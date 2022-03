Medizinische Sachmittelspende für die Ukraine

Sie wollen den Menschen in der Ukraine mit Medikamenten helfen? Christoph Bonsmann vom action medeor e.V. erklärt, worauf es ankommt und weshalb auch Geldspenden wichtig sind.

Wie können Sie für die Ukraine aktiv werden?

Geldspende geht bei privatem Engagement vor Einzelsachspende.

Einzelsachspenden sind meist zu klein und berücksichtigen die regionalen Bedürfnisse im Zielland zu wenig.

Großspenden seitens der Pharmaindustrie werden von action medeor e. V. logistisch vorbereitet und in die Ukraine ausgeliefert.

Interview mit Christoph Bonsmann vom action medeor e.V.

Sachspenden von Einzelpersonen und Praxen

Einzelsachspenden oder Medikamentenspenden sind natürlich wichtig, jedoch sind diese logistisch betrachtet sehr viel aufwendiger als z. B. Großspenden seitens der Pharmaindustrie. Die Einzelposten müssen zudem anders als bei einer Großspende auch im Zielland einzeln sortiert und weitergeleitet werden. Dies ist ein enormer logistischer Kraftakt, der in der gegenwärtigen Situation oft nicht zu leisten ist.

Wer als Arzt oder Ärztin oder auch als Praxisgemeinschaft hingegen persönliche Kontakte oder Familie und Freunde in der Ukraine versorgen möchte, wird das über die Einzelspende sicher realisieren können. Wichtig ist, dabei besonders auch auf die Mengen und die jeweiligen Ausfuhrbestimmungen aus der EU zu achten.

Geldspenden an die Hilfsorganisation Ihres Vertrauens

Geldspenden sind darüber hinaus auch aktuell besonders willkommen, da mithilfe des Geldes benötigte medizinische Materialien eingekauft und die Transporte in das Krisengebiet durchgeführt werden können. Mithilfe der Spenden konnte action medeor gerade am 1. März 2022 eine erste Hilfslieferung an das ukrainische Krankenhaus in Ternopil realisieren.

Prinzipiell gilt zudem, dass Spenden bei jeder Hilfsorganisation Ihres Vertrauens ankommen und deren Arbeit für die Menschen in der Ukraine unterstützen. esanum hat Ihnen die Spendenkonten der größten Hilfsorganisationen hierzulande in einem eigenen Beitrag übersichtlich zusammengestellt.

Kurzbiografie Apotheker Christoph Bonsmann

Christoph Bonsmann ist Apotheker und Vorstand des Hilfsvereins action medeor e. V., der „Notapotheke der Welt“, mit Sitz in Tönisvorst am Niederrhein.

Geld-Spenden an action medeor e.V. richten Sie bitte an eines der beiden Spendenkonten:

Sparkasse Krefeld

BIC: SPKRDE33

IBAN: DE78320500000000009993

Volksbank Krefeld

BIC: GENODED1HTK

IBAN: DE12320603620555555555