Darmkrebs betrifft zunehmend jüngere Menschen

In Deutschland werden dieses Jahr Schätzungen zufolge fast 60.000 Erwachsene mit kolorektalem Karzinom diagnostiziert, der zweithäufigsten Ursache für krebsbedingte Todesfälle. Daher sind Vorsorgekoloskopien essentiell.

Warum ist die Vorsorgeuntersuchung auf Darmkrebs so wichtig?

Das kolorektale Karzinom kann oft schon im Frühstadium oder vor dem Ausbruch der Krankheit erkannt werden. Bei der Vorsorgeuntersuchung wird nach Polypen im Dickdarm oder Blutspuren im Stuhl gesucht, die auf Krebs hinweisen könnten. Polypen sind unerwartete Gewebewucherungen im Dickdarm. Die meisten sind harmlos, aber einige Polypen können sich mit der Zeit zu Krebs entwickeln. Es kann 10-15 Jahre dauern, bis ein Polyp zu Krebs heranwächst. Durch frühzeitige Vorsorgeuntersuchungen kann das Krebsrisiko dementsprechend drastisch reduziert werden.

Kolorektales Karzinom: Empfehlungen für die Vorsorgeuntersuchung 2023

Jüngste Vorsorgerichtlinien aus den USA empfehlen, dass jede Person, die ein durchschnittliches Risiko hat, an Darmkrebs zu erkranken, ab einem Alter von 45 Jahren untersucht werden sollte. In Deutschland wird die Vorsorgekoloskopie ab 55 Jahren angeboten.

Die neuen amerikanischen Vorsorgerichtlinien nach Alter lauten:

45-75: Koloskopie alle 10 Jahre für Patienten mit durchschnittlichem Risiko.

76-85: selektive Untersuchung auf der Grundlage individueller Faktoren, wie allgemeiner Gesundheitszustand, Lebenserwartung und bisherige Vorsorgeuntersuchungen.

85 und älter: nicht empfohlen.

Wie ist die Datenlage zu Darmkrebs in Deutschland?

Forschende aus Heidelberg haben die Inzidenz von kolorektalen Karzinomen für die Jahre von 2000 bis 2016 und die Mortalität im Zeitraum von 2000 bis 2018 in Deutschland nach Geschlecht, Alter und Tumorlokalisation untersucht.1 Hierbei zeigte sich ein starker Rückgang der Darmkrebsinzidenz und -mortalität. Vor allem in den Altersgruppen, in denen die Vorsorgekoloskopie angeboten wurde, war dieser Rückgang am stärksten ausgeprägt. Aus der gleichen Publikation ist zu entnehmen, dass bei über 82 000 Patienten (9,5%), die jünger als 55 Jahren waren, ein kolorektales Karzinom nachgewiesen wurde.

Diese Ergebnisse würden dafür sprechen, dass Deutschland die Vorsorge an die neuen Richtlinien aus den USA angleicht und die prophylaktische Koloskopie ab einem Alter von 45 Jahren empfiehlt.

