Weiterbildung zum Facharzt Anästhesiologie

Der Facharzt für Anästhesiologie betreut Patienten bei operativen Eingriffen und intensivmedizinischen Maßnahmen. Allgemein wird er auch Narkosearzt genannt. Wie läuft die Weiterbildung in diesem medizinischen Fachgebiet ab?

Voraussetzungen für die Facharztausbildung in der Anästhesiologie

Mit dem erfolgreich abgeschlossenen Medizinstudium erhalten Mediziner ihre Approbation und dürfen fortan als Ärzte tätig werden. Im Anschluss an das Studium beginnt die berufsbegleitende Weiterbildung zum Facharzt, etwa in der Anästhesiologie. Sobald die Facharztausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, dürfen Mediziner ihren Facharzttitel tragen.

Dauer der Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie

Die Facharztausbildung Anästhesiologie dauert 60 Monate, also 5 Jahre. Sie muss bei einem Weiterbildungsermächtigten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 absolviert werden. 12 Monate der Weiterbildung müssen in einem anderen Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung absolviert werden, 18 Monate im ambulanten Bereich und 12 Monate in der Intensivmedizin.

Inhalte der Facharztausbildung in der Anästhesiologie

Anästhesisten betreuen Patienten vor, während und nach operativen oder diagnostischen Eingriffen, bei denen eine Anästhesie nötig ist. Sie wählen anhand der gesammelten Daten zum Patienten das geeignete Anästhesieverfahren, überwachen während der Operation die vitalen Funktionen des Patienten und stellen auch nach dem Eingriff sicher, dass dem Patienten keine gesundheitlichen Probleme durch die Anästhesie entstehen.

Die Anästhesiologie ist in die drei Bereiche Allgemeinanästhesie, Regionalanästhesie und Lokalanästhesie unterteilt. Die Inhalte der Facharztausbildung sind in der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer festgelegt. Zu den übergreifenden Inhalten zählen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sowie die Basisbehandlung palliativmedizinisch zu versorgender Patienten. Weitere Inhalte der Weiterbildung sind:

Präanästhesiologische Vorbereitung

Aufklärung von Patienten über Risiken von Anästhesieverfahren und -medikamenten sowie Einholung der rechtsgültigen Einwilligung

präanästhesiologische Risikoevaluation, insbesondere Prädiktoren für schwierige Atemwege und schwierige Beatmung

Identifikation und Umgang mit relevanten kardiovaskulären pulmonalen, neurologischen und muskulären Risikofaktoren

Auswahl eines geeigneten Anästhesieverfahrens einschließlich

- präanästhesiologischer Vorbereitung unter Berücksichtigung einer Dauermedikation

- medikamentöser Prämedikation

- erforderlichem Monitoring

- Berücksichtigung des Erfordernisses präanästhesiologischer Nüchternheit

Anästhesiologische Verfahren und Techniken

Atemwegsmanagement, technische Maßnahmen zur Behandlung des einfachen und des schwierigen Atemweges einschließlich der schwierigen Intubation (Difficult Airway), davon

- fiberoptische Techniken einschließlich fiberoptische Intubationen, davon können bis zu 50 Prozent durch Simulation erfolgen

- videoassistierte Intubationsverfahren

Postanästhesiologische Patientenversorgung

Anästhesierelevante Ultraschallverfahren, insbesondere Notfallsonographie, transösophageale und transthorakale Echokardiographie

Durchführung anästhesierelevanter Ultraschallverfahren bei unterschiedlichen Maßnahmen, insbesondere bei ZVK-Anlage, Pleurapunktion, sonographisch gesteuerter Gefäßpunktion und Regionalanästhesie

Allgemeinanästhesien und intraoperative Beatmung einschließlich Einleitung, intraoperative Überwachung, Ausleitung, postoperative Patientenversorgung, postoperative Schmerztherapie

Durchführung von Anästhesieverfahren, davon

- bei abdominellen Eingriffen

- bei Patienten mit mindestens ASA 3- Klassifikation

Anästhesie bei neurochirurgischen und neurointerventionellen Eingriffen

Risiken und Vorteile unterschiedlicher anästhesiologischer Verfahren bei neurochirurgischen und neurointerventionellen Eingriffen

Prinzipien und Besonderheiten der Anästhesiologie bei intrakraniellen Eingriffen

Mitwirkung bei Anästhesien für intrakranielle Eingriffe

Kinderanästhesie

Besonderheiten der pädiatrischen Anästhesiologie einschließlich Monitoring, Atemwegsmanagement, intravenöse und intraossäre Zugänge, Narkoseeinleitung, Narkoseaufrechterhaltung, Narkoseausleitung, postanästhesiologische Versorgung, Flüssigkeits- und Volumentherapie

Durchführung von Anästhesien bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

Reanimationstraining

Anästhesie bei Schwangeren und in der Geburtshilfe

Durchführung von Allgemeinanästhesien, Regionalanästhesien und perioperativer Behandlung bei Schwangeren

Schmerztherapie in der Geburtshilfe einschließlich bei Kaiserschnitten

Durchführung von Anästhesieverfahren in der Geburtshilfe

Anästhesie bei Thoraxeingriffen

Prinzipien und Besonderheiten der Anästhesiologie bei thoraxchirurgischen Eingriffen

Perioperative Schmerztherapie einschließlich epiduraler, paravertebraler und intervertebraler Blockaden in der Thoraxchirurgie

Mitwirkung bei Anästhesien für intrathorakale Eingriffe

Kardiovaskuläre Anästhesie

Prinzipien und Besonderheiten der Anästhesiologie bei kardiochirurgischen und herznahen gefäßchirurgischen Eingriffen, insbesondere des kardiopulmonalen Bypasses und anderer kreislaufunterstützender Maßnahmen

Anästhesie bei Operationen im Kopf-Hals-Bereich

Anästhesien bei Eingriffen im Kopf-Hals-Bereich auch mit schwierigem Zugang zum Atemweg in der Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie oder

Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie

Regionalanästhesie

Durchführung rückenmarksnaher Regionalanästhesien einschließlich intraoperativer Überwachung, postoperativer Patientenversorgung, postoperativer Schmerztherapie

Durchführung peripher-regionalanästhesiologischer Verfahren einschließlich intraoperativer Überwachung, postoperativer Patientenversorgung, postoperativer Schmerztherapie

Anästhesie bei ambulanten Patienten

Mindestanforderungen für die Anwendung anästhesiologischer Verfahren bei ambulanten Eingriffen

Durchführung von Anästhesien bei ambulanten Eingriffen unter Beachtung der Rahmenbedingungen und des spezifischen Risikos sowie Sicherstellung der perioperativen Versorgung

Anästhesiologische Verfahren außerhalb des Operationssaales

Gewährleisten von Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit anästhesiologischen Verfahren bei CT-und MRT-Untersuchungen oder anderen minimal-invasiven und diagnostischen Eingriffen

Transport des Patienten zu Untersuchungen und Eingriffen

Intensivmedizin

Diagnostik und Therapie vital bedrohlicher Erkrankungen und Zustände auf einer Intensivstation oder Intermediate Care Station, insbesondere bei

- respiratorischer Insuffizienz

- kardialer Insuffizienz

- Ein- und Mehrorganversagen

- Delir

- endokriner Störung

- erhöhtem Hirndruck

- Sepsis

- Schock

- Trauma/Polytrauma

Intensivmedizinische Behandlung von Patienten mit Funktionsstörungen von mindestens zwei vitalen Organsystemen

Analgosedierung von intensivmedizinischen Patienten

Atemunterstützende Maßnahmen bei nichtintubierten Patienten, differenzierte Beatmungstechniken einschließlich Beatmungsentwöhnung bei langzeitbeatmeten Patienten

Differenzierte Flüssigkeits- und Volumentherapie einschließlich Transfusions- und Blutersatztherapie

