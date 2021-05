Krebs, Kunst und Kultur: Kool Savas performt bei Charité Mayo Conference

Heute performt die deutsche Rap-Legende Kool Savas zusammen mit Alies auf der diesjährigen Charité Mayo Conference in Berlin den im letzten Jahr erschienenen Track "AMG". Die Botschaft: An mich glauben.

Krankheitsfall in der Familie ist Anlass für den Auftritt auf dem Krebskongress

Heute performt die deutsche Rap-Legende Kool Savas zusammen mit der Sängerin Alies auf der diesjährigen Charité Mayo Conference in Berlin den im letzten Jahr erschienenen Track "AMG". Die Botschaft: An mich glauben.

Seit 25 Jahren setzt sich die Charité Mayo Conference für die Bekämpfung von Krebs bei Frauen ein. Die seitdem erzielten Fortschritte in Forschung und Praxis sind bemerkenswert. Bemerkenswert ist auch, dass hochrangige Persönlichkeiten der Medizin dabei nicht nur auf die "hard facts" der Wissenschaft bauen, sondern auch auf die Kunst. Prof. Dr. Sahid Jehouli, der auch Vorstandsmitglied der Europäischen Künstlergilde für Medizin und Kultur ist, ist schon lange davon überzeugt, dass Kunst und Medizin sich gegenseitig bereichern. Er war es auch, der Kool Savas von der Sache überzeugen konnte.

Die Message von "AMG" – "an mich glauben" – gilt auch für das Battle gegen Krebs

Kool Savas spricht von "einer schicksalhaften Fügung", da er selbst durch einen Krankheitsfall in der Familie mit Sehouli in Kontakt und Austausch gekommen sei: "Für mich war das ganz klar - das ist zwar nur etwas ganz Kleines, was ich da machen und was ich dazugeben kann, aber es ist mir natürlich eine Ehre, das in irgendeiner Form unterstützen zu können", sagt der Rapper im esanum Interview.

Mit Alies hat Kool Savas eine Sängerin an der Seite, die die Message des Tracks "AMG bedeutet an mich glauben" mit unglaublicher Stimmwucht versieht. Obwohl es eigentlich um Savas’ eigene Geschichte geht, die davon geprägt ist, sich durchsetzen und behaupten zu müssen, hätte er keinen passenderen Soundtrack für die Konferenz liefern können. An sich selbst zu glauben, nicht aufzugeben - nichts beschreibt wohl besser das Battle gegen Krebs.

Kunst und Kultur in Allianz mit Medizin und Wissenschaft

Aber die Konferenz, die dieses Jahr unter dem Motto "Global Perspectives and Future Directions in Women’s Cancer" vom 5. bis 8. Mai stattfindet, setzt auch ein deutliches Zeichen für die unter den Corona-Maßnahmen besonders leidende Kulturwirtschaft und somit auf gegenseitige Unterstützung. Der Hashtag #BerlinAllianceforArtsandMedicine ist eine Aktion der Charité Mayo Conference und der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs und wartet mit einem beeindruckenden Kulturprogramm zur Konferenz auf. Neben Kool Savas sind unter anderen auch die Opernband Velvet Rocks, das Siciliano Contemporary Ballet und der Berliner DJ und Schauspieler Senay Gueler vertreten. "In einer aktuell schwierigen und hoch sensiblen Zeit, wo verschiedene gesellschaftliche wie persönliche Bereiche mit besonderen medizinischen wie wissenschaftlichen Herausforderungen gemeistert werden müssen, muss es gelingen, solidarisch zu sein, sich gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen", so Sehouli in der Stellungnahme "The Alliance: Culture and Arts for Medicine and Science".

Kunst kann helfen, schwere Situationen und Erkrankungen zu meistern

Gefragt nach den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Entwicklung seiner eigenen Karriere bestätigt auch Kool Savas: "Also diese Infektionsschutzmaßnahmen muss ich natürlich so hinnehmen. Für mich persönlich und für meine Karriere ist das nicht gerade förderlich." Dennoch halte er die Schutzmaßnahmen für notwendig. Dass immer wieder von COVID-19-assoziierten Zwängen die Rede ist, findet er verständlich: "Ich verstehe natürlich, dass die Angst, diese Krankheit zu bekommen, oftmals vielleicht sogar noch mehr Schäden angerichtet haben könnte als die Krankheit selbst." Er selbst versuche sich so gut es geht zu schützen und habe sich bislang nicht infiziert. In Bezug auf Produktivität und Kreativität konnte er die Krise sogar gut nutzen, um andere Arbeitspraktiken zu entwickeln.

Viele andere Kunstschaffende leiden jedoch darunter, dass der Kulturbetrieb in Zeiten der Corona-Krise besonders heruntergefahren wird. Umso wichtiger ist es daher, dass die Bedeutung von Kunst gerade auch für das psychische Befinden und die Bewältigung schwerer Krankheiten durch eine so renommierte Veranstaltung wie die Charité Mayo Conference hervorgehoben wird.