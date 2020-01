Das Coronavirus (2019-nCov) hat Deutschland erreicht

Anlässlich der steigenden Anzahl an Patientinnen und Patienten mit dem neuen Typ des SARS-Erregers (2019-nCov) in Deutschland ändert sich der Themenplan des Immunologie-Blogs. Der heutige Blog-Beitrag befasst sich mit dem besagten Virus.

Wer dachte, dass das Thema SARS nach über 16 Jahre Ruhe vom Tisch ist, könnte sich geirrt haben. Eine Infektion mit der neuen Variante des SARS-Erregers muss nicht zwingend so verlaufen wie es bei der SARS-Pandemie 2002/2003 der Fall war. Doch sicher wissen wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es gilt die Verbreitung einzudämmen und die betroffenen Patientinnen und Patienten rechtzeitig mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu therapieren. In Deutschland zählen wir 4 infizierte Menschen.1 Im heutigen und in den kommenden Beiträgen lernen wir einige Eckdaten zum SARS-Erreger kennen. Wir erfahren zu welchen Erkenntnissen die Forschungswelt die letzten Jahre zum Erreger der SARS-Pandemie 2002/2003 gekommen ist und befassen uns mit verschiedenen experimentellen Studien zur Impfstoffentwicklung.

Was sollte man zum Coronavirus wissen?

SARS-Erreger werden direkt über Tröpfcheninfektion in einer Distanz von unter 1 m übertragen. Die Inkubationszeit beträgt vermutlich 7-14 Tage. Laut WHO äußert sich eine Infektion mit den SARS-Erreger durch akut auftretendes Fieber > 38°C, Husten, Hals-, Muskel- und Kopfschmerzen. Atemnot kommt hinzu, sobald der Infekt die Lungenflügel erreicht hat. Als ob das nicht schon ausreicht, schädigen die SARS-Erreger neben den Atemwegen auch das Nervensystem, die Milz und die Wirbelsäule. Serologisch zeigt sich eine Lymphopenie, eine Thrombozytopenie, D-Dimere, erhöhte Werte für das Enzym Kreatinkinase und das Enzym Lactatdehydrogenase.2,3,4,5

Der Nachweis der neuen Variante des SARS-Erregers ist in Windeseile möglich

Einem deutschen Team ist es erstmalig gelungen, einen diagnostischen Test zum Nachweis der neuen Variante des SARS-Erreger zu entwickeln. Dieser nimmt Einzug in die WHO-Leitlinien für den Nachweis der neuen Variante des SARS-Erregers.3 Prof. Dr. Christian Drosten und sein Team können mit ihrem Verfahren das Virus in rund 1,5 h nachweisen. Der Test basiert auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Damit selbst geringste Virusmengen nachgewiesen werden können, müssen die gewonnen Proben innerhalb von 72 Stunden das Labor erreichen. Vom Zeitpunkt der Probengewinnung bis zum Eintreffen ins Labor sollte die Kühlkette (4°C) nicht unterbrochen werden. Probenmaterial kann aus den oberen und den tiefen Atemwegen gewonnen werden. Hierfür eignet sich ein naso- oder oropharyngealer Abstrich, eine bronchoalveoläre Lavage oder die Gewinnung von Sputum und Trachealsekret.7 Die so gewonnen Proben können nun wie oben beschrieben an das Nationale Konsiliarlaboratorium für Coronaviren des Instituts für Virologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin geschickt werden.8,9 Neben dem neuen Labortest spielt natürlich auch das Röntgenbild der Lunge eine Rolle. Hier zeigt sich beim Großteil der Patientinnen und Patienten zu Beginn eine Milchglassverschattung. Im Verlauf kommt es zu multifokalen oder diffusen Verdichtungsherden in der Lunge. In der frühen Akutphase ist in den meisten Fällen nur ein Lungenflügel betroffen. Dies bleibt jedoch nicht lange so und die Infektion des zweiten Lungenflügels folgt. Im Zeitraum vom 8. bis 10. Tag nach Erkrankungsbeginn sind die radiologischen Veränderungen der Lunge am deutlichsten. 11,12

Nächstes Mal lernen wir die Forschungsergebnisse zur Impfstoffentwicklung der letzten Jahre kennen.

