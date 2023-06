Höhere Einnahmen durch Online-Terminvergabe – bei guter Patientenbindung

Die Online-Terminvergabe kann die Einnahmen einer Arztpraxis steigern. Dazu müssen jedoch einige Aspekte beachtet werden. Besonders wichtig: die Patientenbindung.

Qualität für nachhaltigen Erfolg einer Praxis

Ein guter Weg zu einer strukturierten und zeiteffizienten Terminplanung ist die Online-Terminvergabe. Die dafür entwickelten Tools unterscheiden sich stark in ihrer Qualität und Praxistauglichkeit, da viele Tools die Bedürfnisse einer Arztpraxis – insbesondere den Aspekt der Patientenbindung – nicht ausreichend berücksichtigen. Auch digitale Kontaktpunkte haben großen Einfluss darauf, wie Patientinnen und Patienten ihre Arztpraxis wahrnehmen. Die Wahl des richtigen Tools ist daher entscheidend für den Erfolg einer Praxis.

Angebot von Online-Terminen über Plattformen

Können Patienten ihre Termine online vereinbaren, führt dies zu einer Entlastung der Mitarbeitenden am Empfang. Zugleich ist die Online-Terminvergabe ein wichtiger Service für Patientinnen und Patienten, insbesondere junge Patienten nutzen diesen Service gerne. Daher steigt nach Einführung der Online-Terminvergabe die Anzahl der jüngeren Patienten, die häufig mit weniger zeitaufwendigen Erkrankungen in die Praxis kommen. Auf den ersten Blick sparen Ärztinnen und Ärzte dadurch Zeit im Arbeitsalltag, aber nur, wenn bestimmte Dinge bei der Wahl des Tools beachtet werden. Denn neben der Neupatientengewinnung spielt auch die Patientenbindung eine entscheidende Rolle für die Profitabilität einer Praxis. Wird die Online-Terminierung über einen Anbieter bereitgestellt, der Patientinnen und Patienten in eine externe App leitet, kann die Profitabilität schnell kippen.

Kurzweilige Freude an der Online-Terminvergabe auf Plattformen

Hat eine Arztpraxis dank der Online-Terminierung neue Patienten gewonnen und mit dem Ersttermin in sie investiert, hofft die Praxis, dass sie zu Bestandspatienten werden. Was passiert aber, wenn für die neugewonnenen Patienten im gewünschten Zeitraum mal kein freier Termin zur Verfügung steht? Dies kann zum Beispiel bei hohen Patientenaufkommen oder Urlaub der Fall sein. Wird die Online-Terminvergabe über die App einer Plattform angeboten, auf der Patienten auch Termine bei anderen Ärztinnen und Ärzten buchen können, ist es besonders einfach, kurzerhand einen Termin in einer anderen Praxis zu buchen. Gewinner dieses Szenarios sind Ärztinnen und Ärzte mit vielen freien Terminen, denn sie können sich über neue Patienten freuen.

Patientenbindung ist entscheidend

Die Patientenbindung leidet unter dem kurzzeitigen Praxiswechsel und die Hemmschwelle für einen erneuten Wechsel ist niedriger als zuvor. Hinzu kommt, dass die Dauer und der Aufwand des Arzt-Patienten-Kontaktes ein wichtiger Parameter für die Profitabilität der ärztlichen Arbeit ist. Für neue Patienten brauchen Ärzte bekanntlich deutlich mehr Zeit als für Bestandspatienten. Außerdem werden beim Arztwechsel die bereits durchgeführten Untersuchungen häufig wiederholt. Zudem muss die eingeleitete Behandlungsstrategie des vorigen Arztes berücksichtigt werden. All das führt zu einem enormen Zeitaufwand, der sich nur lohnt, wenn Patientinnen und Patienten daraufhin in Behandlung bleiben. Sonst ist die Begeisterung über eine steigende Patientenzahlen nach Einführung einer Online-Terminvergabe von kurzer Dauer.

Geht die Arzt-Patienten-Bindung durch wiederholten Arztwechsel verloren, wird die Arbeit in der Praxis nicht nur unprofitabler, sondern es hat auch einen negativen Einfluss auf den Behandlungserfolg. Umso wichtiger ist es, für die Online-Terminvergabe ein Tool einzusetzen, das Arztpraxen bei der Patientenbindung unterstützt. Die Online-Terminvergabe von dubidoc beispielsweise stellt sicher, dass Arztpraxen langfristig von steigenden Einnahmen profitieren und die Bindung zwischen Ärzten und Patienten gestärkt wird.

dubidoc ist ein Online-Terminmanager, der Arztpraxen das Vereinbaren, Verwalten und Steuern von Patiententerminen erleichtert. Neben der Online-Buchung von Terminen bietet dubidoc hilfreiche Funktionen wie Terminerinnerungen, Wartezeitprognosen und eine Anbindung an gängige Praxissoftware. Damit ist dubidoc ein alltagsrelevantes Werkzeug für Ärzte und Praxismitarbeiter sowie ein willkommenes Serviceangebot für Patienten.