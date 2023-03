Prähospitale Blutstillung: Eine schnelle und effektive Stillung der Blutung ist bei Schwerverletzten oft der erste Schritt, um ihr Leben zu retten. Aus diesem Grund sind in der Leitlinie Empfehlungen zur prähospitalen Blutstillung enthalten. Diese sollen dazu beitragen, dass Verletzte bereits am Unfallort optimal versorgt werden können. Die Empfehlungen beziehen sich auf verschiedene Methoden der Blutstillung, wie beispielsweise den Einsatz von Tourniquets oder Hämorrhagiekontrollbinden.

Versorgung im Schockraum: Die Versorgung von Schwerverletzten im Schockraum stellt eine weitere Herausforderung dar. Hier müssen Ärzte schnell und effektiv handeln, um lebensbedrohliche Zustände zu behandeln. In der Leitlinie gibt es deshalb knapp 250 Empfehlungen für die Versorgung im Schockraum und in der ersten operativen Phase. Diese beinhalten klare Hinweise für die Behandlung von Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen an Wirbelsäule, Bauch, Becken, Armen, Beinen oder dem Urogenitaltrakt. Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Wiederherstellung aller Körperfunktionen.