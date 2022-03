Wochenschau Gesundheitspolitik: kardiologische Eingriffe – Anspruch auf Zweitmeinung

Die esanum-Wochenschau Gesundheitspolitik liefert Ärztinnen und Ärzten ein wöchentliche Zusammenfassung der wichtigsten Medizin-relevanten Meldungen der vergangenen Woche.

Telemedizin für Corona-Intensivpatienten wird Regelversorgung

Das Videokonsil zwischen Ärzten in Herz- und Lungenzentren und in Kliniken der Grundversorgung bei der Behandlung intensivpflichtiger Corona-Patienten wird in die Regelversorgung übernommen. Es galt bisher als Corona-Sonderlösung. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 18.03. beschlossen. Damit können Fachärzte beispielsweise in Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung mit Hilfe der Telemedizin das Expertenwissen von Spezialisten in Herz- und Lungenzentren bei der Versorgung von Corona-Patienten auf Intensivstationen nutzen.

Der Beschluss wurde notwendig, weil die bislang befristete Corona-Sonderregelung für Beratungsleistungen innerhalb eines intensivmedizinischen digital gestützten Versorgungsnetzwerks - den sogenannten IDV-Zentren – Ende März ausgelaufen wäre. Derzeit gibt es bundesweit vier IDV-Zentren in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin, die von Kliniken deutschlandweit in Anspruch genommen werden können. Aufgrund der Neuregelung können im Prinzip alle Herz- und Lungenzentren von Ärzten anderer Kliniken in telemedizinischen Konsile zur intensivmedizinischen Behandlung von Corona-Patienten in Anspruch genommen werden. Mit dieser Regelung kann auch vermieden werden, dass Patienten mit schweren Behandlungsverläufen in großer Zahl in Kliniken der Maximalversorgung oder in Zentren verlagert werden müssen und dort die Kapazitäten verknappen. Zugleich werden Mindeststandards definiert, die auf Erfahrungen des Innovationsfonds-Projektes "TELnet@NRW" und auf der Leitlinie "Telemedizin in der Intensivmedizin" basieren.

Zweitmeinung bei kardiologischen Eingriffen

Patienten mit Herzrhythmusstörungen, bei denen eine elektrophysiologische Herzkatheteruntersuchung oder eine Ablation von Herzgewebe indiziert sein könnte, haben künftig einen Anspruch auf Zweitmeinung haben. Der Gemeinsame Bundesausschuss erweitert damit die Zweitmeinungs-Richtlinie. Der Hintergrund: Die Zahl dieser Interventionen ist zwischen 2008 und 2018 um 191 Prozent gestiegen ist. Regional werden stark unterschiedliche Eingriffshäufigkeiten beobachten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, so Karin Maag, unparteiisches Mitglied des GBA, dass Kathetereingriffe auch dann durchgeführt werden, wenn sie nicht die erste Wahl seien und alternativ auch Herzschrittmacher oder Defibrillatoren in Frage kämen. Dazu will der GBA voraussichtlich im Mai einen Zweitmeinungsbeschluss treffen.

Nutzenbewertung für Arzneien gegen Tabaksucht

Menschen mit starker Tabakabhängigkeit, die an einem evidenzbasierten Entwöhnungsprogramm teilnehmen, sollen zukünftig auch einen Anspruch auf unterstützende Arzneimittel erhalten. Dazu hat der GBA am vergangenen Freitag das IQWiG mit einer Nutzenbewertung von vier Wirkstoffen, die derzeit zur Unterstützung der Tabakentwöhnung zugelassen sind, beauftragt: Bupropion, Cytisin, Nicotin und Vareniclin. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im vierten Quartal 2023 vorliegen.

Der GBA hatte schon einmal im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des DMP COPD versucht, diese Arzneimittel als Kassenleistung zuzulassen, war aber aufgrund der damaligen Rechtslage bei der Genehmigung durch das Bundesgesundheitsministerium gescheitert. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung war allerdings ein Ausnahmetatbestand des Negativlisten-Paragrafen 34 SGB V geschaffen worden: Danach können Arzneimittel zur Tabakentwöhnung einmalig im Rahmen evidenzbasierter Entwöhnungsprogramme zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden.

Telefonische AU weiterhin bis Ende Mai möglich

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 18.03. die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegsinfekten um zwei weitere Monate bis Ende Mai verlängert. Dies diene dazu, ein mögliches Infektionsgeschehen in Arztpraxen und insbesondere in Wartezimmern klein zu halten.

Pflegeeinrichtungen bieten Heimplätze, aber auch Stellen für Flüchtlinge

Binnen weniger Tage haben private Pflegeeinrichtungen, die im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) organisiert sind, dem Bund und den Ländern über 2.000 Pflegeheimplätze für pflegebedürftige Flüchtlinge aus der Ukraine angeboten. Der BPA verweist auf Informationen der Erstaufnahmestellen, wonach sich unter den Geflüchteten auch ältere und gebrechliche Menschen befinden, die nicht in Erst-Unterkünften untergebracht werden können. Für andere Flüchtlinge sieht der BPA eine Möglichkeit, zeitnah eine berufliche Tätigkeit in der Pflegeversorgung aufzunehmen. "Unsere Mitgliedseinrichtungen bieten entsprechende Stellen und vielerorts auch Wohnraum an", sagte Verbandspräsident Bernd Meurer.

Personalie

Professor Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth ist neue Vorsitzende des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg. Sie ist Nachfolgerin von Dr. Berthold Dietsche, der den Landesverband 20 Jahre führte. In diese Ära fällt der Auf- und Ausbau der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung nach Paragraf 73b SGB V, den Dietsche maßgeblich vorangetrieben und Baden-Württemberg gemeinsam mit der AOK führend bei dieser Form der Versorgung insbesondere chronisch kranker Patienten gemacht hat. In Kombination mit entsprechenden Facharzt-Selektivverträgen wird für Patienten durch Hausärzte und unter deren Koordination eine zeitnahe fachärztliche Konsultation ermöglicht. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Dr. Susanne Bublitz.