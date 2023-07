Unternehmertum als niedergelassener Arzt

Vielen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ist nicht klar, dass sie im Grunde Unternehmer sind. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind daher hilfreich, um die eigene Praxis zu führen. Wir zeigen Gemeinsamkeiten auf.

Ärzte und Unternehmer: Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf einen Blick

Im Gegensatz zu den meisten anderen Wirtschaftszweigen unterliegt die Gründung einer Niederlassung besonderer Vorschriften. Preise können nicht unabhängig festgelegt werden und die Anzahl an bestehenden Praxen ist durch gesetzlich limitierte Kassensitze begrenzt. Doch auch außerhalb des Gesundheitswesens sind für Neugründungen zum Teil Lizenzen erforderlich und auch einige Unternehmen unterliegen staatlichen Preisvorgaben. Die Gründung einer Praxis unterscheidet sich also nicht so sehr von anderen Branchen, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.

Geht es nach der Gründung an das tägliche Management der Praxis, zeigen sich schnell Parallelen zur Wirtschaft. Wie in einem Unternehmen spielen Personalverantwortung, Finanzen, Verwaltung, Marketing und Kunden- beziehungsweise Patientenservice eine wichtige Rolle im Praxisalltag. Die Leistung in jedem einzelnen Bereich hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Praxis. Anhand einiger Beispiele möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie betriebswirtschaftliche Erkenntnisse für Ihre Praxis nutzen können!

Arztpraxis: von Personalführung bis Marketing

Ähnlich wie in einem Unternehmen übernehmen auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte Verantwortung für ihr Personal. Mitarbeitendensuche, Gehaltsverhandlungen und ein angenehmes Arbeitsklima für eine langfristige Zusammenarbeit sind wesentliche Faktoren für ein gut funktionierendes Praxisteam. Ärztinnen und Ärzte können daher von den Erkenntnissen und Hilfestellungen aus der freien Wirtschaft profitieren, zum Beispiel wie man Bewerberinnen und Bewerber von sich überzeugt. Haben Ärztinnen und Ärzte erst einmal eine oder mehrere der sehr begehrten MFA für ihre Praxis gewonnen, gilt es, diese zu halten. Auch hier gibt es viele Parallelen zur Wirtschaft: Regelmäßige Mitarbeitendengespräche, Teambuilding und Gehaltserhöhungen nach Fortbildungen oder zunehmender Verantwortung schaffen ein wertschätzendes und angenehmes Arbeitsumfeld.

Marketing für die eigene Praxis wird von Ärztinnen und Ärzten häufig unterschätzt. Nicht nur Unternehmen und Marken, sondern auch Arztpraxen sollten mithilfe von Marketingmaßnahmen auf sich aufmerksam machen. Eine ansprechende Website gehört heute genauso dazu wie ein Eintrag bei Google Maps, damit die Praxis gefunden wird und sich neue Patientinnen und Patienten über die Praxis informieren können. Darüber hinaus ist es ratsam, Patientinnen und Patienten regelmäßig über neue Behandlungsangebote und Entwicklungen in der Praxis zu informieren. Dies kann in Form einer Bildschirmpräsentation oder eines ansprechenden Aushangs im Wartezimmer erfolgen. Ein Hinweis auf die stets aktuelle Website sollte dabei nicht fehlen.

Arzt und Unternehmer – das passt zusammen!

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis erweitern oder wirtschaftlicher arbeiten wollen, sollten sich daher verstärkt mit dem Thema Entrepreneurship auseinandersetzen. Dort finden sie hilfreiche Tipps zum Thema Expansion und Wirtschaftlichkeit, die sich auch auf Praxen übertragen lassen.

Nutzen Sie Ihr unternehmerisches Potenzial und führen Sie Ihre Praxis wie ein Unternehmen. Arzt und Unternehmer sein passt besser zusammen, als Sie denken!

dubidoc ist ein Online-Terminmanager, der Arztpraxen das Vereinbaren, Verwalten und Steuern von Patiententerminen erleichtert. Neben der Online-Buchung von Terminen bietet dubidoc hilfreiche Funktionen wie Terminerinnerungen, Wartezeitprognosen und eine Anbindung an gängige Praxissoftware. Damit ist dubidoc ein alltagsrelevantes Werkzeug für Ärzte und Praxismitarbeiter sowie ein willkommenes Serviceangebot für Patienten.