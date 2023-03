Marie Curie: Erfinderin der Kriegsradiologie

Haben Sie es gewusst? Während des Ersten Weltkrieges organisierte Marie Curie mobile Röntgeneinheiten und fuhr damit die Kriegsfront entlang, um die Versorgung der Soldaten gewährleisten zu können.

Nobelpreisträgerin Marie Curie Sie war die Erfinderin der radiologischen Ambulanz, bildete Röntgenpersonal aus und fuhr trotz der Intervention des Generalstabs gemeinsam mit ihrer Tochter im Radiologiekonvoi an der Kriegsfront entlang. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 08. März möchten wir den Blick auf Curie und ihren selbstlosen Einsatz während des Ersten Weltkrieges richten.

Marie Curie und "Petites Curies"-Ambulanzen

Übersetzt aus dem Französischen

Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, war Marie Sklodowska-Curie längst keine gewöhnliche Person mehr. Als Wissenschaftlerin von Weltrang wurde sie mit zwei Nobelpreisen ausgezeichnet. Den ersten, für Physik, teilte sie sich 1903 mit ihrem Ehemann Pierre Curie und Henri Becquerel. Genauer gesagt: Henri wird für "die Entdeckung der spontanen Radioaktivität" ausgezeichnet, Marie und Pierre für ihre Forschungen über die von Professor Becquerel entdeckten Strahlungsphänomene und insbesondere die radioaktiven Eigenschaften von Polonium.

Marie Curie wurde 1908 ein zweites Mal für ihre Arbeiten im Bereich Chemie ausgezeichnet; die Schwedische Akademie verlieh ihr diesmal den Preis für die Isolierung von Radium und den Nachweis, dass es sich dabei um ein Metall handelt. Als Lehrerin an der Sorbonne ist sie 1914 eine Persönlichkeit mit einem umso spektakulären Werdegang, als sie sich trotz der Fremdenfeindlichkeit – denn Marie Sklodowska ist in Warschau geboren – und der Frauenfeindlichkeit durchgesetzt hat, die die Gesellschaft ihrer Zeit im Allgemeinen und die Welt der Wissenschaft im Besonderen kennzeichnen.

Im Alter von 47 Jahren hatte sie bereits ihren Mann verloren, der 1906 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Dazu veröffentlichte die Boulevardpresse 1911 eine Reihe von Briefen, die auf eine Affäre zwischen Marie Curie und dem bereits verheirateten Physiker Paul Langevin hindeuteten. Das Gerücht, das nie bestätigt wurde, wurde von nationalistischen Zeitungen in einem Ausmaß und mit einer Gewalt ausgeschlachtet, die man sich kaum vorstellen kann: Die Frau, die von der rechtsextremen Presse als einfache "polnische Studentin" bezeichnet wurde, wurde beschuldigt, "einen französischen Haushalt zu zerstören", und mit einer Brutalität angegriffen, die fast dazu führte, dass sie ihren zweiten Nobelpreis verpasste. Die Akademie bat sie, nicht zu ihrer Preisverleihung zu kommen, woraufhin Curie, die für ihre Hartnäckigkeit bekannt war, sich kurzerhand entschloss, nun erst recht nach Stockholm zu reisen.

In erster Reihe an der Front

Drei Jahre später brach der Erste Weltkrieg aus. Curie, die seit 1909 das Radiuminstitut leitete, beschloss, ihre Forschung vorübergehend einzustellen und sich der Radiografie zuzuwenden. Denn dank Frans Daels, ein Arzt des Gesundheitsdienstes der belgischen Armee, erkannte Curie schnell den medizinischen Nutzen der Radiografie.

Daels, der im Militärkrankenhaus in Furnes an der französisch-belgischen Grenze stationiert war, konnte die Opfer des Krieges aus erster Hand miterleben. Schon in den ersten Tagen kamen Hunderte von verstümmelten Soldaten mit extrem schweren Wunden auf die Krankenstation - darunter Kugeln aus Maschinengewehren, Granatsplitter, Metallkugeln aus Schrapnells und mehr. Daels, der eigentlich von Beruf Gynäkologe war, alarmiert Marie Curie. Er kannte sie, weil sie sich bereits über die potenziellen therapeutischen Eigenschaften von Radium bei der Behandlung bestimmter Krebserkrankungen bei Frauen ausgetauscht hatten.

Röntgenstrahlen, so argumentierte er, wären äußerst nützlich, um Chirurgen dabei zu helfen, Splitter im Fleisch zu lokalisieren, das genaue Ausmaß des Schadens zu messen und die Sterblichkeit zu senken. In einer Zeit, in der es noch keine Antibiotika gab, infizierte sich ein Schrapnell oder ein Holzsplitter, der durch das Fleisch geschleudert wurde, leicht und sehr häufig, was zu Lymphangitis oder Gangrän führen konnte.

Von Paris aus reagierte Curie sofort. Nur zehn Tage nach Kriegsbeginn erhielt sie vom gleichnamigen Ministerium die Genehmigung, ein Team von Röntgentechniker für die Radiologie-Abteilungen des Roten Kreuzes aufzustellen und dort die Leitung zu übernehmen. Gleichzeitig ließ sie sich von dem Radiologen Antoine Béclère in die Grundlagen der Röntgenuntersuchung unterweisen und erfasste die verfügbaren Geräte. In Frankreich gab es insgesamt etwa 20 Geräte, die weit von der Front entfernt waren und von weniger als 200 Spezialisten bedient wurden.

In der Presse verteidigt Marie Curie die Vorzüge der Radiologie: "Auf dem Schlachtfeld, in dem Moment, in dem der Verwundete aus der Feuerlinie gebracht wird, kann man sofort erkennen, welche Pflege sein Fall erfordert, ob ein Abtransport oder, im Gegenteil, ein Verband an Ort und Stelle sinnvoll ist. Viele Komplikationen werden so vermieden und viele Leben gerettet", erklärte sie beispielsweise in der Zeitung Le Figaro vom 17. September 1914.

Auf kurzer Distanz zum Kampfgeschehen

Es bleibt die Frage, wie man die Apparate wirksam machen kann. An der Front galt in den ersten Wochen die Doktrin, dass die Soldaten nach hinten evakuiert werden sollten, manchmal sehr weit von dem Ort entfernt, an dem sie verwundet wurden, um die Gesundheitsdienste an der Front nicht zu überlasten.

Als sich die Front im Herbst stabilisierte, änderte sich die Lage: Während sich der Konflikt in einen Grabenkrieg verwandelte, organisierte die französische Armee die Versorgung der Verwundeten neu. Curie war davon überzeugt, dass die Verwundeten so wenig wie möglich verlegt werden sollten, und beschloss, mobile Röntgeneinheiten mit der erforderlichen Ausrüstung aufzubauen. Mit anderen Worten: Sie richtete kleine ambulante Radiologiepraxen ein, indem sie große Fahrzeuge umbaute, die kräftig genug waren, um die notwendige Ausrüstung und das Personal aufzunehmen.

Auf dem Papier ist es einfach. An der Front ist es schwieriger. Curie nutzte alle ihr zur Verfügung stehenden Netzwerke. Sie setzte ihre eigenen Mittel ein, wandte sich an wohlhabende Familien, sammelte Spendenbeiträge und schaffte es, im Dezember 1914 etwa 20 Fahrzeuge zu organisieren, die von Karosseriebauern mit finanzieller Unterstützung der “Union des Femmes de France” und des “Patronage National des Blessés” umgebaut wurden.

In den folgenden vier Jahren ließ Marie Curie in ihren Bemühungen nicht nach. Mit Hilfe des Roten Kreuzes und von Herstellern wie Renault oder Peugeot wurde die Flotte nach und nach erweitert. Vor dem Krieg gab es in Frankreich nur 21 Röntgenstationen. Curie allein schuf 250 Röntgenstationen in Krankenhäusern, zusätzlich zu den Ambulanzen.

Die "Petites Curie" an der Front

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die an guten Tagen fast 50 km/h erreichen kann, können diese kleinen mobilen Röntgenpraxen bis in die Nähe der Kriegsgebiete vordringen und so die Anzahl der Patienten auf ein Minimum beschränken. Im Inneren dieser Kleintransporter befinden sich auf engstem Raum ein 110-Volt-Dynamo, der mit dem Motor verbunden ist, um eine Röntgenröhre zu betreiben, die notwendige Fotoausrüstung, Vorhänge, einige einfache Bildschirme und mehrere Paar Schutzhandschuhe.

In jedem Wagen sitzen drei Personen: ein Arzt, ein Röntgentechniker und ein Fahrer, allesamt Zivilisten, die nicht rekrutiert wurden. Schnell ersetzen Frauen diese Positionen. Während ihre Tochter Irène an der Front immer selbstständiger wird, bildet Marie Curie in Paris am Radium-Institut über 150 Röntgentechnikerinnen aus; oft handelt es sich um sehr junge Frauen, die die notwendigen Kenntnisse in Mathematik, Physik und Anatomie erst erlernen mussten, bevor sie an die Front geschickt werden konnten.

Diese offiziell als "radiologische Ambulanzen" bezeichneten Wagen, die auf den Straßen im Norden und Osten Frankreichs in unmittelbarer Nähe der Schützengräben unterwegs waren, wurden von den Soldaten schnell als "Petites Curie" bezeichnet. Im Laufe des Konflikts zahlt auch Marie Curie ihren Preis: Im April 1915 kam sie von der Straße ab und landete im Graben – zum Glück ohne schwerwiegende Verletzungen: Sie saß im hinteren Teil des Fahrzeugs und wurde von Materialkisten getroffen.

Im Jahr darauf erhielt sie ihren "Befähigungsnachweis für das Fahren von Petroleumwagen". Zwischen 1914 und 1918 hat die Physikerin 45 Einsätze selbst geleitet, davon 11 in Belgien.

Im Oktober 1914 schloss sich der Forscherin ihre Tochter Irène an, die zwar erst 18 Jahre alt, aber fest entschlossen war, ihren Teil beizutragen – ungeachtet des Ausmaßes des Krieges. Irène wird im folgenden Jahr sogar ihr Diplom als Krankenschwester machen. Creil, Funès, Joinville, Poperinge, Amiens, Reims, Verdun: Marie und Irène Curie untersuchen gemeinsam in vier Jahren mehr als 1.200 Verwundete. In einem Brief, den Marie nach Kriegsende schrieb, bekannte sie: "Um die Idee des Krieges zu hassen, muss man nur einmal sehen, was ich in all diesen Jahren so oft gesehen habe: Männer und Jungen, die in einem Gemisch aus Schlamm und Blut zum Krankenwagen gebracht wurden, viele starben an ihren Verletzungen und viele andere erholten sich, aber langsam und mühsam nach Monaten des Leidens."

Marie Curie, die während ihrer Arbeit als sehr fokussiert aber distanziert und dadurch manchmal als kalt galt, zeigte stets Mitgefühl und hatte ein offenes Ohr für die Patienten, um diese zu beruhigen. Ein Zeitzeuge schrieb: "Bauern und Arbeiter zeigten sich erschrocken über die Apparate und fragten, ob die Untersuchung ihnen weh tun würde. Marie beruhigt sie: ‘'Sie werden sehen, es ist wie eine Fotografie'’. Sie hat eine schöne Stimme, leichte Hände, viel Geduld und einen enormen Respekt vor dem menschlichen Leben".

Die Nützlichkeit der Radiologie

Oft ist die Untersuchung entscheidend, wie Curie in ihrem 1923 veröffentlichten Essay “La radiologie et la guerre” (“Die Radiologie und der Krieg”) betonte. "Ich habe die Erinnerung (...) an einen jungen Verwundeten behalten, der seit einigen Wochen dahinsiechte und dessen Beckenknochen gebrochen war. Man hatte wenig Hoffnung, ihn zu heilen (...) Nachdem zunächst das Becken geröntgt worden war, wurden die unteren Gliedmaßen durchleuchtet. Dabei wurde oberhalb des Knies ein Granatsplitter von beträchtlicher Größe entdeckt, der sofort aus einer Eitertasche mit großer Flüssigkeitsmenge entfernt wurde. Man glaubte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass diese Operation (...) eine große Auswirkung auf den Zustand des Verwundeten haben würde (...). Dennoch erfuhr ich, dass sich der Zustand des Verwundeten noch am Tag der Operation rasch verbesserte und bald völlig zufriedenstellend war. Der Gussblock im Oberschenkel hatte offensichtlich eine große Eiterung und eine regelmäßige Vergiftung des Organismus unterhalten; sobald diese Ursache für den krankhaften Zustand verschwunden war, gewann der junge Organismus die Oberhand, und der Verwundete, den man für verloren gehalten hatte, war in der Lage, seine schweren Knochenverletzungen zu beheben."

Ebenso fasste Marie Curie die heilsame Entwicklung wie folgt zusammen: Der Konflikt habe zumindest das Verdienst, "der Radiologie als Mittel der medizinischen Diagnose einen Platz zuzuweisen, der den Diensten entspricht, die sie nicht nur in Kriegs-, sondern auch in Friedenszeiten erbringen kann (...) Es war zu erwarten, dass die Radiologie bei der Untersuchung von Kriegsverletzten eine große Hilfe sein würde. Dennoch kann man sagen, dass die Dienste, die sie in dieser Hinsicht leisten konnte, alle Vorhersagen übertroffen haben."

Während die Röntgenuntersuchung 1914 noch selten war, gehörte sie 1918 zum guten Ton. Am Ende des Krieges gab es in Frankreich 850 Radiologen, von denen 700 während des Krieges ausgebildet wurden. Die Nützlichkeit der Radiologie in der Chirurgie war unbestritten und die Fortschritte bei der Behandlung von Kriegsverletzten machten eine Technologie alltäglich, die vier Jahre zuvor noch viele Patienten abgeschreckt hatte. Marie Curie konnte sich nun für eine neue Nutzung der Röntgenstrahlen durch die Strahlentherapie einsetzen: "Nach den Strahlen, die enthüllen, die Strahlen, die heilen".