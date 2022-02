Seltene Erkrankungen: Fachforum diskutiert über Probleme und Chancen

Beim Tagesspiegel-Fachforum "Seltene Erkrankungen: Wege zu einer besseren Diagnose" zum Rare Disease Day diskutierten Experten aus Medizin, Politik und Pharmabranche über aktuelle Probleme und Lösungen für die Zukunft.

Seltene Erkrankungen: Was wurde erreicht? Was ist zu tun?

Bis Betroffene seltener Erkrankungen eine Diagnose erhalten, können 5 und sogar 20 Jahre vergehen. Das ist viel Zeit - in der die Krankheit fortschreitet und Komorbiditäten entstehen. Was muss sich ändern, damit Menschen mit einer seltenen Erkrankung schneller Hilfe bekommen? Mit dieser Frage beschäftigte sich im Vorfeld des am 28. Februar stattfindenden Rare Disease Day das Tagesspiegel-Fachforum Gesundheit zum Thema "Seltene Erkrankungen: Wege zu einer besseren Diagnose“, bei dem Experten aus Medizin, Politik und Pharmabranche über die aktuelle Lage und die Zukunft von seltenen Erkrankungen diskutierten.

In Deutschland gibt es rund 4 Millionen Menschen mit einer von 8.000 der bekannten seltenen Erkrankungen, weltweit sind es 300 Millionen. Tagesspiegel-Geschäftsführer Stephan-Andreas Casdorff nannte die Betroffenen in seiner Einführung die “Waisen der Medizin“, weil sie wenig Aufmerksamkeit von Medizin, Gesellschaft und Politik erhalten. Welche Lösungsansätze gibt es für die Verbesserung der Diagnose und wie ließe sich die Diagnosezeit signifikant verringern? Was hat sich die neue Bundesregierung vorgenommen? Das Tagesspiegel-Fachforum will eine Bestandsaufnahme machen: Was wurde erreicht und was noch nicht?

Förderung für Forschung an seltenen Erkrankungen muss gesichert sein

Über den aktuellen Stand in der Forschung an seltenen Erkrankungen berichtete NAMSE-Leiterin Dr. Miriam Schlangen. Das vom Bundesministerium für Gesundheit, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem ACHSE e. V. geförderte Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern. Einen großen Erfolg sieht Schlangen im nationalen Aktionsplan, der 2013 zusammen mit etwa 80 Experten erarbeitet wurde und Informationen für Betroffene und medizinisches Personal enthält.

Manifestiert sich eine seltene Erkrankung erst im Jugend- oder Erwachsenenalter, ist die Diagnose schwieriger. Im Schnitt werden bis zu einer Diagnose 10 Ärzte konsultiert, durch Fehltherapien schreitet die Erkrankung möglicherweise sogar schneller voran. In den Zentren für seltene Erkrankungen bündelt sich das Wissen der wenigen Experten auf diesem Gebiet. Oft wüssten die Primärversorger aber nicht, wohin sie ihren Patienten abgeben können. Ein großer Schritt war für Schlangen darum die Zertifizierung der TYP-A-Zentren für seltene Erkrankungen im vergangenen Jahr. Ab 2023 sei nun eine Codierung für Seltene Erkrankungen geplant und damit für Betroffen eine Überführung in die Regelversorgung möglich.

Steht das NAMSE vor dem Aus?

Am Herzen liegt Schlangen auch das Thema Awareness. Ärzte müssten eigene Grenzen erkennen. Diese Fähigkeit sollten bereits Medizinstudenten lernen und darum sollte das Thema in die Musterweiterbildungsverordnung aufgenommen werden. Vieles sei angestoßen worden und Schlangen ist froh, dass dies auf der politischen Agenda stehe. Aber gerade darum sei es wichtig, dass man nicht auf der Hälfte des Weges stehen bleibe.

Hier kam Tagesspiegel-Moderator Ingo Bach auf eine Aussage von Eva Köhler aus dem Jahr 2019 zu sprechen: Der NAMSE-Prozess ist ins Stocken geraten. Bach wollte wissen, ob die Corona-Pandemie dies verstärkt habe. Das Ende der Förderung sei der Grund gewesen, warum der NAMSE-Prozess ins Stocken geraten sei, antwortete Schlangen. Es sei aber eine Lösung für eine Weiterarbeit gefunden worden. Die eigentliche Herausforderung während der Pandemie habe in der Rekrutierung neuer Experten gelegen, denn die Ärzte hätten mit der Pandemiebewältigung zu tun gehabt. Es sei also nicht alles stehen geblieben. Aber mit dem Ende der Förderung für den NAMSE Ende 2022 könnte sich dies ändern. Schlangen appellierte darum an die Politik, die Förderung schnell zu sichern.

Schnellfragerunde mit den wichtigsten Fragen zu seltenen Erkrankungen

Bei der folgenden Schnellfragerunde stellten sich Prof. Dr. Klaus Debatin vom Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZSE) am Universitätsklinikum Ulm, Grünen-Bundestagsabgeordnete Linda Heitmann und Heidrun Irschik-Hadjieff von der Takeda Pharma GmbH den Fragen von Tagesspiegel-Gesundheits-Chefredakteur Ingo Bach.

Die erste Frage drehte sich um das Thema Digital Health. Können die Zentren für seltene Erkrankungen die hochmodernen Mittel wie Künstliche Intelligenz, Big Data und Machine Learning überhaupt nutzen, haben sie die Voraussetzungen dafür und braucht es mehr als die bestehenden 35 Zentren für seltene Erkrankungen?

In Deutschland sei pro Jahr mit 20 bis 30 Fällen von seltenen Erkrankungen zu rechnen. Prof. Debatin sieht darum keine Notwendigkeit von weiteren Zentren für seltene Erkrankungen. Wichtiger ist für ihn die Bündelung von Expertise. “Der Austausch zwischen den Zentren ist ein ganz entscheidender Punkt. Ein Großteil der seltenen Erkrankungen hat genetische Ursachen und da ist die Diagnostik wichtig.“ Die Mittel für die nötige diagnostische Feinarbeit seien nur in den Zentren für seltene Erkrankungen vorzuhalten, ein Hausarzt könne sich nicht in ein Konsortium mit einem Genetiker setzen. Die Betreuung sei dann wieder etwas anderes. “Eine entscheidender Punkt wird die Netzwerkbildung sein zwischen den Unikliniken, nur da ist die Forschung verfügbar. Es macht keinen Sinn, überall kleine Forschungshubs anzusetzen. Dazu brauchen wir ein sehr viel besseres Datenmanagement insgesamt. Bei der Pandemie sehen wir, dass wir ein echtes Datenproblem haben. Wir haben keinen Zugang zu Daten, die in anderen Ländern selbstverständlich sind und damit können wir auch bestimmte Vernetzungen nicht so hinbekommen.“

Verhindert der Datenschutz die Weiterentwicklung der Forschung?

In diesem Zusammenhang stellte Bach an Linda Heitmann die Frage, ob die Politik beim Thema Datenschutz bereit sei, über neue Regelungen nachzudenken. Heitmann will den Datenschutz nur ungern aufweichen: “Uns ist allen klar, es muss sich in Deutschland vieles verbessern. Der Datenschutz muss dennoch gewährleistet sein, Patientendaten dürfen nicht ohne Einwilligung weitergegeben werden”, erklärte Heitmann. Sie sieht den wichtigsten Punkt bei der Finanzierung der Zentren für seltene Erkrankungen und will wissen, was man politisch dafür tun müsse, um die Versorgung für Betroffene weiter aufrecht zu erhalten?

