Impfmüdigkeit: Steht Europa dieses Jahr eine harte Grippewelle bevor?

Die nahende Grippesaison könnte Europa diesen Winter besonders hart treffen, warnte der Kinderärztepräsident bereits im Sommer. Darunter leiden besonders die kleinsten Patienten.

Warum Influenza vor allem die Kleinsten so hart trifft

Die Influenza kommt bei Kindern weltweit betrachtet extrem häufig vor. Vor allem junge Kinder haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Das klinische Erscheinungsbild der Influenza bei Kindern ist breit gefächert. Folgeerkrankungen der Influenza, wie die Sinusitis, die akute Mittelohrentzündung und die sekundäre bakterielle Lungenentzündung machen dieser jungen Bevölkerungsgruppe besonders zu schaffen. Hinzu kommt, dass Kinder aufgrund der noch nicht vollständig erlernten Hygiene-Maßnahmen während eines Infekts oft Überträger sind und ihr Umfeld anstecken können. Es gibt zahlreiche Belege für die Bedeutung von Kindern bei der Verbreitung der Influenza in der Gesellschaft. Die aktuell herrschende Impfmüdigkeit kann nicht nur für die Kleinsten von uns schwere Folgen haben.2

Rasant steigende Zahlen in Australien als sicheres Alarmzeichen für schwere Grippewelle

In Australien herrscht Winter, wenn es bei uns noch sommerliche Temperaturen hat. Daher ist die australische Bevölkerung ein gutes halbes Jahr vor Europa von der Grippewelle betroffen. Die Grippewelle in Australien hat Kinder dieses Jahr besonders hart getroffen: Es gab bereits zwei Grippe-bedingte Todesfälle auf der Südhalbkugel. Das Immunsystem der Kinder konnte aufgrund der Isolations-Maßnahmen während der COVID-19-Pandemie nicht ausreichend trainiert werden. Während der Abschottungsphase hatten die Hygienemaßnahmen dazu beigetragen, dass es zu weniger Influenzafällen gekommen war. Der Wegfall dieser Isolationsmaßnahmen in Kombination mit dem untrainierten Immunsystem der Kinder bedingte dieses Jahr in Australien das vermehrte Auftreten von Grippe-Fällen bei Kindern unter 14 Jahren. Erschwerend kam eine Abnahme der Impfrate in dieser jungen Bevölkerungsgruppe hinzu.1

Influenza A dominiert Australiens Grippewelle

Dem National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS) zufolge ist Influenza A für 65 % der im Labor bestätigten Grippefälle verantwortlich. Hiervon entfielen 95 % auf Influenza A (unsubtypisiert), 5 % auf Influenza A(H1N1) und auf 1 % Influenza A(H3N2). Influenza-B-Viren machten dieses Jahr 32,7 % der der im Labor bestätigten Grippefälle aus.2

Influenzawelle in Europa: Aus den Fehlern Australiens lernen

Die aktuell in Australien vorherrschenden Viren sind Influenza A (H1N1) und Influenza B. Diese Varianten befallen bevorzugt Kinder. Ein weiteres Problem, mit dem Australien zu kämpfen hatte, war eine gewisse Impfmüdigkeit. So war nur ein Drittel der Bevölkerung gegen Influenza geimpft. Die niedrigsten Impfraten konnten bei Kindern zwischen 5 und 14 Jahren beobachtet werden. Nur rund 12 % der Kinder in dieser Altersgruppe waren dieses Jahr gegen Influenza geimpft worden. Im Jahr 2020 lag die Impfrate noch bei 25 %. Für die Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren lag die Impfrate 2020 noch bei 40 %.

Dieses Jahr erhielten nur 20 % der Kinder dieser Altersgruppe eine Grippeschutzimpfung. Diese abnehmende Impfrate blieb nicht folgenlos. Rund 80 % der in Australien aufgrund einer Grippe hospitalisierten Patienten waren Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren gewesen.1-6

Noch ist Zeit, die Grippeschutzimpfung in Europa bei dieser jungen Bevölkerungsgruppe durchzuführen, um Australiens Fehler zu vermeiden.

