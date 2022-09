Mindful Doctor Konferenz 2022 – gesunde Ärzteschaft durch Mindfulness

Die Mindful Doctor Konferenz stellt die Bedeutung von Mindfulness und New Work in der Ärzteschaft in den Mittelpunkt und gibt Achtsamkeitsmethoden für den Umgang mit mentaler Belastung eine Plattform.

Bereits vor der weltweiten Corona-Pandemie war in den Kliniken und Praxen eine hohe Belastung zu spüren. Der Alltag von Ärztinnen und Ärzten wurde bereits durch eine auf Umsatzsteigerung ausgerichtete Führung und immer weiter zunehmende erforderliche Schritte in der Dokumentation enorm erschwert. Seit der Pandemie ist der Arbeitsalltag in Kliniken und Praxen zudem besonders durch neue Anforderungen, eine höhere Belastung und Ungewissheit geprägt. Unausgeglichenheit, mentale Belastung, Stress und Ängste sind für viele Ärzte die Folgen.

Die Mindful Doctor Konferenz unter der Leitung von MIDO Health Gründer Dr. med. Alvar Mollik beschäftigt sich mit den zunehmenden Stresssituationen für Ärztinnen und Ärzte und mit den Auswirkungen von Stress auf Patientenversorgung und stellt Methoden vor, wie Achtsamkeit und Mindfulness zur Stressbewältigung praktiziert werden können. Darüber hinaus stehen Fragen zu Digitalisierung, New Work und Leadership in der Medizin im Mittelpunkt. Das Programm der Konferenz ist in diesem Jahr erstmals modular aufgebaut und teilt sich in die drei Module "Mind & Leadership", "Health & Wellbeing" und "Change & Future" auf. In jedem Modul finden vielseitige Workshops mit erfahrenen Medizinerinnen und Medizinern unter anderem aus den Bereichen Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychologie, Psychiatrie, Gynäkologie, Mind-Body Medizin, Alternative Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie statt.

Mit der Mindful Doctor Konferenz fordert eine neue Generation von Ärztinnen und Ärzten eine neue Arbeitsweise in Klinik und Praxis: Mindful Leadership. Da es für die Bewältigung von Stresssituationen auch besonders wichtig ist, achtsame Führung zu stärken, lädt die Mindful Doctor Konferenz Persönlichkeiten und Führungskräfte ein, die den medizinischen Berufsalltag anders leben wollen und Wege zu mehr Kollaboration und Achtsamkeit in Klinik und Praxis vorstellen. Ein Highlight der Konferenz ist der Vortrag der Chefärztin an zwei Berliner Vivantes Kliniken und fünffachen Mutter Prof. Dr. Mandy Mangler zum Thema "Vereinbarkeit von Karriere & Familie".

Unter diesem Link können Sie sich zur Mindful Doctor Konferenz 2022 anmelden:

https://mido-health.com/