Wolgast: Ambulante Covid-19-Antikörpertherapie

Therapie seit November zugelassen

Vor allem für Covid-19-Patient:innen im Frühstadium bietet das Kreiskrankenhaus Wolgast eine Therapie mit Antikörpern seit Kurzem auch ambulant an. Mit einer solchen Therapie könne in vielen Fällen ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden, hieß es in einer Mitteilung des Krankenhauses vom Dienstag.

Seit einer Woche werde die im November zugelassene Antikörpertherapie auch ambulant angeboten. Die Infusion selbst dauere etwa eine halbe Stunde. Danach schließe sich eine Ruhezeit an. Insgesamt würden etwa drei bis vier Stunden benötigt. Die verabreichten Antikörper binden den Angaben zufolge das Coronavirus und verhindern so, dass das Virus an die Zelloberfläche andockt und eindringt. Würden die Antikörper in der Frühphase gegeben, könne die Virusmenge im Patient:innen deutlich begrenzt werden.

Besonders Patient:innen mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf profitierten. Ideal sei ein Beginn spätestens sieben Tage, nachdem die ersten Symptome aufgetreten sind, hieß es. Neben einer persönlichen Anmeldung durch die Patient:innen per Telefon im Krankenhaus könne diese auch über den eigenen Hausarzt erfolgen.