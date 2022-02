Neues zum Cytochrom P450 der Leber

Cytochrom P450-Proteine haben Einfluss auf den Abbau von Medikamenten im Körper, sind damit aber auch Auslöser verschiedener Arzneimittelwechselwirkungen. Welchen Einfluss haben Polymorphismen auf die Wirkung von Medikamenten?

Was sind Cytochrome P450?

Im Jahr 1958 entdeckten Forscher ein zentrales Pigment in der Leber. Das Enzym spielt eine Schlüsselrolle beim Abbau von Fremdstoffen. Es bindet im Experiment giftiges Kohlenmonoxid (CO) an seinem reduzierten Eisen-Ion. Die Bezeichnung P450 leitet sich ab von der Licht-Absorption des CO-Cytochrom-Eisenionen Komplexes in reduzierter Form. Er zeigt im Fotometer im UV-Bereich ein ganz typisches Maximum (Peak) bei 450 nm. Daher der Name Cytochrom (kurz CYP) P450.





Cytochrome P450 (CYP) kommen bei praktisch allen lebenden Organismen, Tieren, Pflanzen, Pilzen und Bakterien vor. Beim Menschen sind CYP vor allem in der Leber zu finden, aber auch im Darm, Nieren und der Lunge.

Cytochrom P450 sorgt für die Entgiftung von Xenobiotika

Viele schwer wasserlösliche Stoffe, also auch zahlreiche Medikamente, werden in der Leber über den Prozess der Biotransformation "entgiftet", also abgebaut und ausgeschieden. Diese Fremdstoffe (Xenobiotika) werden durch Oxidation, Reduktion, Hydrolyse oder Hydratation mit einer polaren (positiv oder negativ geladenen) Gruppe versehen und so hydrophiler ("wasserliebender") und damit wasserlöslicher gemacht. Anschließend werden die Produkte mit körpereigenen Stoffen wie Glucuronsäure konjugiert und dann leicht über die Nieren oder Galle ausgeschieden.

Cytochrom P450 sorgt auch für die "Giftung" von Fremdstoffen

Meistens werden Fremdstoffe im Körper entgiftet. Leider können aber auch ursprünglich wenig reaktive Stoffe zu hochreaktiven "gegiftet" werden. Das beim Rauchen und Grillen entstehende Benzpyren wird durch P450 zum hochaktiven Benzpyren-Epoxid hydroxyliert. Dieses lagert sich an DNA an. Das kann letztlich zu Krebs führen. Benzpyren wird also "gegiftet"!





Beim Menschen fand man bislang 57 verschiedene Cytochrome P450. CYP3A4 metabolisiert über die Hälfte aller Arzneimittelwirkstoffe, wie der Name sagt, gehört es zur Familie 3, zur Unterfamilie A und ist das 4. Enzym dieser Unterfamilie. Weitere für den Abbau von Medikamenten wichtige Cytochrome P450 sind CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, und CYP1A2.

Beim Menschen sind etwa 15 verschiedene Cytochrome P450 am Arzneimittel-Metabolismus beteiligt. Einige Zahlen: Dabei nimmt beispielsweise CYP3A4 am Metabolismus von über 50% der Arzneimittel (wie Erythromycin, Cyclosporin, Nifedipin) teil. 15% aller Arzneimittel werden durch CYP2D6 abgebaut, aber 75-80% durch P450. 5-10% der Europäer sind kaum in der Lage, bestimmte ß-Blocker, Antidepressiva und andere Mittel wie Bufuralol, Imipramin, Debrisoqin abzubauen und auszuscheiden.

Cytochrom P450 bilden Polymorphismen

Forschungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass mehrere dieser arzneimittel-metabolisierenden Cytochrome P450 sogenannte Polymorphismen aufweisen. So konnte gezeigt werden, dass CYP2D6 bei 5–10% der europäischen (sogenannten kaukasischen) Bevölkerung Defekte aufweist. Das verringert stark den Abbau von Arzneimitteln wie Debrisoquin und Bufuralol und kann somit zu erheblichen Nebenwirkungen führen. Andererseits gibt es Patienten, die mehrfache Kopien dieses Gens aufweisen, wodurch es zu einem sehr schnellen Abbau der entsprechenden Arzneimittel kommt.

Es sind zahlreiche Wirkstoffe bekannt, die Cytochrome P450 hemmen können. Zu den wirksamsten Inhibitoren von CYP3A4 gehören beispielsweise Azol-Antimykotika wie Ketoconazol, HIV Proteasehemmer, etwa Indinavir oder Nelfinavir, und Makrolid-Antibiotika wie Clarithromycin.

Aber auch Nahrungsmittel wie Grapefruitsaft können die Enzymaktivität beeinträchtigen (siehe Abb.). CYP2D6 wird beispielsweise durch die Antidepressiva Paroxetin, Fluoxetin und Bupropion gehemmt.

