Patient Blood Management: Zukunft der Transfusionsmedizin?

Bluttransfusionen haben sich in der Welt der Medizin als lebensrettende Maßnahme fest etabliert – doch längst nicht in jedem Fall ist eine Transfusion sinnvoll. Ändert Patient Blood Management den Blick auf die Thematik?

Bluttransfusion: eine übermäßig genutzte Behandlungsmethode?

Von allen Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, erhalten 10 % eine Bluttransfusion. Doch längst nicht in allen Fällen, so Domenico Girelli1, Internist und Notfallmediziner am Universitätskrankenhaus Verona, ist die Transfusion überhaupt notwendig. So wurde bereits 2011 im Rahmen eines Reviews2 zur Eignung von Transfusionen durch interdisziplinäre Fachleute nachgewiesen:

59,3 % aller Transfusionen sind unnötig; keine Evidenz für Nutzen der Patientengesundheit, Hinweis auf Risiken in Verbindung mit Transfusion

Bei 28,9 % aller Bluttransfusionen ist der Nutzen unklar; Unsichere Beweislage zum Patientennutzen

In 11,8 % sind Transfusionen angemessen; konkrete Evidenz für gesundheitlichen Nutzen

Werden Bluttransfusionen allerdings dort verwendet, wo eine Indikation sicher gegeben ist, habe dies enorme gesundheitliche und wirtschaftliche Vorteile. Im Rahmen einer kalifornischen Studie3 konnte laut Girelli nachgewiesen werden, dass durch zielgerichtete Anwendung bei Patienten, die Bluttransfusionen erhielten, die Sterblichkeit von 5,5 % auf 3,4 % und die Aufenthaltszeit im Krankenhaus von 10,1 auf 6,2 Tage reduziert werden konnte. Obendrein sparte das Krankenhaus durch 24 % weniger Bluttransfusionen im Jahr 1,6 Millionen Dollar.

Was ist Patient Blood Management?

Die Definition laut WHO: "Patient Blood Management ist ein patientenorientierter, systematischer, evidenzbasierter Ansatz zur Verbesserung der Patientenergebnisse durch die Verwaltung und Konservierung von Eigenblut bei gleichzeitiger Förderung der Patientensicherheit und Eigenverantwortung." Durch Patient Blood Management, so Girelli, ließe sich ein übermäßiger Gebrauch von Bluttransfusionen hingegen von Anfang an vermeiden. Durch PBM verschiebe sich der Fokus weg von Blutprodukten und hin zum Patienten. Bluttransfusionen sollen vermieden werden, indem das Blut von Patientinnen und Patienten so gut wie möglich beobachtet wird und erhalten bleibt.

Laut Girelli ist es dabei wichtig, zwischen der optimalen Nutzung von Blutbestandteilen und PBM zu differenzieren. Beim ersten Ansatz handele es sich meistens um eine von den Laborergebnissen abhängige Monotherapie zur Korrektur von Laborwerten (Hämoglobin, INR, Thrombozytenzahl). Patient Blood Management hingegen ziele konkret darauf ab, modifizierbaren Risikofaktoren für

Anämie (Anemia & iron deficiency),

Blutverlust (Blood loss) und

Gerinnungsstörungen (Coagolupathy with bleeding)

– dem "tödlichen ABC" hinsichtlich Risikofaktoren unter hospitalisierten Patienten – entgegenzuwirken, "lange bevor eine Bluttransfusion überhaupt in Betracht gezogen wird." Hier besteht akuter Handlungsbedarf: WHO-Schätzungen gehen von weltweit über 2,9 Milliarden Menschen mit Anämie und über 600 Millionen Menschen mit Blutverlust sowie Blutungsstörungen aus.

Drei Säulen des Patient Blood Managements

Bluttransfusionen seien selbstverständlich notwendig und hilfreich, so Girelli, aber in vielen Fällen mit Risiken verbunden: sowohl durch die Transfusion – etwa AB0-Unverträglichkeit, anaphylaktischer Schock oder akute hämolytische Transfusionsreaktionen – als auch indirekter Natur, etwa durch die Entwicklung eines Non-Hodgkin-Lymphoms oder einer Infektion im Krankenhaus. Hier soll Patient Blood Management durch drei Säulen entgegensteuern:

Erkennung und Behandlung von Anämie und Eisenmangel Minimierung des Blutverlustes und Gerinnungsoptimierung Wirksame Nutzung und Optimierung der patientenspezifischen physiologischen Toleranz der Anämie

PBM sei keinesfalls nur für den Einsatz bei Patienten in der Chirurgie geeignet. Genau so sinnhaft sei die Nutzung des Ansatzes bei älteren hospitalisierten Patienten, die besonders häufig von Anämie betroffen sind, schwangeren Frauen oder Frauen mit starken Regelblutungen sowie pädiatrischen Patienten.

Im Rahmen der weltweit größten Studie zum Nutzen von Patient Blood Management4 mit über 600.000 Teilnehmenden konnten unter anderem folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

Bessere Patientenergebnisse: Mortalität um 28 % reduziert, Infektionsrisiko um 21 % reduziert, Schlaganfallrisiko um 31 % reduziert, um 15 % kürzere Krankenhausaufenthalte

Rückgang präoperativer Anämie von 21 % auf 14 %, Anzahl einmaliger Bluttransfusionen von 33 % auf 64 % gestiegen

PBM: Interdisziplinäre Expertise erforderlich

Viele Fachgesellschaften legen laut Girelli Wert darauf, Patient Blood Management zum neuen Versorgungsstandard zu machen. Auch die WHO ruft ihre Mitgliedstaaten dazu auf, nach Möglichkeit PBM in den Praxisalltag zu etablieren, sieht allerdings noch einige Hürden zu überwinden:

Wissenslücken zu Patient Blood Management schließen, diese bestehen nicht nur von Patientenseite, sondern auch unter medizinischen Fachleuten

äußerst breit gefächerte Gruppe an Interessenvertretern muss zusammengeführt werden

"festgefahrene" medizinische Dogmen überwinden → die seit langem etablierte Position der Transfusion als "übliche Behandlungsmethode" bei Anämie und Blutungen behindert nach wie vor die Einführung des Patient Blood Management

Der Referent betont eindringlich: Für die gelungene Implementierung von Patient Blood Management ist interdisziplinäre Zusammenarbeit unerlässlich – von Fachleuten aus der Hämatologie, die über Kernkompetenzen rund um Anämie, Gerinnungsstörungen oder Transfusionsmedizin verfügen, über Anästhesiologen hin zu Chirurgen.

Fazit: Hämatologen als Schlüssel zum Erfolg von PBM

Dr. Girelli fasst zusammen:

Patient Blood Management ist ein multidisziplinärer Ansatz zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen für die Gesundheitssysteme mit evidenzbasiertem Potenzial

Hämatologen sind der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von PBM-Programmen

Wissenschaftliche Fachgesellschaften auf dem Gebiet der Hämatologie sollten PBM unterstützen und der WHO bei dessen Implementierung helfen

Quellen: