Masturbation: Als die Medizin eine "schwere Hand" hatte

Als der Sonnengott Atum seinen göttlichen Samen über Ägypten verteilte, hätte er da ahnen können, dass die Masturbation ab dem 18. Jahrhundert die medizinische Welt derart in Aufruhr versetzen würde?

Masturbation: Von der Mythologie bis zur Moralpanik

Übersetzt aus dem Französischen

Als Atum, der Sonnengott und Schöpfer, seinen göttlichen Samen über das Land Ägypten verteilte, hätte er da ahnen können, dass die Masturbation ab dem 18. Jahrhundert die medizinische Welt derart in Aufruhr versetzen würde? Obwohl die Ärzte des Altertums sich nicht um die Masturbation scherten oder sogar einige Vorzüge in ihr sahen, wurde die Haltung gegenüber der Masturbation im 15. Jahrhundert immer angespannter und verschlechterte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend.

Die Literatur des 19. Jahrhunderts übertraf sich gegenseitig mit einfallsreichen Umschreibungen für die gute alte Masturbation: "Mutter aller Laster", "Ursache aller Übel", "verhängnisvolle Gewohnheit" und so weiter und so fort. Solch eine übertriebene und allgemeine Ablehnung mag heute zum Schmunzeln anregen. Aber die moralische, religiöse und medizinische Verurteilung dieser Praxis, die sich in der Neuzeit herausgebildet hatte, nahm im 19. Jahrhundert eine radikale Wendung. Die Folgen sind für einige "Patientinnen und Patienten" - vor allem junge Mädchen - äußerst schwerwiegend. Wie zum Teufel konnte es so weit kommen?

Der Samen Atums

Wenn sich die Mythologien daran machen zu beschreiben, wie die Welt entstanden ist, führt das zu mehr oder weniger farbenfrohen Erzählungen, die von Jahwes großem wöchentlichen Arbeitspensum bis hin zu Geschichten über Ureier, Riesenschädel oder Lebensbäume reichen. Bei den Ägyptern geht man nicht ins Detail: Am Anfang war das Wichsen. Aber wörtlich: Indem er sich nach seinem Auftauchen aus dem Urmeer (dem Nun) ein einsames Vergnügen gönnte, schuf der Gott Atum seine eigenen Nachkommen, die aus dem göttlichen Sperma geboren wurden, das auf dem ersten Land Ägyptens verteilt wurde. Diese Zwillinge, Schu und Tefnut, werden ihrerseits einen Großteil des (sehr) reichen ägyptischen Pantheons auf eher klassische Weise hervorbringen.

Während die ägyptische Mythologie der Masturbation einen zentralen Platz einräumt, wird sie in den anderen heidnischen Religionen eher selten erwähnt. Diese Praxis scheint weder befürwortet noch besonders tabu zu sein, sondern fehlt eher in Erzählungen, in denen Sex dennoch einen zentralen Platz einnimmt, zumindest in der griechisch-römischen Welt. Selbst auf dem Olymp gibt es nichts Offensichtliches: Aus einem Werk von Dion von Prusa erfahren wir, dass der Große Pan seinem Vater Apollo die Freuden der Selbststimulation gezeigt hat, bevor er alle Almen der Gegend aufsuchte, um den Hirten, die ihre Abende bis dahin sehr lang gefunden haben müssen, das Wort zu überbringen.

Aber was sagen die Ärzte des Altertums, wenn man von den göttlichen Höhen herabsteigt? Nun, nichts oder fast nichts, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Hippokrates erwähnt das Thema nur in seltenen Andeutungen, und wenn Galen kurz Diogenes von Sinope erwähnt, der dafür bekannt war, sich einst mitten auf der Agora zu erleichtern, dann interpretiert er dies als Notlösung, als die Notwendigkeit für den Philosophen, ein Ungleichgewicht der Körpersäfte aufzuheben.

Galen geht genauer auf die weibliche Masturbation ein, die er als notwendige Behandlung beschreibt: "[Frauen] sind in der Anwendung des Koitus, der sie von ihren bitteren Stimmungen befreit, eingeschränkter; Witwen, Ehefrauen, deren Männer abwesend sind, Mädchen nach der Pubertät und vor der Heirat haben nicht die Möglichkeiten, die sich Männern und Knaben unter ähnlichen Umständen bieten".

Daher werden verschiedene "wärmende Behandlungen" durchgeführt, um bei der Patientin "Krämpfe auszulösen, die gleichzeitig von Schmerzen und Lust begleitet werden, gefolgt von der Freisetzung von trübem, reichlichem Sperma. Von da an wird sie von allem Übel, das sie empfunden hat, befreit sein." Kurzum, für Galen war die Masturbation ein gutes Mittel, um die Folgen einer schlechten Ausscheidung von Körpersäften zu heilen, die auf das Fehlen eines reinigenden Koitus zurückzuführen sind.

Der Junge Onan

Wie kam es zu der moralischen, religiösen und medizinischen Verurteilung der Masturbation, die später den Westen kennzeichnete? Zum Teil wegen eines großen Missverständnisses, das aus einer minimal anfechtbaren Interpretation einer berühmten Episode der jüdischen und christlichen Erzählungen entstand: Dem traurigen Schicksal des tapferen Onan. Sowohl in der Thora als auch im Alten Testament wird der arme Junge von seinem Vater angewiesen, den Platz seines toten Bruders im Bett seiner Schwägerin einzunehmen, um die Nachkommenschaft der Familie zu sichern. Doch Onan hat etwas dagegen: "Aber da Onan wusste, dass der Same nicht sein eigen sein sollte, wenn er einging zu seines Bruders Weib, ließ er’s auf die Erde fallen und verderbte es, auf dass er seinem Bruder nicht Samen gäbe. Da gefiel dem Herrn übel, was er tat, und er tötete ihn auch."

Bei genauerem Hinsehen hat dieser berühmte Text - Onan wird das Wort Onanie bilden - aus zwei Gründen keinen direkten Bezug zur Masturbation. Erstens, weil nichts darauf hindeutet, dass es sich um Masturbation handelt: Der Text könnte genauso gut die empfängnisverhütende Praxis des Coitus interruptus beschreiben. Zweitens, weil die Sünde, die Gott auf die Palme bringt, nicht so sehr die Masturbation ist, sondern die Verweigerung eines jüdischen Gesetzes: Es ist ein Verbrechen, seinem Bruder keine Nachkommen zu bescheren. Die christliche Tradition greift die hebräische Episode auf, und von Augustinus bis zum Konzil von Trient beginnen die Exegeten davon auszugehen, dass Gott, indem er alles was die Fortpflanzung verhindert, verurteilt, auch die Masturbation verurteilt.

Die Ärzte hingegen scheinen über diesen Bedenken zu stehen, zumindest aus medizinischer Sicht: Da sie immer noch auf der Grundlage des antiken Korpus ausgebildet werden, sehen sie die Praxis als ein Mittel wie jedes andere, um die Körpersäfte zu regulieren. Das führte zu Spannungen… Im 15. Jahrhundert verurteilte der heilige Antoninus Ärzte, die Heilmittel verschrieben, um die nächtliche Verschmutzung herbeizuführen, "auch wenn man dies nicht zum Vergnügen tut, sondern um der Natur und der Gesundheit zu helfen".

Ein anderer jesuitischer Gelehrter, Toledo, sagt nichts anderes: Masturbation "ist unnatürlich und weder für die Gesundheit, noch für die Erhaltung des Lebens, noch für irgendeinen anderen Zweck erlaubt. Daher versündigen sich Ärzte, die eine solche Handlung aus gesundheitlichen Gründen empfehlen, in äußerst schwerwiegender Weise". Einige Jahre später mischte sich ein anderer Jesuit, der Portugiese Rebellus, regelrecht in die Medizin ein: "Die Behauptung, dass es erlaubt sei, die Hand und das Reiben zu benutzen, um verdorbenen und schädlichen Samen auszustoßen, um die Gesundheit zu erhalten, ist zu verurteilen."

