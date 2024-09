Wie dubidoc die digitale Transformation Ihrer Arztpraxis unterstützt

Angesichts der stetig steigenden Anforderungen an Effizienz, Patientenkomfort und wirtschaftliche Rentabilität ist die digitale Transformation in der Arztpraxis keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit: Die Zukunft der Arztpraxis ist digital.

Effizientes Terminmanagement mit Online-Buchungssystem

Das Patienten- und Prozessmanagement ist dabei das Herzstück jeder erfolgreichen Arztpraxis und spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. Dabei nimmt ein intelligenter Terminplaner eine Schlüsselrolle ein, da er nicht nur die Ressourcen optimal verwaltet, sondern auch die Patientenkoordination und -betreuung wesentlich verbessert.

Durch die Integration des Online-Terminplaners direkt auf der Praxiswebsite wird nicht nur die Außendarstellung der Praxis professioneller und moderner, sondern auch die Bindung der Patienten an die Praxis gestärkt. Patienten können rund um die Uhr bequem von zu Hause oder unterwegs Termine buchen, was zu einer erheblichen Verbesserung der Patientenzufriedenheit führt. Dabei bleibt die Terminhoheit zu jeder Zeit bei der Praxis selbst und wird nicht an eine externe Plattform abgegeben.

Darüber hinaus trägt das Onlinebuchungssystem signifikant zur Entlastung der Mitarbeitenden bei. Durch die Automatisierung von Terminvereinbarungen wird wertvolle Zeit frei, die stattdessen für die direkte Patientenversorgung genutzt werden kann. Dies reduziert den administrativen Aufwand und ermöglicht dem Praxispersonal, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Reduktion von No-Shows. Patienten erhalten automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie ihren Termin wahrnehmen oder rechtzeitig absagen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der verfügbaren Termine und steigert die wirtschaftliche Effizienz der Praxis.

Kategorisierung von Terminen

Die präzise Strukturierung und Kategorisierung von Terminen sind essenziell für die Optimierung der Abläufe in einer digitalisierten Arztpraxis. Durch die gezielte Einteilung der Termine nach Art und Dauer – von Routineuntersuchungen über ausführliche Beratungsgespräche bis hin zu detaillierten Untersuchungen und Notfallterminen – wird eine effiziente Ressourcenverwaltung und eine präzisere Planung ermöglicht. Mit dem Online-Terminplaner von dubidoc werden Terminkategorien einfach angelegt und verwaltet, wodurch Kapazitäten gezielt eingeplant und optimal genutzt werden können. Dies führt nicht nur zu einer gesteigerten Arbeitseffizienz und Wirtschaftlichkeit, sondern erleichtert auch die Abrechnungsprozesse.

Patientenanmeldung mit Self-Check-In

Bereits mit der Online-Terminvergabe reduziert sich die Menge der Telefonanrufe und E-Mails, was den Kommunikationsaufwand verringert. Der Self-Check-In ist ein weiterer bedeutender Schritt zur Digitalisierung und Optimierung des Praxisalltags. Patienten checken sich nach dem Betreten der Praxis eigenständig an einem Terminal ein und werden in das digitale Wartezimmer eingebucht. Für das Praxispersonal bedeutet der Self-Check-In eine spürbare Entlastung. Anstatt sich um die Anmeldung und die damit verbundenen administrativen Aufgaben kümmern zu müssen, können sie sich auf die direkte Patientenbetreuung und andere wichtige Tätigkeiten konzentrieren. Dies führt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung und ermöglicht eine sorgfältigere und individuellere Betreuung jedes einzelnen Patienten.

Mit dem Self-Check-In-System von dubidoc wird der gesamte Anmeldeprozess nicht nur schneller und effizienter, sondern auch patientenfreundlicher gestaltet. Die Digitalisierung dieses Schlüsselaspekts des Praxisbetriebs trägt maßgeblich zu einer modernen, effizienten und patientenzentrierten Gesundheitsversorgung bei. Es ist eine Win-Win-Situation, von der sowohl die Patienten als auch das Praxispersonal unmittelbar profitieren.

Digitales Wartezimmer als Feature des dubidoc Terminplaners

Das digitale oder auch virtuelle Wartezimmer ermöglicht eine transparente Übersicht der Patienten – von wartenden Patienten bis hin zu denen, die sich aktuell in Behandlung befinden. Dieses System kann Workflows innerhalb der Praxis signifikant schlanker machen und somit auch unter Personalengpässen für einen reibungslosen Praxisbetrieb sorgen. Zudem bietet es die Möglichkeit, Patientendaten nicht nur zu verwalten, sondern auch fortlaufend zu aktualisieren, um relevante Informationen zu ergänzen. Dies garantiert, dass Praxispersonal und Ärzte zu jedem Zeitpunkt auf dem neuesten Stand über den Gesundheitsstatus der Patienten sind. Dadurch wird eine patientenorientierte und flexible Versorgung ermöglicht, die schnell auf spezifische Bedürfnisse, wie zum Beispiel besondere medizinische Anforderungen, reagieren kann. Für Patienten bietet das digitale Warten ein Höchstmaß an Freiheit und Zeitersparnis. Sie können ihre Wartezeit effektiv nutzen und erscheinen pünktlich zum Terminbeginn wieder in der Arztpraxis.

dubidoc ist ein Online-Terminmanager, der Arztpraxen das Vereinbaren, Verwalten und Steuern von Patiententerminen erleichtert. Neben der Online-Buchung von Terminen bietet dubidoc hilfreiche Funktionen wie Terminerinnerungen, Wartezeitprognosen und eine Anbindung an gängige Praxissoftware. Damit ist dubidoc ein alltagsrelevantes Werkzeug für Ärzte und Praxismitarbeiter sowie ein willkommenes Serviceangebot für Patienten.