Kasuistik: Schülerin mit depressiven Episoden, Gangstörung und Doppelbildern

Akute Doppelbilder und Gangstörungen lassen eine Jugendliche in der Notaufnahme vorstellig werden. Ihre Mutter berichtet außerdem von depressiven Verstimmungen. Wie lautet Ihre Diagnose?

Depressive Episoden, Gangstörung und Doppelbilder: Was steckt dahinter?

Anamnese:

Die 14-jährige E. S. erschien in der Rettungsstelle, begleitet von ihren Eltern, und berichtete von seit zwei Tagen bestehenden Doppelbildern und Gangunsicherheit. Die Ärztin bemerkte, dass das Mädchen besonders niedergeschlagen wirkte und erkundigte sich bei der Mutter nach weiteren Auffälligkeiten. Nach einer kurzen Pause berichtete die Mutter sichtlich beunruhigt, dass ihre Tochter seit einigen Monaten unter einer depressiven Verstimmung leidet und sie vor einem Jahr sogar suizidale Gedanken geäußert hat. Als Reaktion darauf unternahm die Familie eine Urlaubsreise, wodurch sich die Stimmung der Patientin kurzfristig besserte. Allerdings verschlechterten sich die schulischen Leistungen, weshalb die Familie in Erwägung zieht, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen.

Klinische Untersuchung:

14-jähriges Mädchen in stabilem Allgemeinzustand und adipösem Ernährungszustand. Hautkolorit rosig, Mikrozirkulation unauffällig, guter Hautturgor, kein Exanthem oder Blutungszeichen. Diplopie an beiden Augen, monopedales Stehen und Laufen auffällig, etwas breitbasiger Gang. Finger-Finger- und Finger-Nase-Versuch unauffällig. Kein Meningismus.

Labor und Liquordiagnostik:

C-reaktives Protein 8 mg/l. Leukozyten: 7.28/nl. Liquor: 13 Zellen/μl, sonst unauffällig für Glucose, Laktat. Antikörper-Analyse im Liquor folgt.

Bildgebung:

Mittels notfallmäßiger Computertomographie wurde eine Akutpathologie wie Blutung oder Infarkt ausgeschlossen. Anschließend wurde eine Magnetresonanztomographie durchgeführt, diese zeigte die folgenden pathologischen Veränderungen (siehe folgende Abbildung 1):

Wie lautet ihre Verdachtsdiagnose?

Streptokokken Meningitis

Multiple Sklerose

NMDAR-Enzephalitis

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit