Männergesundheit: PSA, Stoßwellen & Rock’n’Roll

Eigentlich wollte Prof. Jens Rassweiler Gynäkologe werden. Doch zum Glück brachte das Jahr 1979 ihn stattdessen zur Urologie. Von da an bewies er nicht nur großes Fingerspitzengefühl in der Laparoskopie, sondern ebenso an der Gitarre – ein Virtuose der Männergesundheit.

Interview mit Prof. med. Dr. Jens Rassweiler über seine Leidenschaften und die Männergesundheit

Quo vadis Männergesundheit

Männer werden den Vorsprung der Frauen in der Prävention wahrscheinlich nie ganz aufholen können.

Männern fehlt es vor allem an der Obhut in der Gesundheitsvorsorge – zwischen 15 und 45 Jahren sind sie praktisch weitestgehend davon ausgeschlossen.

Empfohlen werden kann, dass jeder Mann in seinem Leben, spätestens mit 45 bis 50 Jahren, einen initialen PSA-Wert bestimmen lässt, ein wichtiger Ausgangswert für die weitere Vorsorgeplanung.

Musik als Türöffner

Was erst als Hobby begann, entwickelte sich sehr schnell zu einem großen Erfolg. The Mannheim Uroband kam an und fand Fans auch auf Kongressebene. Insbesondere in den 1990er Jahren traten diese musikalischen Urologen auf so manchem Urologiekongress im Abendprogramm auf – hier entstanden sogar im zweijährlichen Rhythmus professionelle Studienalben.

Doch auch im Bereich Steinleiden, Laparoskopie und Männergesundheit fand Prof. Rassweiler ein Zuhause und brachte sich klangvoll ein. Nicht zuletzt zählt der heutzutage zu den großen Urologen unseres Landes. Und selbst nach dem Erreichen des Ruhestandsalters spielt Rassweiler weiter im großen Orchester der Urologie mit: Aktuell gibt er sein Wissen u. a. als ordentlicher Professor an der Danube Private University (DPU) in deren Lehrkrankenhaus im österreichischen Krems weiter. "Ein Jugendtraum geht in Erfüllung", wie er sagt. Kurzerhand stimmt er "I’m a Keyhole Surgeon" auf der Akustikgitarre an und hat sichtlich Spaß dabei.

Männergesundheit bleibt zu jeder Zeit ein wichtiges Thema

Was die Männergesundheit im Allgemeinen angeht, so Rassweiler, komme es heutzutage vor allem auf das Engagement des Mannes selbst an. "Die vergangenen 20 Jahre haben auch dazu geführt, dass mittlerweile mehr Männer regelmäßig ihren Weg zu uns in die Praxen finden. Da hat sich auf jeden Fall etwas getan", so Rassweiler.

Schade sei indes jedoch, dass der PSA-Wert nach wie vor so einen schlechten Ruf habe und von den Krankenkassen im Rahmen der Früherkennung so vollkommen ignoriert werde. Auf individueller Ebene ist der PSA-Wert ein gutes Werkzeug in der Vorsorgeplanung. Auch müsse nicht jeder Mann gleich biopsiert werden, erinnert Rassweiler an das oft strapazierte Argument der Übertherapie.

Stattdessen helfe ein initialer PSA-Wert bei jedem Mann dabei, im weiteren Leben die PSA-Wert-Entwicklung besser einschätzen zu können. Von der Höhe des PSA-Wertes im Verlauf hänge beispielsweise auch ab, in welchen Intervallen die Prostatakrebsvorsorge angesetzt wird oder wann ein begründeter Verdacht vorliegt, sodass eine Prostatabiopsie unumgänglich wird.

"Während meiner DGU-Präsidentschaft 2020 wollte ich eigentlich die Akzeptanz des PSA-Wertes in der Vorsorge erreichen, habe mir aber in den Gesprächen mit den zuständigen Gremien und Krankenkassenvertretern auch nur den Mund fusselig geredet. Wir haben hier offensichtlich noch einen weiten Weg vor uns" Prof. Dr. med. Jens Rassweiler

Kurzbiografie Prof. Dr. med. Jens Rassweiler

Prof. Jens Rassweiler ist einer der ganz großen deutschen Urologen. Er gilt als Vater der modernen Laparoskopie; die Niere und ihre Erkrankungen vom Stein bis zum Tumor haben es ihm von jeher besonders angetan. Darüber hinaus ist er aber auch Lead-Gitarrist der Band "The Mannheim Uroband", welche insbesondere in den 1990 er Jahren den Alltag der Urologen musikalisch sehr erfolgreich in Szene setzte – bis dato entstanden 7 Studioalben und eine Single.

