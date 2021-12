Sanofi will US-Krebsspezialisten Amunix übernehmen

Der Vereinbarung zufolge zahlt der Konzern in einem ersten Schritt rund eine Milliarde US-Dollar (knapp 0,9 Mrd Euro). Später könnten noch bis zu 225 Millionen Dollar für die Übernahme fließen, sollten bestimmte Meilensteine erreicht werden.

Sanofi baut seit geraumer Zeit auch durch Zukäufe sein Portfolio um und konzentriert sich auf Krebstherapien, Immunkrankheiten und Impfstoffe. Amunix mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien ist auf neuartige Krebsimmuntherapien spezialisiert. Das Unternehmen forscht an Wirkstoffen, die laut Mitteilung auf der firmeneigenen Forschungsplattform so präzise zugeschnitten werden, dass sie nur im Tumorgewebe selbst aktiv werden. Damit soll anderes Gewebe bei der Behandlung geschont werden. Das US-Unternehmen hat bislang noch kein eigenes Präparat auf dem Markt, das erfolgversprechendste Therapeutikum steht kurz vor der Überführung in klinische Tests.