Transplantationsrelevante Viren in der Urologie

In der Transplantationsmedizin, wenn das Immunsystem stark eingeschränkt ist, können eine ganze Reihe sonst stiller Infektionen plötzlich sehr lautstark werden und Probleme verursachen. Die Urologin PD Dr. Laila Schneidewind fasst die wichtigsten dieser Infektionen zusammen. Praxistipp: Auch wenn Sie möglicherweise nicht selbst in der Transplantationschirurgie tätig sind, sollten Sie die hier behandelten, in der Urologie häufiger vorkommenden viralen Erreger kennen und sich ebenso über deren Diagnostik und Therapiemöglichkeiten informieren.