Enterale und parenterale Ernährung, Erstellung eines Ernährungsplans sowie Therapie von Stoffwechselentgleisungen

Punktions- und Katheterisierungstechniken, auch sonographisch gesteuert, davon

- zentralvenöse Zugänge

- arterielle Zugänge

- Pleurapunktionen, Pleuradrainagen

Perkutane Tracheotomien

Schmerzmedizinische Verfahren

Nervenblockaden, insbesondere zur perioperativen regionalen Schmerztherapie einschließlich Katheterverfahren

Verfahren zur pharmakologischen und nichtpharmakologischen Schmerztherapie

Grundlagen der Behandlung chronischer Schmerzen

Notfall- und Zwischenfallmanagement, Trauma und Verbrennungen, Rettungswesen

Reanimation von Patienten aller Altersgruppen

Transportbegleitung von Intensivpatienten einschließlich der Vorbereitung zum Interhospitaltransfer

Ossärer Zugang

Erstversorgung beim Traumapatienten einschließlich Brandverletzten

Zwischenfalltraining

Logbuch für die Weiterbildung zum Anästhesisten

Im Ausbildungs-Logbuch dokumentiert der Ausbilder alle Inhalte und Kenntnisse, die der Anwärter während der Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie erworben hat. Dazu gehört allgemeines ärztliches Wissen wie Ethik und Recht, Patientengespräche, psychosomatische Grundlagen, Pathogenetik von Krankheiten, Befunddokumentation, labortechnisch gestützte Nachweisverfahren, medizinische Notfallsituationen, Wechselwirkungen von Arzneimitteln, Schmerztherapie, Interpretation radiologischer Befunde, Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden, Folgen von psychosozialen, interkulturellen und umweltbedingten Einflüssen auf die Gesundheit, dazu gehören Folgen des Klimawandels oder das Problem der weiblichen Genitalverstümmelung.

Inhalte für die Weiterbildung in der Anästhesiologie sind unter anderem Kenntnisse zu den Anästhesieverfahren, zur Behandlung akuter Schmerzzustände und akuter Störungen der Vitalfunktionen einschließlich Beatmungsverfahren und notfallmäßiger Schrittmacheranwendung sowie über notfallmedizinische Maßnahmen.

Das Logbuch muss mit dem Zulassungsantrag für die Facharztprüfung an die zuständige Ärztekammer ausgefüllt und unterschrieben eingereicht werden.

Welche Perspektiven haben Fachärzte für Anästhesiologie

Der Fachbereich Anästhesiologie ist einer von vier Fachbereichen mit den meisten berufstätigen Ärzten. Laut Bundesärztekammer gab es 2020 insgesamt 26.274 berufstätige Anästhesisten in Deutschland, davon 11.639 Frauen. 2015 waren es noch 22.875 Fachärzte im Fachgebiet Anästhesiologie. Mit einer großen Auswahl an Teilzeitmodellen ist die Anästhesiologie vor allem für Frauen ein attraktives Fachgebiet.

Wie hoch ist das Gehalt von Anästhesisten?

Assistenzärzte in der Anästhesiologie verdienen während ihrer Facharztausbildung zwischen 4.695 Euro und 8.005 Euro, angefangen beim Einstiegsgehalt für Ärzte an kommunalen Kliniken bis zur höchsten Stufe an Universitätskliniken in Deutschland. Das Gehalt von Ärzten orientiert sich an den jeweiligen Tarifverträgen.

Referenzen:

Musterweiterbildungsverordnung 2018, Seite 29ff, zuletzt aktualisiert: Juni 2021 (Link: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Weiterbildung/20210630_MWBO_2018.pdf) letzter Zugriff: 14. Februar 2022, 13:00 Uhr

Ärztestatistik zu berufstätigen Ärzten der Bundesärztekammer 2020 (Link: https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/berufstaetige-aerzte/) letzter Zugriff: 14. Februar 2022, 13:45 Uhr