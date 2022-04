Praxistipp: Menschen mit HIV gegen COVID-19 impfen

Noch immer bestehen viele Unsicherheiten beim Impfen von Menschen mit HIV. Priv.-Doz. Dr. Christoph D. Spinner von der TUM erklärt, worauf es dabei ankommt und wie Sie dennoch sicher gegen SARS-CoV-2 impfen.

Was sollten Sie zur COVID-19-Impfung bei HIV wissen?

Schutz vor schwerem Verlauf, vor Intensivmedizin und vor Tod steht im Mittelpunkt.

Individualisierte Impfkonzepte auch für Menschen mit HIV von der STIKO empfohlen.

Im Allgemeinen wird für Menschen mit HIV eine vierte COVID-19-Impfung empfohlen.

Interview mit Priv.-Doz. Dr. med. Christoph D. Spinner

Alle zugelassenen Impfstoffe gegen COVID-19 geeignet

Wichtig ist, dass die Impfstoffe nebenwirkungsarm sind und nach erfolgreicher Impfung dann auch zuverlässig das Risiko für schwere Erkrankung, Intensivstation oder Tod verringern.

„Das Gute ist, dass alle derzeit in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfstoffe auch für Menschen mit HIV einsetzbar sind." Priv.-Doz. Dr. med. Christoph D. Spinner, TUM

Menschen mit HIV und geringer Immundefizienz

Die Ständige Impfkommission am RKI in Berlin hat gerade die Impfempfehlungen zu Beginn des Jahres 2022 aktualisiert. Menschen mit HIV stellen dabei eine der Risikogruppen dar, welche bevorzugt einen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 erhalten sollen. So wird beispielweise bei einer HIV-Infektion mit > 200 CD4-Zellen und ohne nachweisbare Viruslast eine 4. COVID-19-Impfung für einen ausreichenden Impfschutz empfohlen.

Menschen mit HIV und schwerer Immundefizienz

Bei Menschen mit ≤ 200 CD4-Zellen und/oder nachweisbarer Viruslast mit schwerer Beeinträchtigung des Immunsystems raten die Expertinnen und Experten der STIKO sogar zu einer 5. Impfung für eine verbesserte Schutzwirkung.

Die derzeit aktuellen Impfempfehlungen zu COVID-19 für die deutsche Allgemeinbevölkerung sowie die Risikogruppen – einschließlich Menschen mit HIV – finden Sie im Epidemiologischen Bulletin 7/2022 des RKI vom 17. Februar 2022.

Kurzbiografie Priv.-Doz. Dr. med. Christoph D. Spinner

PD. Dr. Christoph D. Spinner ist Facharzt der Inneren Medizin mit Zusatzbezeichnung Infektiologie und zusätzlich Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar an der TU München. Er ist zudem langjähriges Mitglied diverser Leitlinienkommissionen, u. a. im Bereich HIV der Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG).

Interview anlässlich der Münchner AIDS- und COVID-Tage 2022.