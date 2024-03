Wie Mitarbeitergewinnung in der Arztpraxis gelingen kann

In Zeiten des Fachkräftemangels im Gesundheitssektor steht die Gewinnung qualifizierter Mitarbeitenden für Arztpraxen im Vordergrund. Um als Arbeitgeber zu bestehen, bedarf es innovativer Anreizsysteme.

Moderne, digitale Arztpraxen sind attraktiv für Mitarbeitende

Die Digitalisierung von Prozessen in einer modernen Arztpraxis spielt eine entscheidende Rolle, nicht nur in der Patientenversorgung, sondern auch in der Mitarbeiterzufriedenheit. Eine digital ausgerichtete Praxis bedeutet für die Angestellten Zugang zu fortschrittlichen Tools und Technologien, die tägliche Aufgaben erleichtern und zeitliche Ressourcen freisetzen. Durch automatisierte Prozesse wie die Online-Terminplanung oder digitale Kommunikationswege können sich wiederholende und administrative Tätigkeiten effizienter gestaltet werden. Dies erlaubt den Mitarbeitenden, sich vermehrt den Patienten und komplexeren Aufgaben zu widmen, was eine tiefere berufliche Befriedigung zur Folge hat.

Außerdem trägt eine digitale Infrastruktur dazu bei, eine klare Struktur in der Praxis zu etablieren. Durch definierte digitale Workflows weiß jedes Teammitglied genau über seine Verantwortlichkeiten Bescheid, was das Risiko von Missverständnissen reduziert und eine faire Arbeitslastverteilung unterstützt.

Die Arbeit in einer digitalisierten Umgebung ist für viele junge Fachkräfte besonders attraktiv, da sie mit modernen Technologien aufgewachsen sind und diese als selbstverständlichen Teil eines effizienten Arbeitsumfeldes sehen. Die Möglichkeit, in einer zukunftsorientierten Umgebung zu arbeiten, die Innovation und ständige Weiterentwicklung fördert, kann somit ein wesentliches Argument für die Gewinnung und langfristige Bindung motivierter Mitarbeiter sein.

Corporate Benefits als Zeichen der Wertschätzung

Über Corporate Benefits kann der Praxisinhaber über das Gehalt hinaus in das Wohlergehen und die Zufriedenheit seiner Angestellten investieren.

Ein umfassendes Benefit-Programm beinhaltet nicht nur finanzielle Zusatzleistungen wie die betriebliche Altersvorsorge, sondern nimmt auch flexibel gestaltbare Arbeitszeiten auf, die es dem Team ermöglichen, Berufs- und Privatleben mühelos miteinander zu vereinbaren. Darüber hinaus fördern Gesundheits- und Fitnessangebote das körperliche Wohlbefinden der Mitarbeitenden, was sich direkt auf ihren Arbeitsalltag und die Arbeitsatmosphäre auswirken kann.

Essenszuschüsse oder Gutscheine schätzen Angestellte als konkrete Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit. Solche Zusatzleistungen haben nicht nur einen materiellen Wert, sondern verstärken auch das Gefühl der Anerkennung und der Zugehörigkeit zur Praxis.

Perspektive bieten: Fortbildungen und Karriere

Beim Jobwechsel erwarten qualifizierte Fachkräfte eine klare Perspektive für persönliches Wachstum und berufliche Weiterentwicklung. Dieses Angebot bereits beim Bewerbungsgespräch zu erhalten, bewerten Bewerberinnen und Bewerber als ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Arbeitgeber in seine Belegschaft investiert und deren fachlichen sowie persönlichen Fortschritt unterstützt. Solche Angebote sprechen insbesondere motivierte und ambitionierte Fachkräfte an, die nach einer Position streben, in der sie ihre Fähigkeiten erweitern und neue Kompetenzen erwerben können. Fortbildungen sichern zudem die Qualität der Patientenversorgung, indem sie das medizinische Wissen und die technischen Fertigkeiten des Teams auf dem neuesten Stand halten.

Ein zufriedenes Team ist die beste Werbung

Ein zufriedenes Praxisteam ist ein zentraler Baustein für den Erfolg und die Atmosphäre in der Praxis. Nicht nur unter den Mitarbeitenden bemerkt man den starken Zusammenhalt und die Motivation, die aus maßgeschneiderten Entwicklungsstrategien und fortwährenden Bildungsmöglichkeiten resultieren – auch nach außen wirkt sich die Mitarbeiterzufriedenheit positiv aus. Patienten erleben direkt eine harmonische und kompetente Behandlungsumgebung, was sich in der Patientenbindung und der Reputation der Praxis niederschlägt.

Zugleich dient ein solcher Arbeitsplatz als Magnet für ambitionierte Talente, die sich von einer Praxiskultur angezogen fühlen, in der Fortschritt und Mitarbeiterwertschätzung zentrale Werte sind. Ein Team, das Freude an seiner Arbeit hat, im ständigen Fachdialog steht und das bestrebt ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sendet ein starkes Signal. Es zeigt, dass die Praxis nicht nur einen hohen medizinischen Standard pflegt, sondern auch ein Ort ist, wo fachliche und persönliche Entfaltung Hand in Hand gehen.

Dies trägt entscheidend dazu bei, dass die Arztpraxis als qualitativ hochwertig und attraktiv wahrgenommen wird – ein Aspekt, der nicht nur Patienten, sondern auch potenzielle Fachkräfte anzieht, die einen solchen Arbeitsplatz schätzen und suchen.

dubidoc ist ein Online-Terminmanager, der Arztpraxen das Vereinbaren, Verwalten und Steuern von Patiententerminen erleichtert. Neben der Online-Buchung von Terminen bietet dubidoc hilfreiche Funktionen wie Terminerinnerungen, Wartezeitprognosen und eine Anbindung an gängige Praxissoftware. Damit ist dubidoc ein alltagsrelevantes Werkzeug für Ärzte und Praxismitarbeiter sowie ein willkommenes Serviceangebot für Patienten.