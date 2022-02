Schädliche Auswirkungen von Formaldehyd auf die kognitive Gesundheit

Eine Kohortenstudie zeigt: besonders medizinisches Personal ist berufsbedingt oftmals Formaldehyd-Belastung ausgesetzt.

Formaldehyd-Exposition am Arbeitsplatz steht langfristig mit kognitiven Einschränkungen bereits in relativ jungem Alter in Zusammenhang

eine Dosis-Wirkungs-Beziehung war evident, insbesondere für die Expositionsdauer

Formaldehyd wird von der IARC (International Agency for Research on Cancer) als krebserregend eingestuft. Eine berufliche Exposition wurde in einigen Studien mit Leukämie in Verbindung gebracht1

Studie unterstreicht, dass im medizinischen Bereich die meisten Menschen Formaldehyd ausgesetzt sind

Die Auswirkungen von Formaldehyd auf das Gehirn waren bisher hauptsächlich anhand von Tierversuchen beschrieben. Eine kürzlich in der Zeitschrift 'Neurology' veröffentlichte Studie berichtet für Menschen, die bei ihrer Arbeit Formaldehyd ausgesetzt waren, über ein um 17% erhöhtes Risiko für kognitive Störungen bereits ab dem 45. Lebensjahr.2 Dieses höhere Risiko erstreckte sich auf alle kognitiven Bereiche.

Die Daten stammten aus einer repräsentativen Stichprobe der französischen 'CONSTANCES'-Kohorte. Von den 75,3 Tsd. ausgewerteten Erwachsenen (im Median 57 Jahre alt, 53 % Frauen) bestand bei 8% eine berufliche Formaldehyd-Exposition. Die Betroffenen waren Pflegekräfte, Altenpfleger, medizinisches Laborpersonal, Medizintechniker, Angestellte der Textil-, Metall- und chemischen Industrie, Tischler und Reinigungspersonal. Die Forscher berechneten die lebenslange Belastung anhand einer Arbeitsplatz-Expositions-Matrix.

Das höchste Risiko bestand für Personen mit längerer Expositionsdauer oder höherer kumulativer Dosis: wer 22 Jahre oder länger Formaldehyd ausgesetzt war, hatte ein um 21% erhöhtes Risiko einer globalen kognitiven Beeinträchtigung und diejenigen mit der höchsten kumulativen Belastung hatten ein um 19% erhöhtes Risiko (im Vergleich zu Nicht-Exponierten).

Menschen, bei denen die Exposition erst kurz zurücklag, zeigten in den standardisierten Tests im Schnitt stärkere kognitive Probleme, aber auch nach längerer Zeit erreichten Betroffene nicht das gleiche Risikolevel wie Nicht-Exponierte.

Formaldehyd ist in jedem Haushalt und an jedem Arbeitsplatz zu finden

Formaldehyd gehört zu den bekanntesten Schadstoffen in der Innenraumluft. Wichtige Quellen sind beispielsweise Spanplatten, Möbel, Böden und andere verleimte Produkte, aus denen die Substanz meist durch Reaktion von Klebstoffen oder Bindemitteln mit Wasser entsteht. Aufgrund seiner bakteriziden Wirkung kommt es in Desinfektionsmitteln zum Einsatz und wurde als Konservierungsmittel zu einem beliebten Zusatzstoff in Kosmetika. Im Medizinsektor kommt es zudem in der Sterilisation (Operationssaal, Intensivstation, medizinische Geräte), zur Fixierung von Gewebeproben in der Pathologie und Anatomie, in Labor-Reagenzien sowie bei der Einbalsamierung zum Einsatz.

Die Berechnungen der Studie waren korrigiert für Störfaktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungs- und Einkommensstatus, Ungleichgewicht zwischen Leistung und Honorierung, Lösemittel-Exposition, Nachtschicht-Stunden und repetitive Arbeit oder Arbeit in lauter Umgebung. Teilnehmer mit Formaldehyd-Belastung waren den vier letztgenannten Faktoren deutlich häufiger ausgesetzt.1

Nachdem schon länger bekannt ist, dass Formaldehyd Krebs und Allergien auslösen kann, ist es seit 2019 in der EU zumindest in Kosmetika verboten. Dafür wird in diesem Bereich nun verstärkt auf Verbindungen zurückgegriffen, welche Formaldehyd freisetzen. Gängige Formaldehydabspalter in Kosmetikprodukten sind: Bronopol, DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, Quaternium-15, Sodium Hydroxymethylglycinate, Methenamine, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 2,4-Imiazolidinedione oder 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane.3

Bei Möbelbaustoffen ist zu beachten, dass die Parameter gesetzlicher Emissionsregelungen nicht immer die Realität abbilden. Neue Gebäude weisen eine dichtere Bauweise auf (hochdichte Fenster), was die Luftwechselrate relevant reduziert und die Konzentration von Schadstoffen in der Innenraumluft erhöht.4

Fazit: mehr zur Minimierung der Exposition tun

"Trotz der Einschränkung des Einsatzes von Formaldehyd aufgrund des verbesserten Verständnisses seiner Toxizität, insbesondere seiner karzinogenen Wirkung, wird Formaldehyd in vielen Branchen immer noch weit verbreitet verwendet. Diese Ergebnisse geben Anlass zu Präventionsmaßnahmen, um die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber Formaldehyd weiter zu verringern", resümiert die Leitautorin, Noemie Letellier, PhD, vom Institut für Neurowissenschaften an der Universität Montpellier.5

Ein unabhängiger Spezialist, der die Studie kommentierte, Dr. Shaheen E. Lakhan, PhD, rät als Neurologe: "Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber nach dem Ausmaß der beruflichen Exposition gegenüber Formaldehyd, Schwermetallen und anderen toxischen Stoffen – und vergleichen Sie diese mit den örtlichen Umweltbestimmungen."5

Er gibt außerdem zu bedenken, dass es sich bei der vorliegenden Auswertung um Daten von 1950 bis 2018 handelte. "Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie werden verstärkt chemische Desinfektionsmittel am und außerhalb des Arbeitsplatzes eingesetzt, von denen einige Formaldehyd enthalten", so Dr. Lakhan.

