Ultraschall zur Behandlung von Parkinson-Tremor

Bei essentiellem oder Parkinson-Tremor werden einfachste motorische Aufgaben zur Herausforderung. Eine neue Therapie, bei der die tief im Gehirn liegenden Störherde mittels MRgFUS ausgeschaltet werden, kann die Beschwerden auch ohne offene Chirurgie deutlich lindern.

Nur gewünschte Hirnareale deaktivieren

Einen Tee einschenken oder Haare kämmen – wenn die Hände unkontrollierbar zittern, werden einfachste Aufgaben zur Herausforderung. PatientInnen mit solchen Symptomen leiden oft an einem essentiellen oder an einem Parkinson-Tremor. Die Standardtherapie mit Medikamenten ist nur selten ausreichend und mit erheblichen Nebenwirkungen behaftet. Bei der operativen Therapie, der "Tiefen Hirnstimulation" (THS), werden Elektroden in der Tiefe des Gehirns platziert, was mit einer Eröffnung des Schädels einher geht. Eine neue Therapie, bei der die tief im Gehirn liegenden Störherde mittels Magnetresonanztomografie- gesteuertem fokussiertem Ultraschall (MRgFUS) ausgeschaltet werden, kann die Beschwerden auch ohne offene Chirurgie deutlich lindern. Eine aktuelle Studie – in der Zeitschrift "Neurology" erschienen – belegt, dass das Zittern bei den TeilnehmerInnen auch drei Jahre nach dem Eingriff noch deutlich verbessert war. Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) empfiehlt den Einsatz der neuen Methode, da sie schonend und präzise angewandt werden kann.

Ein Tremor tritt am häufigsten an Händen oder Armen auf, aber auch der Rumpf oder der Kopf können betroffen sein. "Die Bewegungsstörung entsteht im Groß- und Zwischenhirn in Bereichen, die an der Bewegungssteuerung beteiligt sind", sagt DEGUM-Experte Professor Dr. Ullrich Wüllner, Leiter der Sektion Bewegungsstörungen an der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Bonn. Die Aktivität dieser Hirnareale ist zwar prinzipiell über Medikamente beeinflussbar, die Mittel wirken jedoch längst nicht bei allen PatientInnen. Die operative Therapie war bislang ein stereotaktischer Eingriff, bei dem die betreffenden Hirnareale mithilfe fest implantierter Elektroden und elektrischen Impulsen aus einem Batterie-Aggregat – ähnlich einem Herzschrittmacher - moduliert werden. Bei der tiefen Hirnstimulation muss jedoch der Schädel der PatientInnen geöffnet werden, dadurch entsteht die Gefahr von Hirnblutungen oder Infektionen.

Eine schonendere Alternative bietet der Magnetresonanztomografie- gesteuertem fokussiertem Ultraschall (MRgFUS): "Das neuartige Verfahren funktioniert ohne operativen Eingriff. Es legt von außen gezielt nur diejenigen Hirnareale lahm, die für das Zittern verantwortlich sind", erläutert Wüllner. "Die Ultraschallwellen werden genau auf den Zielpunkt gesendet und dort wie bei einem Brennglas gebündelt." Eine MRT-gesteuerte Neuronavigation stellt dabei sicher, dass nur der gewünschte Bereich im Gehirn inaktiviert wird. Zudem erfassen die behandelnden ÄrztInnen bereits während der Behandlung die optimale Tremorkontrolle.

Zittern bei Hälfte der StudienteilnehmerInnen nach drei Jahren noch deutlich verbessert

Die aktuelle Studie aus der Fachzeitschrift "Neurology" bestätigt die Langzeitwirkung des Verfahrens. Ein Forschungsteam um Dr. Casey H. Halpern von der Stanford-Universität hat das moderne Ultraschallverfahren bei 76 PatientInnen mit therapieresistentem essentiellem Tremor angewendet. Selbst drei Jahre nach der Behandlung war das Zittern bei der Hälfte der StudienteilnehmerInnen noch deutlich verbessert. Auch Behinderungen und die Lebensqualität, die durch die chronische Bewegungsstörung vor dem Eingriff stark eingeschränkt war, hatten sich bei vielen PatientInnen noch gebessert (56 und 42 Prozent). Da der Eingriff – trotz des schonenden Verfahrens – eine umschriebene, dauerhafte Schädigung im Gehirngewebe hinterlässt, können als Nebenwirkungen Gefühls-, Gangs- und Gleichgewichtsstörungen auftreten. Im Vergleich zu den Nebenwirkungen eines operativen Eingriffs sind diese jedoch eher gering.

DEGUM-Experte Wüllner macht selbst positive Erfahrungen mit dem fokussierten Ultraschallverfahren: Seit eineinhalb Jahren führt er dieses in seiner Bonner Neurologie-Abteilung durch – und konnte damit bereits 35 PatientInnen erfolgreich behandeln. "Bei Parkinson-Patienten, deren Tremor medikamentös nicht in den Griff zu bekommen war, zeigt die Therapie sehr gute, anhaltende Erfolge", sagt der Neurologe. Bei essentiellem Tremor tritt der Tremor bei etwa 30 Prozent der PatientInnen im Verlauf abgeschwächt wieder auf. Dieser Langzeitverlauf wird auch in Bonn im Rahmen einer Beobachtungsstudie am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) genau studiert. Aufgrund der guten Erfahrungswerte, die nun erstmals auch langfristig nachgewiesen werden konnten, fordert die DEGUM eine Aufnahme der modernen Ultraschalltherapie in den Katalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die Kosten dafür werden von diesen derzeit noch nicht regelhaft übernommen.

Quelle:

Three-year follow-up of prospective trial of focused ultrasound thalamotomy for essential tremor

Casey H. Halpern, Veronica Santini, Nir Lipsman, Andres M. Lozano, Michael L. Schwartz, Binit B. Shah, W. Jeff Elias, Garth R. Cosgrove, Michael T. Hayes, Nathan McDannold, Christina Aldrich, Howard M. Eisenberg, Dheeraj Gandhi, Takaomi Taira, Ryder Gwinn, Susie Ro, Jennifer Witt, Na Young Jung, Jin Woo Chang, Jarrett Rosenberg, Pejman Ghanouni

Neurology Dec 2019, 93 (24) e2284-e2293; DOI: 10.1212/WNL.0000000000008561