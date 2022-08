Unter einer chronischen Niereninsuffizienz leiden viele ältere Personen. In den USA sind mehr als 37% der Senioren ab dem 70. Lebensjahr von der renalen Funktionsstörung betroffen – und diese geht mit zahlreichen Komorbiditäten einher: So steigt etwa durch die eingeschränkte Nierenleistung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stürze, Frakturen, Demenz, Krankenhauseinweisungen und schließlich auch die Gesamtmortalität.

Um die Folgen der chronischen Nierenerkrankung einzudämmen, wird derzeit primär auf Medikamente zurückgegriffen. Allerdings mehren sich die Hinweise, dass insbesondere bei Personen im höheren Lebensalter durch eine Lebensstiländerung das Fortschreiten einer Niereninsuffizienz verlangsamt werden könnte. Nun bekräftigt eine randomisierte klinische Studie die Annahme, dass Senioren von einem moderaten Trainingsprogramm profitieren würden:

Die 1.199 Studienteilnehmer (Männer und Frauen zwischen dem 70. und 89. Lebensjahr), die im Alltag wenig aktiv waren und die Zeit überwiegend sitzend verbrachten (weniger als 20 min Bewegung täglich bzw. < 125 min pro Woche) wurden in zwei Kohorten randomisiert. Die eine Gruppe erhielt Schulungen zur gesundheitsfördernden Lebensweise, das zweite Kollektiv unterzog sich zwei Jahre lang einem mäßig strapaziösen Sportplan. Dieser bestand aus:

Das Bewegungsprogramm wurde zunächst auf einem niedrigen Intensitätslevel gestartet. In den folgenden Wochen nahm das Ausmaß der Anstrengung zu, bis es individuell als anspruchsvoll, aber noch bewältigbar empfunden wurde.

Nach einem Beobachtungszeitraum von zwei Jahren zeigte sich, dass die sportliche Aktivität die renale Funktion signifikant förderte: Zwar verschlechterte sich im Verlauf in beiden Studienkohorten die Nierenfunktion – weitaus mehr allerdings in der Gruppe ohne Trainingseinheiten. Die eGFR CysC (= Filtrationsrate gemessen auf der Basis von Cystatin C) sank bei Personen im Interventionsarm um fast 1 ml/min/1,73 m2 weniger als im Kontrollkollektiv.

Auch wenn der Zusammenhang zwischen Sport und Nierenprotektion derzeit noch nicht verstanden wird, zeigen die vorliegenden Studiendaten, dass bereits ein etwas aktiverer Lebensstil bei Senioren eine Verschlechterung der renalen Funktion verzögern kann. Schon ein geringer Anstieg der täglichen Schrittzahl ist mit einer Verlangsamung des eGFR CysC -Abfalls assoziiert. Zudem scheint die positive Wirkung mit dem Ausmaß der individuellen Anstrengung zuzunehmen. Hierbei muss aber beachtet werden, dass ältere Personen die Intensität des Trainings nur langsam und im Rahmen ihrer persönlichen Grenzen steigern sollten.

Sich zu mehr Bewegung zu motivieren, ist für viele Betroffene nicht leicht; hierbei kann der ärztliche Hinweis, dass die Nierenleistung signifikant von ein paar zusätzlichen Schritten und Kraftübungen profitiert, manche sicherlich zu mehr Aktivität animieren. Darüber hinaus ist auch die Verordnung von medizinischen Trainingseinheiten eine effektive Methode, Menschen im höheren Lebensalter bei der Integration von mehr Sport in den Alltag zu unterstützen und ihren Gesundheitszustand zu fördern.

