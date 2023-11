5 Tipps, wie Ihre Arztpraxis sofort von der digitalen Revolution profitiert

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Arztpraxen auf vielfältige Weise zu verändern. Wir zeigen, dass sich Ihre Praxisabläufe bereits mit kleinen Verbesserungsvorschlägen vereinfachen lassen.

Tipp 1: Optimiertes Terminmanagement

Eine wichtige Facette der Digitalisierung ist das optimierte Terminmanagement. Die Einführung eines Online Terminkalenders ermöglicht es Ihrem Praxisteam, Partnerpraxen und Patientinnen und Patienten, verfügbare Termine direkt auszuwählen. Mit dem richtigen Tool verringert sich die Anzahl an Telefonanrufen nachweislich. Zeitaufwendige manuelle Terminfindungen und Nachfragen werden so vermieden. Zudem optimieren Sie die Auslastung Ihrer Ressourcen. Besonders fallen hier Terminbuchungs-Anbieter auf, die Ärzte bei der Produktentwicklung eingebunden haben oder gar von Ärzten geführt sind. Professionelle Patientensteuerung benötigt das richtige Terminbuchungstool, so können Sie und Ihr Team sich besser auf die medizinische Patientenversorgung konzentrieren. Wählen Sie vor allem ein Tool, dass sich mit Ihrem PVS verbindet und auch weitere Anbindungsmöglichkeiten bietet, eine sogenannte Interoperabilität. Damit stellen Sie sicher, dass egal welche Veränderungsprozesse Ihre Praxis noch erleben wird, die Technik entsprechend ohne große Kostenaufwände mitwachsen kann.

Tipp 2: Entlastung Ihres Praxispersonals

Digitale Terminbuchungstools entlasten auch Ihr Praxispersonal, das ist besonders in Zeiten von Arbeitskräftemangel ein wichtiger Aspekt für Praxisinhaber. Durch den Einsatz digitaler Lösungen können zeitaufwändige Aufgaben automatisiert werden. Die Organisation von Patientendaten und Terminen wird erleichtert und eine verbesserte Patientensteuerung ermöglicht Ihnen, mehr Zeit für die medizinische Versorgung aufzubringen. Ihre Mitarbeiter können sich besser auf ihre eigentlichen Funktionen konzentrieren, ohne ständig von Telefonanrufen unterbrochen zu werden. Erste Terminkalender bieten zertifizierte Videosprechstunden inklusive an und erleichtern Ihnen die ortsunabhängige Kommunikation und Behandlung von Patienten. Zudem verbessert die Auswahl der richtigen Anwendungen die Zusammenarbeit mit Fachkollegen, bspw. ermöglicht dubidoc mittels Zuweiserfunktionen Praxiskollegen die Terminbuchung automatisch in Ihrem Kalender.

Tipp 3: Kostenersparnisse und verbesserte Wirtschaftlichkeit

Die Digitalisierung bietet nicht nur Vorteile in der Organisation und im Praxisablauf, sondern auch Kostenersparnisse und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit. Durch den geringeren Papierverbrauch und effizientere Prozesse reduzieren Sie die Kosten für Druck, Lagerung und Versand von Papierdokumenten. Indem Sie digitale Terminbuchungen anbieten, verringern Sie Terminlücken und können auch kurzfristig abgesagte Termine schnell neu vergeben. Ganz ohne, dass Sie personelle Ressourcen hierfür einplanen müssen. Auch das Nichterscheinen von (Neu-)patienten ist mit klugen Tools handhabbar und Lösungen von Ärzten für Ärzte den Plattformanbietern vorzuziehen.

Tipp 4: Attraktivität jetzt steigern für einen späteren Praxisverkauf

Digitale Anwendungen, die Sie jetzt in Ihrer Praxis einbinden, erhöhen den Wert Ihrer Praxis für potenzielle Käufer. Sie überlegen, irgendwann aufzuhören? Zeigen Sie, dass Ihre Praxis auf dem neuesten Stand der Technik ist und eine gute Investition darstellt. Durch die Signalwirkung Ihrer innovativen Ausrichtung sprechen Sie die richtigen Käufer an und erhöhen langfristig und nachhaltig Ihren Praxisbewertung.

Tipp 5: Extrabudgetäre Leistungen richtig abrechnen

Die Digitalisierung kann Ihnen auch dabei helfen, extrabudgetäre Leistungen abzurechnen. Durch den Einsatz von smarten Online-Terminkalendertools können Sie von Partnerpraxen Patientinnen und Patienten zugewiesen bekommen. Dabei bucht die Partnerpraxis direkt in Ihren Kalender und der Kalender markiert diese Zuweisung, sodass Sie die extrabudgetären Leistungen richtig in der Monatsabrechnung abrechnen.

Die Digitalisierung bietet zahlreiche Vorteile für Arztpraxen. Ein optimiertes Terminmanagement, Entlastung des Personals, Kostenersparnisse, Attraktivität für potenzielle Käufer und die Möglichkeit, extrabudgetäre Leistungen abzurechnen, sind nur einige Beispiele dafür, wie Arztpraxen gekonnt und einfach von der digitalen Revolution profitieren können. Die verschiedenen Aspekte für Ihre Praxis richtig genutzt, haben diese einen positiven Einfluss auf die Effizienz, Patientenzufriedenheit und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Praxis.