Auf die Frage, auf welchem Niveau die Vernetzung zwischen den Beteiligten heute sei, zeigte sich Takeda-Sprecherin Heidrun Irschik-Hadjieff zuversichtlich. In den vergangenen 5 Jahren hat es aus ihrer Sicht viele Fortschritte gegeben, aber am Ziel sei man noch lange nicht. Weil das Wissen über seltene Erkrankungen weit gestreut sei, bräuchte es eine bessere digitale Vernetzung. Für Irschik-Hadjieff ist es aber nicht zwingend notwendig, neue Datenschutzstandards zu definieren, schließlich könne der Patient auch selbst seine Daten für die Forschung freigeben. Ab 2023 seien solche Datenspenden rechtlich besser geregelt. Wichtig sei Aufklärung, um Patienten die Angst vor Missbrauch zu nehmen, denn die Daten seien sehr wichtig für die Versorgung.

Debatin schlug eine patientenorientierte Verwendung der Daten vor. Die Patienten seien sehr viel mehr bereit, anonymisiert Daten bereitzustellen, als die Politik es manchmal zulasse. “Datenschutz darf keine Entschuldigung dafür sein, dass unsere IT-infrastruktur in weiten Teilen noch nicht in der Lage ist, manche Verknüpfungen zu gewährleisten. Solange wir in den Krankenhäusern noch Papierakten hin und her tragen, sind wir weit davon entfernt, Vernetzungen von Daten zu bekommen.”

Soll eine Genomsequenzierung auf seltene Erkrankungen Standard werden?

80 Prozent der seltenen Erkrankungen haben genetische Ursachen und könnten durch eine Genomsequenzierung früh festgestellt werden. Der Tagesspiegel fragte, ob es sinnvoll wäre, ein generelles Screening bei Neugeborenen auf seltene Krankheiten zum Standard zu machen?

Heitmann befürwortet eine solche präventive Screening-Analyse nicht, sie befürchtet eine Stigmatisierung von Menschen, bei denen durch eine Sequenzierung festgestellt würde, dass eine seltene Erkrankung auftreten könnte.

Das Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit habe gerade erst einen gemeinsamen Antrag mit weiteren Partnern eingereicht, in dem das Thema Rare Diseases eine große Rolle spielt, erklärt Debatin. Eine spannende Frage sei dabei auch, wie schnell man mit Sequenzierungsplattformen in eine frühe Diagnostik kommen kann. Die Forschung sei auf einem guten Weg und in zwei, drei Jahren könne man sicher für sehr wenig Geld sein Genom sequenziert bekommen, meint Debatin.

Irschik-Hadjieff sieht das Neugeborenenscreening als Erfolgsmodell, das man auch erweitern könnte. Die Problematik liege bei den Zufallsbefunden und dem Recht auf Nichtwissen. “Manche Genveränderungen führen erst im Alter zur Manifestation einer Erkrankung. Wie gehen wir damit um? Will ich das wissen?”, fragt auch Debatin in diesem Zusammenhang. Ein allgemeines prophylaktisches Screening hält er für schwer umsetzbar. Aber bei Verdacht könne man durch Sequenzierung eine Erkrankung herausfinden. “Dann hat man ja einen Kranken, einen Ansatz.” Neue Medikamente zu entwickeln sei für die Pharmaindustrie nur bedingt attraktiv. Darum muss die Forschung auch herausfinden, welche bereits zugelassenen Medikamente in einem anderen Kontext eingesetzt werden.

Wie weit sind seltene Erkrankungen für die Pharmaindustrie ein lohnendes Geschäft? Macht es als Unternehmenssicht Sinn, sich zu engagieren? Ob es sich lohnt, diese Frage stellt sich für Irschik-Hadjieff nicht. Aber durch die geringe Zahl an Erkrankungen haben Pharmafirmen nur eingeschränkte Möglichkeiten Nebenwirkungen zu erforschen und die Sicherheit eines Medikamentes nachzuweisen. In Deutschland sei die Unterstützung groß und im neuen Koalitionsvertrag seien die seltenen Erkrankungen mit aufgenommen.

Seltene Erkrankungen: Was bringt die Zukunft?

Zum Ende der Fragerunde richtet der Tagesspiegel seinen Blick in die Zukunft. Wo soll das Thema seltene Erkrankungen in 5 Jahren stehen? Heitmann wünscht sich, das eine Diagnose statt wie bisher nach 5 bis 7 Jahren dann bereits nach 3 Jahren möglich ist und setzt auf eine Verbesserung des Wissens zu seltenen Erkrankungen in der Ärzteschaft und dem Wissen über zuständige Stellen. Debatin wünscht sich für die Zukunft mehr Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Fachleuten. Kinderärzte nehmen Auffälligkeiten nach seiner Erfahrung schneller wahr und überweisen relativ schnell an die Zentren. Das wünscht er sich auch bei anderen Ärzten. “Sich in einem Setting zu bewegen, indem der Spezialist ganz am Ende kommt, geht gar nicht. Es geht nicht mit Überweisung von einem zum anderen. Auch das Zentrum für Seltene Erkrankungen ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Das Credo ist das Team." Hier müssten Anreize für die Zusammenarbeit geschaffen werden zwischen Unikliniken und Hausärzten. "In den Unikliniken gibt es Fachkonferenzen zwischen den Experten. Warum sollten gemeinsame Fachkonferenzen nicht auch mit den Praxen möglich sein? Das ist oft keine ökonomische Frage, sondern eine Selbstbewusstseinsfrage. Die Aufgabe des Arztes ist es, für jeden Patienten die beste Therapie zu finden. Da wird nicht drum rum kommen, Anreize zu schaffen", betont Debatin.

Ärzte müssen lernen, ihre Grenzen zu erkennen

Die nächste Diskussionsrunde mit CSU-Politiker Erich Irlstorfer, Biologin Nicole Schlautmann aus dem Bereich Seltene Erkrankungen bei Pfizer Deutschland, Dr. Frank Stehr von der NCL-Foundation für Kinder-Demenz und Kinder- und Jugendärztin Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich von der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für Seltene Erkrankungen, die im Esanum-Interview zum Rare Disease Day noch genauer über die Arbeit der Zentren für Seltene Erkrankungen berichten wird, drehte sich ebenfalls um Ärzte und ihre Grenzen.

Was bedeutet es für die Betroffenen, wenn keine Therapie möglich ist. Wie bringt man das den Patienten bei und den Eltern? Grüters-Kieslich: “Man spürt auch bei sich selbst die Verzweiflung. Man hat das Gefühl, man hat nicht genug getan. Das ist es, was uns alle antreibt, die sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigen. Dass wir aus dem Gefühl des kollektiven Versagens herauskommen.” Auch in dieser Diskussionsrunde ist das Thema Patientendaten ein Thema. Grüters-Kieslich hat die Erfahrung gemacht, dass die Eltern eine große Bereitschaft haben, sich an der Forschung zu beteiligen und sie zu unterstützen. Viele hätten die Forschung enorm vorangetrieben, indem sie auf das Thema aufmerksam gemacht haben, selbst Initiativen gegründet haben. In diesem Zusammenhang äußert sie auch die Frage, wie Ärzte lernen können, mit den Leuten selbst nach Lösungen suchen?

Ärzte müssen lernen, Patienten mit einzubeziehen

Positiv bezeichnet sie einen Modellstudiengang zum Thema “Wie überbringe ich schlechte Nachrichten?” Die Erkenntnis aus diesem Seminar: “Man muss nicht versuchen, jeden Patienten in die Schublade einer Diagnose zu drängen, die man kennt. Dann hat man den Nebeneffekt, dass die Patienten in der Schublade sitzen.” Darum sei es wichtig, Mediziner bereits während des Studiums dafür zu sensibilisieren, immer nachzufragen.”Auch wenn die Therapie nicht oder nicht gut anschlägt. sollte man sich immer selbst fragen: Habe ich die richtige Diagnose gestellt? Das ist kein persönliches Versagen.”

Ähnlich sieht dies Frank Stehr. Die Diagnosemitteilung sei bei Patienten für die weitere Behandlung enorm wichtig. Hier schlägt er Fortbildungsmaßnahmen für Ärzte vor, bei denen sie lernen, wie man eine Botschaft bestmöglich vermittelt. Mit seiner Organisation geht Stehr auch auf die Veranstalter bestehender Kongresse zu. Digitale Werkzeuge sieht er ebenfalls als wichtige Ergänzung. Von Patienten aus der NCL weiß er, dass es für Patienten ganz wichtig ist, dass sie eine persönliche Mitteilung bekommen. Ärzte sollten sich auch selbst über die Apps informieren, die die informierten Patienten heute nutzen. Auch mit Firmen zusammenzuarbeiten und selbst das Gespräch zu suchen, hält er für eine gute Möglichkeit, um den Irrweg zu verstehen.

Ist die Pandemie ein guter Lehrer beim Umgang mit seltenen Erkrankungen?

Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig die Vernetzung von Medizin, Wirtschaft und Forschung sei und wie erfolgreich sie sein kann. Was kann man lernen, um die Zusammenarbeit auch bei seltenen Erkrankungen zu verbessern? Das wollte der Tagesspiegel von Nicole Schlautmann wissen. Die Vernetzung sei bei seltenen Erkrankungen eines der Kernthemen. Hier müsse man gemeinsam Lösungen finden, erklärt sie. Die Pandemie habe gezeigt, was passiert, wenn der Einfluss auf die Gesellschaft groß ist. “Wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Aber so schnell geht ein so großer Veränderungsprozess nicht. Wir haben ja gehört, dass in manchen Krankenhäusern noch Papierakten hin und her geschoben werden und dass noch Faxgeräte genutzt werden. Die Interoperabilität der Systeme ist noch nicht gegeben. Da brauchen wir mehr Investment.”

Das Neugeborenenscreening wurde mit der Sichelzellkrankheit kürzlich auf 16 Erkrankungen ergänzt. Bei ihnen wird ein Screening von den Krankenkassen bezahlt. Der Prozess dauert aber sehr lange. Wie ließe sich dies verkürzen? In seiner Antwort macht Politiker Erich Irlstorfer klar, dass er auf diesem Gebiet eine europäische Lösung anstrebt. “Ich habe wenig Verständnis dafür, dass man sich nicht an die Fakten aus Europa hält.” Wenn Länder wie Österreich, Großbritannien oder Frankreich bereits Studiendaten gesammelt haben, um ein Screening als Notwendigkeit in einen Katalog mit aufzunehmen, warum könne man das nicht übernehmen statt selbst nochmals neue Studien machen zu lassen? “Das müssen wir als Globales Thema begreifen”, sagt Irlstorfer. “Man muss sich vernetzen, man muss Europäisch denken und handeln. Das Bündnis gehört erweitert auf den Bereich der Wissenschaft.”

Die Eltern als Experten für seltene Erkrankungen sehen

Am Ende der Diskussion durften auch diese Experten ihre Wünsche an die Politik richten. Annette Grüters-Kieslich möchte, dass die Dinge, die auf den Weg gebracht wurden, eine nachhaltige Finanzierung bekommen. So hätte unter anderem die NAMSE-Geschäftsstelle bereits Stellen einstampfen müssen und das dürfte nicht sein. Irlstorfer sagt: “Solche Themen vertragen keine Parteipolitik. Wir müssen über alle politischen Ebenen informieren, sensibilisieren und auch bereit sind, das umzusetzen.” Nicole Schlautmann hofft, dass Deutschland bei seinem guten Erstattungssystem bleibt. Die Erweiterung des Neugeborenenscreening, der Ausbau der Diagnostikforschung sowie der Telemedizin, um Familien heimatnah betreuen zu können - das sind wichtige Punkte für Frank Stehr. Ganz wichtig findet er, das Wissen der Eltern strukturiert zu erfassen, weil sie durch den täglichen Umgang mit ihren Kindern Experten für die jeweilige seltene Erkrankung seien.

Unsere Beiträge zum Rare Disease Day 2022 im Überblick: