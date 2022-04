esanum goes Tagesschau

Esanum wird den 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin mit einem neuen Fernseh-Format begleiten. Beim DGIM Kongress-TV fassen die Experten Christoph Specht und Petra Sandow die Highlights des Tages in einem Rückblick zusammen.

Neues Fernseh-Format für Medizin-Kongresse

"Dieses Fernseh-Format ist auch für uns neu, wir sind aufgeregt", gesteht esanum-Mitarbeiterin Romy Martínez. "Aber wir können uns auf unsere Moderatoren verlassen: Mit dem als "TV-Arzt" bekannten Dr. Christoph Specht haben wir einen Medienprofi und mit Petra Sandow eine erfahrene Hausärztin an unserer Seite. Als Ärztenetzwerk legen wir Wert darauf, dass Themen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden." esanum wird den ersten Tagesrückblick am Samstag, den 30.04.2022 liefern. Danach reicht das Berliner Team die Kameras weiter an die Kollegen von coliquio, bevor der medizinische Fachverlag Universimed sie zum Abschluss übernimmt.

Und was planen die Medizin-Reporter von esanum für den ersten Tagesrückblick?

Neben einem Newsblock und Stimmen vom Kongress werden auch die Kontroversen des Tages mit den Pro- und Contra-Referierenden diskutiert.

Das neueste aus der Diabetes-Forschung werden der Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Prof. Dr. med. Baptist Gallwitz vom Universitätsklinikum Tübingen, und der Herz-Kreislauf-Spezialist Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx von der Uniklinik RWTH Aachen präsentieren. Marx beschäftigt sich in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit der speziellen Anfälligkeit von Diabetes-Mellitus-Erkrankten für Schwächen der Gefäße und des Herzens.

Um "Entscheidungen an der Grenze des Lebens" geht es im Gespräch zwischen der Palliativmedizinerin Prof. Dr. Claudia Bausewein vom LMU Klinikum München und dem Onkologen Prof. Dr. med. Igor-Wolfgang Blau von der Charité Berlin. Nicht jede Lebensverlängerung wird vom Sterbenden gewünscht, zugleich verfügt nicht jeder Arzt über die Kommunikationskompetenz, diesen sehr persönlichen Prozess zu moderieren und zu begleiten.

Expertenrunde zur Digitalisierung

Digitalisierung ist eines der Top-Themen beim DGIM-Kongress und gleich acht Mal mit verschiedensten Angeboten im Programm. Auch die Talkrunde beim Kongress-TV am Sonntagvormittag wird sich diesem Thema widmen. Die niedergelassene Hausärztin Dr. Petra Sandow ist enttäuscht vom elektronischen Arztausweis und fragt, warum die digitale Theorie es nicht in ihre ärztliche Praxis schafft. Der Gesundheitsmanager Professor Jörg Debatin will vor allem vermeiden, dass wichtige Informationen für eine optimale Krankenhausbehandlung unter Papierhaufen versteckt bleiben. Für den Sonderbeauftragten der DGIM zum Thema Digitalisierung, Professor Claus Vogelmeier, geht es darum, die Kommunikation der Ärzte untereinander auch auf digitalen Wegen zu gestalten. Im Experten-Talk "Quo Vadis Digitalisierung: Chancen und Grenzen der Digitalisierung in der Medizin" treffen die verschiedenen Wünsche und Befürchtungen aufeinander. Die Zuschauer können am 1. Mai von 11.15 - 11.30 Uhr live dabei sein oder sich die Aufzeichnung des Talks später anschauen.

Auf der DGIM-Kongessseite finden Sie die Highlights. Am 30. April 2022 berichtet esanum mit dem DGIM Kongress-TV tagesaktuell über den diesjährigen 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.