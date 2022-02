Krieg in der Ukraine: Wie können wir Mediziner helfen?

Die Menschen in der Ukraine bangen derzeit um ihr Leben. Humanitäre Hilfe ist dringend notwendig.

Ukraine: So können wir jetzt schon unterstützen

Die Menschen in der Ukraine bangen um ihr Leben. Seit Donnerstag, den 24. Februar 2022, greifen russische Truppen das Land an, die Bevölkerung sieht sich mit einem Krieg konfrontiert, dem sie nicht entkommen kann. Viele verbrachten die Nacht in den unterirdischen Metrostationen in den Städten oder in Kellern. Auch die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Experten gehen davon aus, dass dies erst der Beginn einer monate-, vielleicht jahrelangen Krise ist, in deren Verlauf Versorgungsstrukturen zusammenbrechen und viele Menschen ihr Leben lassen werden. Es ist mit Flüchtlingsströmen zu rechnen und mit medizinischen Versorgungsengpässen. Humanitäre Hilfe ist notwendig. Was können wir tun?

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW (Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs - Ärzt*innen in sozialer Verantwortung e.V.) hat für den 27. Februar gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter Campact, Verdi, BUND, Seebrücke und die Naturfreunde, eine Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg in Berlin organisiert. Bereits am 24. Februar hatte die Friedensorganisation eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt und sich mit der Forderung an die Bundesregierung wendet, die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts fortzusetzen.

Darin wird der Vorsitzende Dr. med. Lars Pohlmeier zitiert: "Der Krieg könnte sich in Europa ausbreiten oder nuklear eskalieren. Umso wichtiger ist es auch jetzt, immer noch, zu Diplomatie und Verhandlungen zurück zu kehren. Nur eine Politik, die die Sicherheitsinteressen der anderen Seite genauso berücksichtigt wie die eigenen, kann zur Deeskalation, Entspannung und Frieden führen!"

Spenden an die Organisation IPPNW können Sie unter diesem Link.

Helfen Sie mit Ihrer Spende die medizinische Versorgung in der Ukraine zu sichern!

Das Medikamentenhilfswerk medeor bereitet sich unterdessen auf Hilfslieferungen in die Ukraine vor. Bereits jetzt gäbe es Schilderungen, denen zufolge die Zustände in den ukrainischen Krankenhäusern kritisch seien, so Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. Über das Spendenkonto ​​action medeor können Geldspenden erfolgen:

Sparkasse Krefel

IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93

Stichwort "UKRAINE"

der online unter diesem Link.



Weitere Geld- und Sachspenden auch über folgende Hilfsorganisationen

Das Aktionsbündnis Zukunft Donbass e.V. (AK ZukunftDonbass) leistet bereits seit 2016 humanitäre Hilfe in der Krisenregion. Hier können auch Geräte- und Sachspenden in Form medizinischer Güter für Kliniken im Donbass erfolgen. Geldspenden erfolgen direkt auf das Konto der Organisation AK Zukunft Donbass e.V.:

Sparkasse Wartburg

IBAN: DE18 8405 5050 0012 0411 81

BIC: HELADEF1WAK

der über betterplace.org.



Auch die Internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen e.V. ist, unabhängig von der aktuellen Lage, bereits in der Ukraine vertreten. Die Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf der Homepage unter diesem Link.