Kassenfinanzen: Beiträge sollen steigen

Zur Deckung des Defizits in der GKV sollen die Beitragszahler mit einer Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte herangezogen werden. Auch Ärzte werden zur Stabilisierung der Kassenfinanzen beitragen müssen. So der Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Woher kommt die GKV-Finanzierung?

In weiten Teilen bleiben die Eckpunkte allerdings im Vagen – es scheint lediglich eine Einigung mit dem Bundesfinanzministerium darüber zu geben, inwieweit noch Mittel aus dem Bundeshaushalt für die Krankenkassen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können.

Das für 2023 laut BMG erwartete Defizit der Krankenkassen liegt bei 17 Milliarden Euro. Dieses Defizit, so Lauterbach, habe er von seinem Vorgänger aufgrund neuer Leistungsgesetze "geerbt", es habe sich seit dem Regierungswechsel im Herbst 2021 nicht erhöht. Die teilweise auch pandemiebedingten Defizite von jeweils 14 Milliarden Euro im vergangenen und in diesem Jahr seien durch einen außerordentlichen Bundeszuschuss entsprechend abgedeckt worden.

Nur wenig mehr aus der Bundeskasse

Nach wochenlangen Verhandlungen mit dem Bundesfinanzministerium sehen die Eckpunkte für die GKV-Finanzierung im kommenden Jahr wie folgt aus:

aus dem Bundeshaushalt werden zusätzlich einmalig zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt;

die GKV erhält ein Darlehen vom Bund von einmalig einer Milliarde Euro;

der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wird um 0,3 Prozentpunkt auf dann 16,2 Prozent im Durchschnitt erhöht; das bringt den Kassen näherungsweise fünf Milliarden Euro;

weitere Milliardenbeträge sollen aus den Finanzreserven der Einzelkassen sowie des Gesundheitsfonds mobilisiert werden, so dass insgesamt 14 Milliarden Euro durch Veränderungen auf der Einnahmenseite zur Verfügung stehen.

Solidarabgabe der Industrie

Wie die verbleibende Lücke von 3 Milliarden Euro gedeckt werden soll, ließ Lauterbach noch im Vagen. Fest zu stehen scheint, dass (mindestens) 1 Milliarde Euro durch eine Solidarabgabe der Arzneimittelhersteller beschafft werden soll. Diese soll sich am Umsatz orientieren. Ob sich dies auf Umsätze aller Hersteller rezeptpflichtiger Arzneimittel – also auch Generika und ältere nicht mehr patentgeschützte Präparate – bezieht oder nur auf die Umsätze mit patentgeschützten Arzneimitteln, die überproportionales Umsatzwachstum in den letzten Jahren erzielt haben, bleibt unklar. Die Rechtfertigung für diesen Eingriff sieht Lauterbach darin, dass die GKV-Umsätze mit Arzneimitteln im vergangenen Jahr ein Wachstum von 13 Prozent und in diesem Jahr voraussichtlich von 8 Prozent erreichen.

Den Kompromiss mit dem Finanzministerium bewertete Lauterbach als "gut"; er trage dies voll mit. Er werde den finanzpolitischen Zielen gerecht, im nächsten Jahr wieder die "schwarze Null" zu erreichen sowie einen Nachtragshaushalt und Steuererhöhungen zu vermeiden. Es werde keine Leistungskürzungen in der GKV geben, versicherte Lauterbach.

Für Ärzte: TSVG-Anreiz wird gestrichen

Aus diesem Grund seien auch keine Einschnitte bei Ärzten und Krankenhäusern geplant – es werde allerdings Korrekturen geben. So soll für die Vertragsärzte eine Sonderregelung nach dem Terminservice-Gesetz gestrichen werden, das besondere Anreize für die Versorgung neuer Patienten gesetzt hatte. Der Spitzenverband der Fachärzte reagierte darauf am Nachmittag scharf und nannte dies "Betrug". Diese Regelung werde die Budgetierung der Honorare für Fachärzte verschärfen und positive Effekte des Terminservice-Gesetzes zunichte machen.

Für die Krankenhäuser soll es eine Bereinigung einer möglichen Doppelfinanzierung von Pflegeleistungen geben, die wahrscheinlich daraus entstanden ist, dass seit 2020 die Pflegepersonalkosten nicht mehr aus den DRG finanziert werden, sondern über ein eigenes Pflegebudget in vollem Umfang von den Krankenkassen refinanziert werden müssen. In welchem Ausmaß diese Regelung und die Korrektur des Terminservice-Gesetzes die Krankenkassen entlasten könnte, ließ das BMG offen.

Neue Regeln für die Nutzenbewertung?

In der Überarbeitung befinden sich offenbar auch die Modalitäten der im AMNOG geregelten frühen Nutzenbewertung. In dem im März vorgelegten, nicht mit den Ressort abgestimmten Referentenentwurf war eine Absenkung der Umsatzschwelle für Orphan Drugs von derzeit 50 auf 20 Millionen Euro geplant, ferner eine Vorverlegung der Geltung des Erstattungsbetrages um ein halbes Jahr und ein Abschlag auf AMNOG-Arzneimittel, die in einer Kombinationstherapie eingesetzt werden. Ob dies nun wieder aufgegriffen werden soll, ließ Lauterbach offen und verwies auf die noch ausstehende Abstimmung mit anderen Ressorts, insbesondere dem Bundeswirtschaftsministerium.