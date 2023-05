Die Einnahmen einer Arztpraxis steigern: So geht’s

Wie steigert man die Einnahmen einer Arztpraxis und senkt gleichzeitig Kosten? Wir zeigen, wie Sie dieses Ziel mit wenigen Maßnahmen erreichen, ohne dafür wertvolles Personal zu entlassen.

Messbare Unternehmensziele festlegen (KPIs)

Bevor Sie mit der Veränderung Ihrer Praxis beginnen, ist es wichtig, sich wirtschaftliche Ziele zu setzen und diese messbar zu machen. So können Sie das weitere Vorgehen an konkreten Zielen ausrichten. Mehr Einnahmen zu generieren oder mehr Patienten zu behandeln, sind keine ausformulierten Ziele. Übersetzen Sie Ihre Ziele in konkrete Zahlen. Zum Beispiel wie folgt:

Wirtschaftlicher Erfolg: Umsatzsteigerung von 10% im Vergleich zum Vorjahr

Gewinnmaximierung: Senkung der Kosten um 3%

Erhöhung des Marktanteils: Akquisition weiterer Praxen oder Kassensitzen

Neukundengewinnung: 20% mehr Neukunden im Vergleich zum Vorjahresquartal

Kommunizieren Sie Ihre unternehmerischen Ziele mit Ihrem Team. Das gibt ihnen Orientierung, worauf sie hinarbeiten sollen, und motiviert sie bei der täglichen Arbeit. Das gemeinsame Arbeiten an einer Sache fördert zudem den Teamzusammenhalt. Wenn Ziele bisher nicht erreicht werden konnten, ist es gut möglich, dass Ihre Mitarbeitenden die zündende Idee haben, um das zu ändern. Verzichten Sie nicht auf diesen Mehrwert und kommunizieren Sie immer offen mit Ihren Mitarbeitenden.

Arztpraxis: Intelligente Kontingente schaffen

Um die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen, empfehlen wir Ihnen eine Kontingentierung. Das bedeutet, dass Sie zeitliche und personelle Ressourcen für bestimmte Behandlungen reservieren, die wirtschaftlich rentabel sind oder Ihnen besonders viel Freude bereiten. Dazu können Sie sich fragen, welche Behandlungen Sie am liebsten durchführen. Haben Sie für diese Patientinnen und Patienten genügend Zeit eingeplant? Oder fehlt Ihnen aufgrund anderer Ereignisse häufig die Zeit dafür?

Für eine optimale Zeitplanung in diesem Sinne sollten Sie genügend Termine für Ihre bevorzugten Behandlungen einplanen. Werden die Termine für die gewünschte Ressource bis wenige Tage im Voraus nicht benötigt, können Sie die Termine für andere, kurzfristige Behandlungen freigeben. Wenn Sie diesen Prozess selbst verwalten, müssen Sie Ihre Termine täglich im Auge behalten. Ein intelligenter Ressourcen-Manager kann diesen Prozess automatisieren und durch das Schleusensystem genügend Kontingente für Ihre Wunschbehandlungen freihalten und gleichzeitig keine Leerläufe zulassen. Sie und Ihr Team können sich dann voll und ganz auf die Behandlung konzentrieren.

Wenn Sie die Kontingentierung mehr am wirtschaftlichen Gewinn als an persönlichen Vorlieben ausrichten wollen, überlegen Sie, welche Leistung Sie häufiger anbieten wollen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die höchsten Gewinne mit Selbstzahlerleistungen erzielt werden. Auch Kassenleistungen können den Gewinn steigern, beispielsweise DMP- oder Vorsorgeuntersuchungen. Analysieren Sie dazu Ihr Leistungsspektrum nach Rentabilität. Damit Sie langfristig Freude an Ihrem Beruf haben, empfehlen wir Ihnen, nicht nur die wirtschaftliche Komponente in den Vordergrund zu stellen. Ihr Leitbild sollte immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinnmaximierung und Freude am Beruf sein.

Automatisierung der Prozesse zur Entlastung der Ressourcen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, um Ressourcen zu sparen, ist die Automatisierung von Routineaufgaben. Am deutlichsten wird dies bei der Terminvergabe. Bieten Sie Ihren Patientinnen und Patienten daher an, Termine online zu buchen. Dadurch sparen Sie Ressourcen in der Praxis und geben Ihren Patienten die Möglichkeit, Termine unabhängig von den Praxisöffnungszeiten zu vereinbaren. Intelligente Kalender berücksichtigen bei der Terminvergabe sogar Ihre wirtschaftlichen und persönlichen Ziele. Auch dazugehörige Dokumente und Terminerinnerungen können über solche digitalen Lösungen automatisch versendet werden, sodass Patienten im Termin bestens vorbereitet sind.

Neben der Terminvergabe ist die Annahme von Patientinnen und Patienten in der Praxis eine der zeitintensivsten Aufgaben von Praxispersonal. Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine digitale Anmeldung über das Smartphone anzubieten. Die Patienten werden daraufhin in ein virtuelles Wartezimmer weitergeleitet und erhalten Informationen zu ihrem Termin auf ihr Handy, beispielsweise wie lange die Wartezeit bis zum Beginn der Behandlung dauert. So können Patienten die Wartezeit effektiv nutzen und wiederholtes Nachfragen, wann die Behandlung beginnt, entfällt.

Ein weiterer Bereich, der sich hervorragend über einen intelligenten Kalender abwickeln lässt, ist der Hausarztvermittlungsfall. Sie können Ihre fachärztlichen Kollegen und Kolleginnen bitten, Ihnen ausgewählte Terminblöcke zur Verfügung zu stellen, die über einen Online-Zugang gebucht werden können. Gleichzeitig stellen Sie als Facharztpraxis Termine für Ihre hausärztlichen Kollegen bereit. Telefonische Absprachen sind dann nicht mehr nötig. Dies beschleunigt die Terminvergabe und entlastet Ihre Ressourcen.

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer digitalen Helfer darauf, dass die Software gut mit Ihrem bestehenden Praxisverwaltungssystem (PVS) kommunizieren kann. Denn nur Software-Programme, die sich gut in die Arbeitsabläufe Ihrer Praxis integrieren lassen, werden Ihren Mitarbeitenden Freude bereiten.

Alle aufgelisteten Funktionen und weitere Vorteile bietet Ihnen eine Praxisverwaltungssoftware wie beispielsweise dubidoc.

dubidoc ist ein Online-Terminmanager, der Arztpraxen das Vereinbaren, Verwalten und Steuern von Patiententerminen erleichtert. Neben der Online-Buchung von Terminen bietet dubidoc hilfreiche Funktionen wie Terminerinnerungen, Wartezeitprognosen und eine Anbindung an gängige Praxissoftware. Damit ist dubidoc ein alltagsrelevantes Werkzeug für Ärzte und Praxismitarbeiter sowie ein willkommenes Serviceangebot für Patienten.