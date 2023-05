Interdisziplinarität: das A und O der Sportmedizin

In kaum einem anderen medizinischen Bereich ist Interdisziplinarität so essenziell wie in der Sportmedizin. Wir sprachen dazu mit Claus Reinsberger, Kongresspräsident des SMHS 2023.

Sports, Medicine and Health Summit 2023: eine Veranstaltung für alle

Claus Reinsberger ist der Kongresspräsident des diesjährigen Sports, Medicine and Health Summits. Auf die Frage, medizinischen Praktikern welcher Fachrichtung er einen Besuch des Summits empfehlen würde, hält der Neurologe und Lehrstuhlleiter für Sportmedizin fest: Der Summit sei nicht auf eine Fachrichtung ausgerichtet, sondern für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Sport und Gesundheit empfehlenswert, egal welcher Disziplin. Geladen sind neben Ärztinnen und Ärzten auch Sportwissenschaftler und therapeutische Fachkräfte, um so einen möglichst vielfältigen Austausch zu ermöglichen.

Auch auf medizinischer Ebene steht keine Fachrichtung im Mittelpunkt, das Programm des SMHS bietet Vorträge und Symposien aus verschiedensten Bereichen. Reinsberger stellt fest:

"Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit kommt dem wissenschaftlichen Output und den Patienten zugute."

Sportmedizin: Die interdisziplinärste aller Fachrichtungen?

Gerade im Bereich Sportmedizin ist Interdisziplinarität unerlässlich. Reinsberger betont, dass Sport und Bewegung so viele Bereiche betreffen wie kaum eine andere Subdisziplin in der Medizin. Denn: Bewegung wirkt sich auf alle Körperteile und Organfunktionen aus. Deswegen bietet der Sports, Medicine and Health Summit allen Spezialisten für diese Organsysteme ein Forum zum gemeinsamen Austausch. Insbesondere klinisch tätige Sportmedizinerinnen und Sportmediziner sind besonders breit ausgebildet, so der Lehrstuhlleiter.

"Denn im Sport ist das Zusammenspiel von verschiedenen Organ- und Körpersystemen von größter Wichtigkeit."

Die Highlight-Themen des Summits

Doch was sind nun die ganz persönlichen SMHS-Highlights des Kongresspräsidenten? Der Neurologe und Sportmediziner antwortet zweigeteilt: Zum einen freue er sich auf sportneurologische Vorträge, zum anderen sei er immer wieder gespannt darauf, sich über den eigenen Mikrokosmos hinauszubewegen. Allein anhand der anderen Hauptthemen des Kongresses – Corona, Leistungssport und Rückenschmerz – wird ersichtlich, dass auch hier die Interdisziplinarität eine zentrale Rolle spielt. Und dass Bewegung nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für Praktiker essenziell ist, machen die Veranstalter des Sports, Medicine and Health Summits ganz deutlich: Mit einem sportlichen Mitmachprogramm für alle Besucher des Summits.

