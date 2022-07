Kaffee und Koffein: nur gute Nachrichten? (Teil I)

Kaffee: schädlich oder doch gesund? Prof. Dr. Reinhard Renneberg geht aktuellen Studien und Mythen zum Koffein-Konsum auf den Grund.

Verbessert Koffein das Langzeit-Gedächtnis?

Kaffeekonsum nach dem Lernen wirkt offenbar als Verstärker für das Langzeitgedächtnis. Das fanden Forscher um Michael Yassa1 von der Universität Baltimore nach einer Studie an 160 Probanden heraus, die keinen oder wenig Kaffee tranken. Die Forscher zeigten den Probanden mehrere Gegenstände auf Bildern, die in die Kategorien "draußen" und "drinnen" eingeordnet werden sollten. Anschließend bekam die eine Hälfte 200 Milligramm Koffein in Tablettenform, die andere dagegen Placebos.

Der Gedächtnis-Test fand 24 Stunden später statt. Die Probanden bekamen erneut Bilder zu sehen (dieselben, völlig neue und sehr ähnliche), die von der Koffein-Gruppe deutlich besser erkannt wurden. Eine Tasse Kaffee enthält nun 80 bis 120 Milligramm Koffein. Spornt ein ständiger Coffee-to-Go das Gehirn an? Laut anderer Studien lässt sich die Koffeinwirkung nicht beliebig steigern2 - und zum praktischen Nutzen sagen die Studien meist nichts. Vielleicht relativiert ein Gewöhnungseffekt bei regelmäßigem Konsum das Gedächtnis ja auch wieder.

Mit Kaffee gegen überschüssige Kilos?

Aktueller denn je ist die Erforschung der Auswirkungen des Konsums koffeinhaltiger Getränke, die vor allem in der westlichen Welt zu den meist verbreitetsten Getränken neben Wasser zählen. Eine 2016 veröffentlichte Studie zeigt, dass regelmäßiger Kaffeegenuss beim Abnehmen helfen kann und sogar dafür sorgt, das Gewicht auch zu halten. Im Rahmen einer von Frau Dr. de Zwaan von der Universität Hannover geleiteten Studie3 wurden Daten von 500 Männern und Frauen aus dem Deutschen Gewichtskontroll-Register ausgewertet. Diese nahmen mehr Koffein zu sich als die über 2.000 Kontrollpersonen einer Bevölkerungs-Stichprobe. In der Auswertung konnte der positive Beitrag von Koffein zur Gewichtsstabilisierung festgestellt werden.

Ziel des Deutschen Gewichtskontroll-Registers, das auf einen Zeitraum von 2 Jahren angelegt war, war es herauszufinden, welche Faktoren für eine langfristige Gewichtsstabilisierung von Bedeutung sind. Dabei wurden unter anderem auch die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten untersucht und die Ergebnisse mit einer allgemeinen Bevölkerungsstichprobe verglichen.

"Es konnten signifikante Unterschiede bezogen auf den Konsum koffeinhaltiger Getränke zwischen den 500 Personen aus dem Deutschen Gewichtskontrollregister und der Allgemeinbevölkerung gefunden werden." Martina de Zwaan, Leiterin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover

Geringerer BMI durch Kaffeekonsum?

Die Teilnehmer des Gewichtskontroll-Registers, die über 1 Jahr erfolgreich an Gewicht um mindestens 10% abnahmen und das reduzierte Gewicht nachhaltig über mindestens 1 Jahr halten konnten, konsumierten deutlich höhere Mengen an Kaffee und koffeinhaltigen Getränken im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerungsstichprobe.

"Der Koffeinkonsum scheint also negativ mit einer langfristigen Gewichtszunahme in Verbindung zu stehen, das heißt, man nimmt nach einer Gewichtsabnahme weniger schnell wieder zu, wenn man in größeren Mengen Koffein zu sich nimmt."

Es gibt auch Hinweise darauf, dass Kaffeetrinker einen geringeren BMI aufweisen. Koffein, als Stimulanz des zentralen Nervensystems wird also nach wie vor als die aktivste metabolische Komponente des Kaffees angesehen und mit verschiedenen Auswirkungen auf den Stoffwechsel in Verbindung gebracht: erhöhter Energieverbrauch, erhöhte Wärmebildung und verbesserte Fettverbrennung im Muskel unter körperlicher Aktivität.

Wie wirkt Koffein biochemisch?

Je aktiver die Nervenzellen sind, desto mehr Adenosin wird gebildet, desto mehr Adenosin-Rezeptoren werden besetzt. Die Nervenzellen arbeiten dann langsamer. Dies wirkt sich wie eine Kettenreaktion auf weitere Hirnbereiche aus und macht dadurch müde. Der Adenosin-Regelkreis schützt so das Gehirn vor Energiemangel, der in besonders regen Hirnarealen ansonsten in langen Wachphasen entsteht.

Koffein ist dem Adenosin in seiner chemischen Struktur ähnlich und besetzt dieselben Rezeptoren, aktiviert sie jedoch nicht. Das Adenosin kann also nach Koffein-Bindung nicht mehr andocken. Die Nervenbahnen bekommen kein Signal – deshalb arbeiten sie auch bei steigender Adenosin-Konzentration weiter. Die Adenosin-Rezeptoren werden also kompetitiv durch Koffein gehemmt.

In höheren Dosen verhindert Koffein auch den enzymatischen Abbau von cyclischem Adenosin-3’,5’-monophosphat (cAMP). Dieses cAMP spielt in der Zelle als sogenannter Zweiter Botenstoff (second messenger) eine wichtige Rolle in der Regulation. Koffein hemmt auch Phosphodiesterasen, Enzyme, die für den Abbau von cAMP verantwortlich sind.

So kommt es durch den durch Koffein gehemmten Abbau zu einem Anstieg der cAMP-Konzentration in den Zellen. cAMP führt unter anderem zur Aktivierung der Proteinkinase A, die ihrerseits eine Vielzahl an Funktionen vermittelt, darunter die Freisetzung von Glucose in der Leber und die ATP-Produktion zur Muskelkontraktion im Skelettmuskel.

Mehr zu aktuellen Kaffee-Studien und -Mythen können Sie in Teil II ab dem 25.07. lesen.

Referenzen:

1. https://www.hopkinsmedicine.org/news/stories/caffeine_memory.html

2. Paiva, I. et al. Caffeine intake exerts dual genome-wide effects on hippocampal metabolism and learning-dependent transcription. J Clin Invest (2022).

3. de Zwaan et al. Caffeine intake is related to successful weight loss maintenance Eur J Clin Nutr. 2016 Apr;70(4):532-4. doi: 10.1038/ejcn.2015.183. Epub 2015 Nov 11.