Erste Hilfe im Falle des Ertrinkens

Todesfälle durch Ertrinken sind ein ernstes Problem für die öffentliche Gesundheit weltweit. Ertrinkungsopfer erfordern eine schnelle und qualifizierte Intervention.

Definition von Ertrinken

Ertrinken ist definiert als ein Prozess der Beeinträchtigung der Atmung durch Eintauchen/Untertauchen in ein flüssiges Medium. Diese Definition schließt auch Patienten ein, die diesen Vorgang überleben. Nach einer vorsichtigen Schätzung kommen auf jeden tödlichen Ertrinkungstod fünf weitere Personen, die wegen nicht-tödlichen Ertrinkens in die Notaufnahme eingeliefert werden. Es gibt nur drei Folgen des Ertrinkens: tödliches Ertrinken, nicht-tödliches Ertrinken mit Verletzungen und nicht-tödliches Ertrinken ohne Verletzungen.

Ertrinken geschieht in der Regel schnell und meist lautlos. Personen, die sich während des Ertrinkens aufregen, sind selten. In den meisten Fällen ist das klassische Szenario, dass eine Person regungslos im Wasser (oder einer anderen Flüssigkeit) treibt und schnell unter der Oberfläche verschwindet.

Ertrinken kann sowohl in warmem als auch in kaltem Wasser auftreten. In vielen Fällen kann kaltes Wasser vor neurologischen Schäden schützen, insbesondere bei Kindern. Die unmittelbarste Bedrohung beim Ertrinken ist eine Funktionsstörung des Herzens und des zentralen Nervensystems. Hypoxämie und Azidose müssen sofort behandelt werden, wenn der Tod des Patienten vermieden werden soll. Leider können diejenigen, die überleben, neurologische Schäden entwickeln.

Ätiologie

Die Ursache des Ertrinkens ist ein versehentliches oder absichtliches Eintauchen in Wasser oder andere flüssige Substanzen. Zu den Risikofaktoren für Ertrinken gehören:

Kopftrauma

Krämpfe

Herzrhythmusstörungen

Hypoglykämie

Unterkühlung

Alkohol- und/oder Drogenkonsum

Selbstmord

Panikattacke

Myokardinfarkt

Depression

schlechtes Urteilsvermögen

Sporttauchen

Naturkatastrophe

Bei Säuglingen und Kleinkindern ist die Ursache häufig ein Unfall und kann in der Badewanne auftreten. Die meisten Todesfälle bei Säuglingen und Kleinkindern ereignen sich innerhalb von fünf Minuten, nachdem ein Erwachsener die Beaufsichtigung unterbrochen hat. Ältere Kinder ertrinken eher in Schwimmbädern. Erwachsene ertrinken eher in Seen, Flüssen und im Meer.



Kinder im Wasser müssen immer beaufsichtigt werden (Bild: Romolo Tavani, Adobestock)

Epidemiologie

Weltweit ist das Ertrinken für etwa 360.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Es gibt drei altersbedingte Spitzenwerte bei den Todesfällen: Kleinkinder (unter 5 Jahren), Jugendliche und ältere Menschen.

In den Vereinigten Staaten ist Ertrinken eine der Hauptursachen für unfallbedingte Todesfälle bei Menschen unter 45 Jahren und eine der Hauptursachen bei Kindern unter fünf Jahren in Staaten mit zahlreichen Schwimmbädern oder Stränden. Etwa 7 % der Ertrinkungsfälle bei Kindern scheinen auf Missbrauch oder Vernachlässigung zurückzuführen zu sein. Ertrinken kommt in den Sommermonaten viel häufiger vor.

Die überwiegende Zahl junger Patienten führt zu schrecklichen persönlichen, emotionalen und finanziellen Folgen. Darüber hinaus wird die tatsächliche Belastung für alle Altersgruppen wahrscheinlich unterschätzt, da die meisten Studien Ertrinkungstodesfälle aufgrund von Stürmen, Überschwemmungen und Schifffahrt auslassen.

Pathophysiologie

Wenn eine Person ertrinkt, entwickeln sich Azidose und Hypoxie, die zu Herzrhythmusstörungen führen können (mit einer Progression von Tachykardie, Bradykardie, pulsloser elektrischer Aktivität und Asystolie). Aspirierte Flüssigkeit kann zu Auswaschung und Surfactant-Dysfunktion, erhöhter alveolar-kapillarer Membranpermeabilität, verringerter Lungen-Compliance und verändertem Ventilations-/Perfusionsverhältnis führen.

Dies kann zu variablen Atmungsstörungen führen, die von minimalen oder fehlenden bis hin zu Lungenödemen reichen, mit einem klinischen Bild, das dem akuten Atemnotsyndrom (ARDS) bei Erwachsenen ähnelt. Die höchste Morbidität und Mortalität ist mit der zerebralen Hypoxie verbunden und das Management zielt darauf ab, die Hypoxie so schnell wie möglich zu minimieren.

Die Bestimmung der Art des Wassers, in das der Patient eingetaucht wurde (z. B. Salzwasser oder Süßwasser), ist von geringer Bedeutung. Veränderungen des Volumens oder des Serums (Elektrolyte) treten nur dann auf, wenn ein erhebliches Flüssigkeitsvolumen aspiriert wird. Wichtiger ist es, zu wissen, ob die Flüssigkeit offensichtlich verunreinigt war (Abwasser), da diese Patienten sehr anfällig für Lungeninfektionen sind (eine Antibiotikaprophylaxe kann hier gerechtfertigt sein).

Mindestens 20% der Patienten entwickeln einen engen Laryngospasmus, der auch nach dem Herzstillstand anhält. Diese Personen aspirieren selten Flüssigkeiten. Die beiden wichtigsten Folgen des Ertrinkens betreffen das ZNS und das Herzsystem. Innerhalb von 2 Minuten verlieren die meisten Ertrinkungsopfer das Bewusstsein und innerhalb von 4-6 Minuten entwickeln sie irreversible Hirnverletzungen.

Anamnese und Vorstellung des Patienten

Die Anamnese sollte, wenn möglich, die Umstände des Ertrinkens enthalten. In bestimmten Situationen können die Behörden die Dynamik des Ereignisses untersuchen und feststellen, ob die Person versehentlich ertrunken ist oder ob es sich z. B. um einen Mord/Selbstmord handelt. Vorsätzliche Todesfälle bei Säuglingen sind nicht ungewöhnlich und zu den Risikofaktoren gehören:

Mütterliche Depression.

Unverheiratete Mutter.

Junge Mutter.

Finanzielle Krise.

Unfähigkeit, mit einem neugeborenen Kind umzugehen.

Das klinische Erscheinungsbild von Personen, die an Unterwasserverletzungen leiden, ist sehr unterschiedlich. Ein Ertrinkungspatient kann zunächst in eine der folgenden vier Gruppen eingeteilt werden:

Asymptomatisch.

Symptomatisch.

Herz-Lungen-Stillstand.

Eindeutig verstorben.

Einige Autoren identifizieren 8 Arten von klinischen Präsentationen des Ertrinkens, wobei sie Folgendes berücksichtigen: Bewusstsein, Atmung, Eintauch-/Auftauchzeit. Der erste Grad betrifft den asymptomatischen Patienten mit normalen Vitalparametern, der letzte den Patienten mit Herz-Lungen-Stillstand und einer Eintauchzeit von mehr als einer Stunde in Wasser mit einer Temperatur von über 10 °C. Die Patienten sind wahrscheinlich asymptomatisch, wenn sie nur kurz untergetaucht und sofort wiederbelebt wurden.

Symptomatische Patienten können sich mit den folgenden Merkmalen präsentieren:

Veränderter Bewusstseinszustand, neurologisches Defizit.

Tachypnoe, Dyspnoe oder Hypoxie: wenn Dyspnoe auftritt, auch wenn sie leicht ist, wird der Patient als symptomatisch betrachtet, Husten.

Kardiale Veränderungen (z. B. Tachykardie oder Bradykardie).

Ängstliches Auftreten.

Metabolische Azidose (kann auch bei asymptomatischen Patienten auftreten).

Unterkühlung.

Erbrechen, Diarrhöe oder beides.

Patienten mit Herz-Lungen-Stillstand weisen die folgenden Symptome auf:

Bewusstlosigkeit.

Atemstillstand.

Asystolie (55%), ventrikuläre Tachykardie/Flimmern (29%), Bradykardie (16%).

In Fällen von offensichtlichem Tod durch Ertrinken liegen folgende Bedingungen vor:

Normothermie mit Asystolie.

Vorhandensein von Leichenphänomenen (Leichenstarre, Hypostase).

Die meisten Menschen werden im oder am Wasser aufgefunden, so dass die Diagnose klinisch eindeutig ist. Falls eine Wiederbelebung angezeigt ist, muss diese vor dem Abschluss der diagnostischen Untersuchung erfolgen.

Was ist im Falle des Ertrinkens zu tun?

Retten Sie im Wasser nur, wenn Sie dafür ausgebildet sind

Personen, die keine spezielle Ausbildung für die Wasserrettung absolviert haben, sollten nur von einem sicheren Ort aus einen Rettungsversuch unternehmen (z. B. indem sie den Patienten in einem Boot erreichen oder einen Rettungsring von einem Steg aus werfen). Andernfalls sollte man nur die einheitliche Notrufnummer 112 anrufen, ohne den Ort des Geschehens zu verlassen.

Das Betreten des Wassers zur Durchführung einer Rettung sollte daher nur von Personen durchgeführt werden, die speziell für die Arbeit in dieser gefährlichen Umgebung ausgebildet sind.



Wasserrettung (Bild: Microgen, Adobestock)

Wiederbelebung unter Wasser

Die Wiederbelebung im Wasser (Englisch: In-Water Resuscitation oder IWR) ist definiert als "der Versuch, einen Ertrinkenden, der sich noch im Wasser befindet, zu beatmen". Die Wiederbelebung im Wasser sollte nur von einem Retter in Erwägung gezogen werden, der über eine angemessene Ausbildung, Fähigkeiten und Ausrüstung verfügt, um diese Aktivität sicher und effektiv durchzuführen.

Die Wasserbedingungen müssen so sicher sein, dass der Retter die Wiederbelebung durchführen kann, und der Punkt, an dem er das Wasser verlässt, muss weit genug entfernt sein, um dieses technisch schwierige Manöver zu rechtfertigen. Wenn die Bedingungen zu gefährlich sind, um eine IWR sicher durchzuführen, ist ein schneller Ausstieg ohne Verzögerung angezeigt. Brustkorbkompressionen sollten niemals im Wasser durchgeführt werden.

Die Verwendung von halbstarren Booten würde dazu beitragen, die Interventionszeit zu verkürzen und die Möglichkeit der Beatmung und Herzdruckmassage an Bord zu bieten.

Wiederbelebungsmanöver während des Wartens auf qualifizierte Retter

Nachdem der Ertrunkene ans Ufer oder in ein Boot gebracht wurde, müssen der Bewusstseinszustand, die Atmung und der Kreislauf beurteilt werden. Wenn der Patient einen Herzstillstand hat, sollte so schnell wie möglich eine kardiopulmonale Wiederbelebung eingeleitet werden. Vermeiden Sie Versuche, das Wasser aus der Lunge zu entfernen. Dies führt nur zu Verzögerungen bei der Beatmung und erhöht das Risiko des Erbrechens.

Vorsichtsmaßnahmen bei Wirbelsäulentrauma

Ein Trauma der Halswirbelsäule kann bei jeder Person vorliegen, die nach dem Eintauchen in seichtem Wasser oder in der Nähe von Felsen ertrinkt. Wenn der Patient nicht in der Lage ist, die Ereignisse klar zu schildern, Anzeichen einer Kopf- oder Gesichtsverletzung aufweist oder in einem Pool oder einem anderen flachen Gewässer nicht ansprechbar ist, schützen Sie die Halswirbelsäule, bis eine Verletzung ausgeschlossen ist. Die Behandlung eines Wirbelsäulentraumas sollte in Übereinstimmung mit der neuesten Version der Richtlinien zum Schutz des Rückenmarks erfolgen.

Krankenhausaufenthalt

Alle Patienten, die einen nicht-tödlichen Ertrinkungsunfall erleiden, müssen, sobald sie stabilisiert sind, auf Anweisung der Einsatzzentrale umgehend in eine Notaufnahme gebracht werden.

Die meisten symptomatischen Ertrinkungspatienten müssen aufgrund der Schwere der Erkrankung, der Möglichkeit einer klinischen Verschlechterung, der Notwendigkeit einer Atemunterstützung oder der Behandlung bestimmter Organkomplikationen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Patient mit Atemstillstand, Herzrhythmusstörungen, Hypoxämie oder abnormalen Röntgenbildern des Brustkorbs muss eingewiesen werden.

Die meisten bewusstlosen Patienten müssen auf die Intensivstation eingeliefert werden, es sei denn, sie sind bereits seit kurzer Zeit bewusstlos und wurden wach, ohne Anzeichen von Hypoxie und veränderten Vitalparametern in der Notaufnahme vorgestellt.

Ambulante Behandlung des Ertrunkenen mit Herz-Lungen-Stillstand

Sauerstoffversorgung und Beatmung

Die erhöhte Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit nicht-tödlichem Ertrinken ist auf Gewebehypoxie, insbesondere zerebrale Hypoxie, zurückzuführen. Daher besteht die erste Priorität bei der Wiederbelebung darin, die Hypoxie schnell zu beheben. Aktuelle Empfehlungen besagen, dass mit der Beatmung so schnell wie möglich begonnen werden sollte. Eine Empfehlung lautet, die Wiederbelebung mit fünf Beatmungen zu beginnen und die Beatmungen vor der Herzdruckmassage durchzuführen.

Die Gesichtsmaske und die selbstexpandierende Flasche bieten einen guten Schutz für die Retter und verbessern die Hypoxie durch den Anschluss an Sauerstoff. Supraglottische Geräte sind für Ertrinkende aufgrund der verminderten Lungencompliance und des erhöhten Atemwegswiderstandes möglicherweise nicht vollständig geeignet.

Was die Sauerstofftherapie betrifft, so wird empfohlen, sie so schnell wie möglich zu verabreichen (FiO2 100%). Einigen Autoren zufolge sollte der Sauerstoff titriert werden, um die Sauerstoffsättigung zwischen 92% und 96% zu halten und eine Übersättigung zu vermeiden.



Herz-Lungen-Wiederbelebung mit zwei Rettern (Fotocredit: daviles, Adobestock)

Qualität der Herzdruckmassage

Obwohl die Sauerstoffversorgung und die Beatmung bei einem Ertrinkungspatienten Priorität haben, muss die Qualität der HLW insgesamt optimal sein.

Studien mit Rettern haben gezeigt, dass die Qualität der Herzdruckmassage nach einer Wasserrettung deutlich abnimmt und nach der ersten Minute der HLW unter 70 % fällt. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung sollte von einem anderen Retter als demjenigen, der die Wasserrettung durchführt, eingeleitet werden, oder der Retter muss nach der ersten Minute einen Wechsel vornehmen.

Unter simulierten Bedingungen nach einer Wasserrettung erwies sich die Verwendung automatischer Kompressionsmechanismen als nützlich, um die Qualität der Herzdruckmassage zu verbessern, obwohl ihre Auswirkungen auf das Überleben nicht bestätigt wurden.

AED beim Ertrinken

Was den Defibrillator betrifft, so haben zahlreiche Studien berichtet, dass bei Ertrinkungspatienten mehrheitlich nicht defibrillierbare Herzrhythmen auftreten, während Kammerflimmern und pulslose ventrikuläre Tachykardie weniger als 10 % ausmachen.

Es wird daher empfohlen, vorrangig mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beginnen, wenn nur ein Retter anwesend ist. Wenn mehr als ein Helfer anwesend ist, sollte ein Helfer mit der Wiederbelebung beginnen, während ein anderer Helfer den Brustkorb des Patienten trocknet und den Defibrillator einsetzt.

AEDs können in nassen Umgebungen und auf Booten verwendet werden, auch auf fahrenden Booten und solchen mit Metalloberflächen wie Kanus.

Heimlich-Manöver

Das Heimlich-Manöver wird für die Wiederbelebung von Ertrinkungspatienten nicht empfohlen.

Behandlung von Hypothermie außerhalb des Krankenhauses

Aufgrund der Wirkung des Eintauchens ist eine Unterkühlung sehr wahrscheinlich. Unterkühlte Patienten müssen gründlich auf Anzeichen eines Kreislaufs untersucht werden.

Passive und aktive Heizmethoden sollten eingesetzt werden, um die Kerntemperatur des Patienten zu erwärmen. Die Kenntnis der Temperatur des Patienten außerhalb des Krankenhauses erfordert die Verwendung von Thermometern, die niedrige Temperaturen aufzeichnen können. Tympanale Messungen sollten aufgrund des Vorhandenseins von Wasser in den Schallhöhlen vermieden werden. Bei schwerer Unterkühlung wird die Verwendung von automatischen Kompressionsmechanismen empfohlen.

Unterbrechung der HLW

Die Herz-Lungen-Wiederbelebung sollte nicht unterbrochen werden, es sei denn, es gibt eindeutige Beweise dafür, dass sie unnötig wäre. Unter Berücksichtigung dessen, was über Unterkühlung gesagt wurde, ist es im Falle des Ertrinkens immer gut, daran zu denken, dass "niemand tot ist, solange er nicht warm und tot ist" (Englisch: "no one is dead until warm and dead").

Der zweite Teil des Artikels ist ab 16.08.2023 verfügbar.