Medizinische und moralische Wende

Da sie selbst gläubig sind, stehen die Ärzte unter Druck, auch wenn nicht alle das Urteil der Kirche teilen, angefangen bei Fallopius, die der männlichen Masturbation sogar... sagen wir mal ungeahnte Tugenden zuspricht. Für den Anatomen "ist es eine gute Methode, den Penis junger Knaben zu stärken, damit sie später besser in der Lage sind, Kinder zu zeugen, indem man kräftig und wiederholt am Penis zieht, um ihn zu verlängern" (De Decoratione, 1600).

Fast paradoxerweise sind es die wissenschaftlichen Fortschritte, die den Weg für eine noch katastrophalere Vision des Solo-Grapschens ebnen. Der Aufschwung der medizinischen Forschung und die allmähliche Abkehr von den Theorien des alten Galen führen zu einer allmählichen Ablehnung der Humoralpathologie, wodurch ganz nebenbei das Hauptargument wegfällt, das die Praktiker der Kirche entgegenhielten: Die Notwendigkeit, verdorbene Körpersäfte auszuscheiden. Masturbation ist nicht nur nicht mehr gesund, sondern sogar das Gegenteil, wenn man der medizinischen Theorie Glauben schenkt, die sich im Zeitalter der Aufklärung und im 19. Jahrhundert nach und nach durchsetzt.

Die Entwicklung vollzieht sich natürlich nicht im Handumdrehen, aber ein kleines Büchlein trug wesentlich dazu bei, eine regelrechte moralische Panik in der Öffentlichkeit zu verbreiten, und das umso erfolgreicher, als es von den Fortschritten des Druck- und Verlagswesens profitierte.

Das Anti-Masturbations-Handbuch

1715 erschien in London ein kleines anonymes Werk namens "Onania", dessen Untertitel bereits ein Gedicht ist: "Oder die abscheuliche Sünde der Masturbation und alle ihre schrecklichen Folgen für beide Geschlechter, mit moralischen und physischen Ratschlägen an diejenigen, die sich durch diese abscheuliche Praxis bereits Schaden zugefügt haben." Ein weiteres Anti-Masturbations-Handbuch - das Genre hatte bereits kleine Erfolge verzeichnen können - das jedoch zu einem für die damalige Zeit verblüffenden Bestseller werden sollte.

"Onania" wurde übersetzt, ergänzt und verlängert und erlebte in 60 Jahren 22 Neuauflagen. Ein Exemplar wurde sogar in der Bibliothek von Thomas Jefferson, dem dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten, gefunden. In diesen aufeinanderfolgenden Ausgaben, die von "Leserbriefen" begleitet wurden, deren Echtheit immer zweifelhafter wurde, wurden die Vorzüge einer "stärkenden Tinktur" und eines "fruchtbaren Pulvers" angepriesen; beide Mittel, die angeblich den Eifer dämpfen sollten, waren beim Verleger erhältlich. Das Buch wurde lange Zeit einem mysteriösen Dr. Bekkers zugeschrieben, doch in Wirklichkeit war es das Werk von John Marten, einem autodidaktischen Chirurgen und medizinischen Lebemann, der zuvor wegen eines obszönen und fantasievollen Buches über Geschlechtskrankheiten inhaftiert worden war.





1756, 18. Auflage. Man kann gar nicht genug davon bekommen.



Es bleibt festzuhalten, dass der Angriff inhaltlich zweifach ist. Dem Autor zufolge ist Masturbation sowohl eine religiöse als auch eine medizinische Katastrophe. Religiös: "Bei Unzucht und sogar Ehebruch kann man, obwohl es sich um verabscheuungswürdige Sünden handelt, auf die menschliche Schwäche und die Neigung der Natur verweisen. Masturbation ist jedoch eine Sünde, die die Natur pervertiert und zerstört. Wer sich dessen schuldig macht, arbeitet an der Vernichtung seiner Art und versetzt in gewisser Weise der Schöpfung selbst einen Schlag." Und das ist nicht wenig.

Aus einer bodenständigeren Perspektive wird die Onanie auch als medizinische Abscheulichkeit beschrieben. Zum ersten Mal wird "nur mit einer Hand lesen" zur Mutter aller Krankheiten. Gonorrhöe und Impotenz, zwei Klassiker, stehen natürlich auch auf der Liste. Aber alles kommt vor, mit der gleichen Überzeugung wie bei der Lunge des von Molière geliebten "Malade imaginaire". Die Geschwüre? Das Wichsen. Die Krämpfe? Das Wichsen! Epilepsie, Schwindsucht? Wichsen, sage ich! "Viele junge Männer, die kräftig und gut gebaut waren, bevor sie sich diesem Laster hingaben, wurden dadurch erschöpft und, da die Masturbation ihren Körpern die lebensnotwendige und wiederherstellende Feuchtigkeit entzog, trocken und ausgemergelt wurden, ins Grab geführt".

Die Schweizer Bürgschaft

Als 1760 ein Text veröffentlicht wurde, der diesmal von einem berühmten Arzt verfasst wurde, wurde die Furche noch tiefer. Samuel Tissot, ein Schweizer, der mit Jean-Jacques Rousseau befreundet war, verfasste das medizinische Standardwerk zu diesem Thema, mit dem er in Europa ein wenig berühmt wurde. "L'Onanisme: essai sur les maladies produites par la masturbation" (Onanie: Abhandlung über die von der Masturbation hervorgerufenen Krankheiten) wird das wissenschaftliche Denken für gut anderthalb Jahrhunderte prägen. Dieser Klassiker, der 63 Mal - entschuldigen Sie die wenigen Male - bis ins 20. Jahrhundert hinein neu aufgelegt wurde, verleiht dem Vorgängerwerk Onania das Ansehen eines führenden Wissenschaftlers. Tissot wird eng mit der Aufklärung in Verbindung gebracht und wird darüber hinaus zum Leibarzt einiger gekrönter Häupter.

Für Tissot ist Masturbation eine Pathologie. Schlimmer noch, sie ist eine für Geist und Körper tödliche Pathologie - man braucht sich nur das etwas karikaturistische klinische Bild anzusehen, das er von seinen von der "Krankheit" verwüsteten Patienten zeichnet:

"Das Malen der Gefahr (...) ist vielleicht der mächtigste Grund für eine Korrektur, es ist ein furchterregendes Bild, das geeignet ist, vor Entsetzen zurückzuschrecken (...) die Kranken werden dumm und so steif, dass ich noch nie eine so große Unbeweglichkeit des Körpers gesehen habe. Die Augen selbst sind so benommen, dass sie nicht mehr die Fähigkeit haben zu sehen (...) Hier sind die wichtigsten Merkmale: ein allgemeines Absterben der Maschine; die Schwächung aller körperlichen Sinne und aller Fähigkeiten der Seele; der Verlust der Einbildungskraft und des Gedächtnisses; Schwachsinn, Verachtung, Scham; alle Funktionen gestört, ausgesetzt, schmerzhaft; lange, seltsame, ekelhafte Krankheiten; stechende und immer wiederkehrende Schmerzen; alle Übel des Alters im Alter der Kraft (...). Ekel vor allen ehrlichen Vergnügungen, Langeweile, Abneigung gegen andere und gegen sich selbst; Abscheu vor dem Leben (...). Angst schlimmer als Schmerzen; Reue schlimmer als Angst ...".



"Hände weg! Onkel Samuel beobachtet euch."



Lächerlich? Und doch: am Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich diese apokalyptische Vision in ganz Europa durch. Und das Schlimmste sollte noch kommen. Während Tissot als Gegenmittel gegen Masturbation natürliche Heilmittel - Kampfer und Co - empfahl und einfach dazu riet, nach dem Aufwachen aus dem Bett zu steigen, war das positivistische 19. Jahrhundert weitaus radikaler. Es wird alles daran setzen, das zu bekämpfen, was es für ein moralisches Laster hält, eine pandemische Perversion, von der viele glauben, dass sie die gesamte Gesellschaft ruinieren kann... Buchstäblich alles.

Zum Schluss, nur noch zum Spaß und weil es trotzdem eine gute Nachricht ist: In seiner Studie berichtet Tissot - im Gegensatz zu seinen Vorgängern - nicht über Todesfälle während des Koitus!