Diese Kliniken sind aktuell die attraktivsten Arbeitgeber

Sie sind unzufrieden mit Ihrer Arbeitsstelle und fragen sich, wo attraktivere Bedingungen herrschen? In den aktuellen Top 10 Rankings hat Treatfair die Abteilungen mit den derzeit zufriedensten Teams veröffentlicht.

Die beliebtesten Kliniken laut Ärztinnen und Ärzten

Auf Basis von etwa 6.000 Ärztestimmen hat Treatfair die Abteilungen mit den zufriedensten Stimmen identifiziert und in fachbezogenen Top 10-Rankings veröffentlicht. Eine Übersicht über alle Erstplatzierten der Top 10 Rankings:

Fachbereich Ranking-Gewinner Anästhesie Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (Anästhesie & Intensivmedizin) Kardiologie / Pneumologie / Nephrologie Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital (Klinik für Nieren-, Hochdruck- und Autoimmunerkrankungen) Gastroenterolo-gie / Hämato-Onkologie Klinikum Traunstein (Gastroenterologie) Allgemeine Innere / Geriatrie / Notaufnahme Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben (Zentrum für Innere Medizin) Allgemein- & Viszeralchirurgie St. Marien-Krankenhaus Berlin (Allgemein- und Viszeralchirurgie, minimal-invasisve Chirurgie und Koloproktologie) Orthopädie / Unfallchirurgie / Plastische St. Augustinuskrankenhaus Düren (Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie) Gynäkologie / Urologie Donauklinik Neu-Ulm ( Frauenheilkunde & Geburtshilfe) Neurologie / Psychiatrie Klinik Favoriten Wien (Neurologie) Radiologie DRK Kliniken Berlin Westend (Diagnostische und interventionelle Radiologie) Pädiatrie / Kinderchirurgie Helios Klinikum Krefeld (Kinderchirurgie)

Wie Ärztinnen und Ärzte die Rankings nutzen können

Aktuell herrscht bekanntermaßen ein ausgeprägter Fachkräftemangel. Das bedeutet, dass Mediziner auf Stellensuche und Studienabsolventen die Qual der Wahl bei der Arbeitsstellensuche erleben. Immer mehr Ärzte würden gern ihre Stellenwahl an Kriterien festmachen wie: "Wo werde ich in meiner Arztkarriere unterstützt, ohne dass ich auf mein Privatleben verzichten muss?" oder "wo kann ich Medizin machen, ohne dass ich selbst Opfer des Systems werde?" Die Treatfair Rankings können genau in diesen Situationen helfen, die richtigen Arbeitgeber zu finden. Die Rankings beinhalten eine ausführliche Bewertung sowie alle Arbeitsfacetten. Besonders hilfreich werden manche User auch die Mitarbeiterzitate aus den Abteilungen finden, weil sie die Stimmung und den Alltag in der jeweiligen Abteilung erlebbar machen.

Keine Kosten für Krankenhäuser

Die Veröffentlichung im Ranking und Nutzung des verliehenen Zertifikats sind für Kliniken kostenlos. Treatfair möchte laut Geschäftsführer Dr. Benedict Carstensen Krankenhäuser in ihrer Bemühung um bessere Arbeitsbedingungen unterstützen:

"Die Ärzteschaft soll wissen, in welchen Kliniken man sich wirklich um die Mitarbeitenden bemüht. Es darf nicht sein, dass solche Abteilungen weiterhin Probleme haben, ihre Stellen im Fachkräftemangel mit guten Leuten zu besetzen."

Wie wurden die Abteilungen für das Ranking ermittelt?

Kriterien, nach denen die Attraktivität ermittelt wurde, waren die Zufriedenheitswerte der Teams mit verschiedenen Arbeitsfacetten in ihren Abteilungen wie Arbeitsatmosphäre, Vergütung und Fortbildung. Aber auch Work-Life-Balance, Delegation nichtärztlicher Tätigkeiten und Führungskompetenz der Vorgesetzten gingen in die Bewertung mit ein. Kriterien für die Aufnahme im Ranking waren unter anderem eine Teambeteiligung von mindestens 30% in der Befragung.

Die Abgabe der Stimmen erfolgte in einem Umfrageformular zwischen Januar 2021 und April 2023. Zur Stimmabgabe haben verschiedene Organisationen aufgerufen, wie zum Beispiel der Berufsverband der deutschen Internistinnen und Internisten (BDI).

Was hat der Arbeitgeber mit Lebensqualität und Karriere zu tun?

Wie Menschen arbeiten, spielt eine entscheidende Rolle für ihr Lebensgefühl. Das gilt auch in der Medizin. Ein unterstützender Arbeitgeber schafft ein positives Arbeitsklima, das die Motivation und Zufriedenheit steigert. Flexibilität, angemessene Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance tragen zur Gesundheit und dem Wohlbefinden von Ärztinnen und Ärzten bei.

Auch in puncto Karriere können Kliniken Einfluss auf ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben: Ein Krankenhaus, in dem die berufliche Entwicklung und Weiterbildung der Ärzteschaft systematisch gefördert wird, beeinflusst maßgeblich deren Karriere. Die Anerkennung von Leistungen stärkt das Selbstbewusstsein und das Engagement der Individuen. Solche Arbeitgeber bieten die Grundlage für eine erfolgreiche und erfüllende Karriere.



Treatfair – die Experten für Mitarbeiterzufriedenheit im Krankenhaus

Treatfair betreibt das Treatfair Portal der attraktiven Kliniken und veröffentlicht regelmäßig in den Treatfair Rankings die Klinikabteilungen mit den zufriedensten Teams, jüngst erschien die Übersicht der Treatfair Rankings aus dem Frühjahr 2023.