Neue Immuntherapie gegen Nahrungsmittelallergien?

Bislang ist die Verwendung von Adrenalin-Pens im Falle einer versehentlichen Exposition die einzige Behandlungsoption bei Nahrungsmittelallergien. Wird sich das bald ändern?

Bisher keine sicheren und wirksame Behandlungen bei Nahrungsmittelallergien

In den letzten zehn Jahren wurden verschiedene Formen der Immuntherapie zur Behandlung von Nahrungsmittelallergien untersucht.2,3 Allerdings wurden bei Patienten, die eine orale Immuntherapie gegen Nahrungsmittelallergien erhielten, sehr häufig unerwünschte Reaktionen einschließlich Anaphylaxie festgestellt. Daher besteht bei Patienten mit schweren Nahrungsmittelallergien, insbesondere bei denen, die gegen mehrere Nahrungsmittel allergisch sind, ein erheblicher Bedarf an wirksamen und sicheren Behandlungen.

Die "Omalizumab as Monotherapy and as Adjunct Therapy to Multi-Allergen Oral Immunotherapy in Food Allergic Participants" (OUtMATCH, NCT03881696) Studie wurde als mehrstufige klinische Studie konzipiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Omalizumab bei Personen mit mehreren Nahrungsmittelallergien zu bewerten.4

Omalizumab-Monotherapie: 67% erreichen primären Endpunkt

Wood et al. berichten im New England Journal of Medicine über die Ergebnisse der ersten Stufe der Studie. Die erste Stufe wurde entworfen, um die Wirksamkeit von Omalizumab-Monotherapie bei Patienten mit Erdnussallergie und Allergien gegen mindestens zwei andere Nahrungsmittel aus der vordefinierten Liste (Cashewnuss, Milch, Ei, Walnuss, Weizen und Haselnuss) zu bewerten. Die Teilnehmer mussten während der Studie ihre Nahrungsmittelallergene meiden. Der primäre Endpunkt war der Verzehr einer Einzeldosis von mindestens 600 mg Erdnussprotein ohne dosislimitierende Symptome am Ende der ersten Stufe der Studie.

Unter den 177 Teilnehmern, die Kinder oder Jugendliche waren, erreichte ein signifikant größerer Prozentsatz in der Behandlungsgruppe als in der Placebogruppe (67 % vs. 7 %) das Kriterium des primären Endpunkts. Obwohl eine Erhöhung der Reaktionsschwelle für jedes der anderen Nahrungsmittel gezeigt wurde, konnten nur 47 % der Teilnehmer in der Behandlungsgruppe drei der Nahrungsmittel bei einer kumulativen Dosis von 1044 mg erfolgreich konsumieren.

Allerdings: Bedenken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Behandlungsreaktion

Bei einer längeren Behandlung (40 bis 44 Wochen), die in der offenen Verlängerung bewertet wurde, blieb die Reaktionsschwelle für Erdnüsse dieselbe wie am Ende des 16- bis 20-wöchigen Zeitraums (bei 45 % der Teilnehmer) oder erhöhte sich (bei 34 %). Allerdings hat sich die Reaktionsschwelle am Ende der Verlängerungsperiode bei 21 % der Teilnehmer verringert. Diese Befunde wecken Bedenken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Behandlungsreaktion. Patienten sollen darüber aufgeklärt werden, dass der Schutz möglicherweise aufgehoben wird, sobald die Therapie beendet wird.

Wird die Verwendung von Omalizumab, entweder als Monotherapie oder als Ergänzung zur Immuntherapie, wirklich andere Behandlungsoptionen für Patienten mit mehreren Nahrungsmittelallergien übertrumpfen? Die nächsten zwei Stufen der OUtMATCH-Studie könnten Antworten auf einige der verbleibenden Fragen liefern.

Referenzen: