Hellmut Mehnert: Ein Leben im Einsatz gegen Diabetes

Der führende Diabetologe Prof. Dr. Hellmut Mehnert ist am 27.01. von uns gegangen: ein Rückblick auf sein Lebenswerk.

Mehnert: Diabetologe wider Willen?

Privat kam Hellmut Mehnert, am 22. Februar 1928 in Leipzig geboren, schon früh in Kontakt mit Diabetes: Beide Elternteile – ein Arzt und eine Arzthelferin – sowie sein Großvater waren selbst an Typ-2-Diabetes erkrankt. Grundvoraussetzung für seinen medizinischen Werdegang in der Diabetologie war dieser Umstand allerdings nicht. Nach dem 2. Weltkrieg und der Internierung in einem sowjetischen Gefangenenlager kam Mehnert nach München, studierte von 1949 bis 1954 Medizin, befand sich in Weiterbildung zum Internisten an der Universitätspoliklinik – und wurde von seinem Chef für eine vierzehntägige Vertretung in die Diabetiker-Ambulanz geschickt.

Mehnert zeigt sich wenig begeistert: Diabetes sei “eine langweilige Krankheit”. Sein Chef widerspricht, viele spannende Entwicklungen, zum Beispiel die ersten Tabletten, seien derzeit im Gange. Von diesem Zeitpunkt an soll die Fachrichtung Diabetologie Mehnert nie mehr loslassen. So wurden aus 14 Tagen über sechs Jahrzehnte.

Diabetes-Screening für ganz München

Durch seinen Weg in die Diabetologie im Jahr 1954 war Hellmut Mehnert aktiver Bestandteil vieler bahnbrechender Erkenntnisse in der Fachrichtung. Erste orale Antidiabetika wurden entdeckt, Mehnert selbst wirkte an den ersten Studien mit, in denen die Tabletten erprobt wurden. 1957 arbeitete er als Gastarzt in der Joslin-Klinik in Boston, die zum damaligen Zeitpunkt als führende Diabetesklinik in der Welt galt.

Zwei besondere Durchbrüche in der Diabetologie konnte der Mediziner in den 60er-Jahren erzielen. 1967 führte Mehnert das weltweit größte Diabetes-Screening durch: Zur Messung der Zuckerausscheidung im Urin erhielten alle Münchnerinnen und Münchner einen Harnzuckerteststreifen. Ganze 72 Prozent der Stadtbevölkerung schickten den benutzten Teststreifen zusammen mit einem ausgefüllten Fragebogen zurück. Dabei wurden 7.000 Diabetikerinnen und Diabetiker frisch entdeckt – ein deutliches Anzeichen, dass deutlich mehr Menschen mit Diabetes leben, als bis dahin bekannt. Außerdem ebnete Mehnert den Weg für viele folgende Diabetologen, indem er das erste und größte Diabetiker-Schulungszentrum in Schwabing ins Leben rief.

Perinatale Mortalität von 25 Prozent auf 2 - 4 Prozent reduziert

Deutliche Verbesserungen konnten Mehnert und sein Team auch bei der Behandlung Schwangerer mit Diabetes erreichen. Die Mediziner führten 300 Entbindungen ohne diabetesbedingten Kindesverlust durch, was damals einen Weltrekord darstellte. Durch eine blutzuckersenkende Therapie konnte die perinatale Mortalität von 25 Prozent auf 2 bis 4 Prozent reduziert werden.

Obwohl Hellmut Mehnert bereits in den 90er-Jahren in den Ruhestand ging, wandte sich der Mediziner niemals von der Diabetologie ab: Wöchentliche Vorträge, die Teilnahme an Fortbildungen und den wichtigsten Diabetes-Kongressen oder die Leitung von Diabetes-Konferenzen gehörten in den folgenden Jahrzehnten – bis zu seinem Tod am 27.01.2023 – fest zu Mehnerts Lebensinhalt. 2003 erhielt Mehnert für seine medizinischen Verdienste die Paracelsus-Medaille: die höchste Auszeichnung der Deutschen Ärzteschaft. Auch der von UN und Unesco 1998 begründete Hellmut Mehnert-Award, mit dem bis zum heutigen Tag internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Welt-Diabetes-Kongress für ihre Leistungen geehrt werden, zeigt deutlich auf, welches Ansehen der Mediziner in der Welt der Diabetologie hatte – und welche Lücke er hinterlässt.