Induktion braucht ihre Zeit: Cytochrom P450 und Ernährung

Unter Enzym-Induktion versteht man die vermehrte Bildung von Enzymen der Biotransformation durch verstärktes Ablesen (Transkription) der entsprechenden Gene. Enzym-Induktion ist die Basis für die pharmakokinetische Toleranz, also der Abnahme der Wirkung durch vermehrten Abbau des Pharmakons. Allen bekannt ist die Abnahme der Wirksamkeit von Schlafmitteln bei derem ständigen Gebrauch.

Die Induktion der CYP-Enzyme führt zur vermehrten Bildung des jeweiligen Enzyms. Der Effekt tritt allerdings nicht sofort ein: Die maximale Enzyminduktion beobachtet man erst nach zwei bis drei Wochen und sie kann über vier Wochen nach dem Absetzen des Induktors andauern. Induktoren für CYP3A4 sind beispielsweise Rifampicin, Barbiturate und Carbamazepin, aber auch Naturheilmittel wie Johanniskraut-Extrakte. Andere Cytochrome P450 werden auch durch Nahrungs- und Genussmittel in ihrer Aktivität verstärkt: So können Brokkoli und Rosenkohl, aber auch Rauchen zur vermehrten Bildung von CYP1A2 führen. Die Hemmung von Cytochrom P450 durch Grapefruitsaft ist ein Klassiker in der Nahrungsmittel-Wechselwirkung mit Medikamenten.

Besonders bei Substanzen mit enger therapeutischer Breite kann es durch CYP-Induktion zu Wirkungsverlust mit durchaus ernsthaften Folgen kommen, z.B. ungewollte Schwangerschaft durch Pillenversagen. Einige Cytochrome P450, zum Beispiel CYP2D6 und CYP2C19, haben eine große genetische Variabilität. Je nach den genetischen CYP-Varianten eines Patienten lässt sich sein sogenannter "Metabolisierer-Status" ableiten, die Geschwindigkeit, mit der er die entsprechenden pharmazeutischen Wirkstoffe verstoffwechseln kann:

Bei schlechten Metabolisierern (etwa 7 Prozent der Bevölkerung) wird kein Protein gebildet und der Metabolismus somit verläuft extrem langsam. Bei Gabe einer Standarddosierung kann es daher zu Nebenwirkungen kommen, da sich der Wirkstoff anreichert. Oder aber die Wirksamkeit der Therapie ist nicht ausreichend, wenn es sich bei dem Medikament um ein Medikament handelt, das erst durch die Biotransformation in seine aktive Wirkform umgewandelt werden muss.

Bei intermediären Metabolisierern (etwa 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung) werden Medikamente werden mit reduzierter Aktivität verstoffwechselt.

"Normale" Metabolisierer sind etwa 80 Prozent der Bevölkerung.

Bei ultraschnellen Metabolisierern (etwa 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung) sind aufgrund einer Genamplifikation drei oder mehr Kopien funktionsfähiger Gene vorhanden. Sie bauen Arzneimittel so schnell ab, dass die Standarddosis kaum wirken kann.

Genotyp bestimmen lassen, um Einfluss von Cytochrom P450 zu

Ist die Patientin oder der Patient ein Schnell- oder Langsam-Metabolisierer? Ein Gentest kann Aufschluss geben. In der Häufigkeit der einzelnen Metabolisierer-Typen bestehen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen oft deutliche Unterschiede. So sind in Schweden nur 1 bis 2 Prozent und in Deutschland 3 Prozent der Bevölkerung ultraschnelle Metabolisierer, während in Nordafrika ihr Anteil 20 bis 29 Prozent beträgt.

Die variable Funktionsfähigkeit der CYP450-Enzyme ist eine mögliche Ursache dafür, dass bei gleicher Dosierung eines Medikaments Intensität und Dauer von Wirkungen und Nebenwirkungen je nach Patient sehr unterschiedlich sein können. Wenn eine entsprechende medikamentöse Behandlung nicht anspricht oder schlecht vertragen wird, kann eine genaue Genotypisierung des einzelnen Patienten sinnvoll sein. So ist es etwa mithilfe des Biochips AmpliChip® CYP450 von Roche möglich, den individuellen Metabolisierungstyp für CYP2D6 und CYP2C19 über eine Polymerasekettenreaktion (PCR) zu diagnostizieren. Für den Test ist nur eine Blutprobe des Patienten nötig.





Mit Hilfe der Molekularbiologie können also diese Gendefekte klar analysiert werden. Die Patienten können dann die entsprechende individuelle Arzneimitteldosis bekommen. Allerdings werden derartige molekulargenetische Untersuchungen zur individuellen Arzneimitteltherapie zur Zeit aus Kostengründen in Deutschland noch nicht breit angewandt.

