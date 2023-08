Wie aufwendig ist ein Quereinstieg in die Allgemeinmedizin?

Seit 2011 bietet sich Ärzten eine neue Perspektive: Der Quereinstieg in die Allgemeinmedizin ermöglicht einen zweiten Facharzt-Titel. Was erwartet Ärzte, die zum Hausarzt umsatteln wollen und müssen sie während der Weiterbildung mit starken Geldeinbußen rechnen?

Seit 2011 möglich: der Quereinstieg in die Allgemeinmedizin

Schichten am Wochenende, ständige Überstunden, ein nicht mehr auszuhaltender Druck. Die Gründe für den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin sind vielfältig, die Chancen groß. Seit 2011 wurde die Weiterbildung Allgemeinmedizin von der Bundesärztekammer (BÄK) eingeführt.2 Eine Möglichkeit für Ärzte, einen neuen Weg einzuschlagen. Einen zweiten Facharzt-Titel zu erwerben. Und gleichzeitig ein wirksames Instrument gegen den Hausarztmangel.3

In den Jahren 2012 und 2013 absolvierten bereits 56 engagierte Ärzte den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin. Die meisten Quereinsteiger kamen aus der Anästhesie und Chirurgie. Ihre Gründe waren vielfältig, die Altersspanne groß: von 34 bis zu 68 Jahren war jegliches Alter vertreten.4

Die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin dauert in der Regel 60 Monate. Die Bestimmungen sind in der (Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO) der BÄK definiert. Welche konkreten Voraussetzungen für den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin vorliegen, variiert jedoch je nach Landesärztekammer.5

Kann die Weiterbildungszeit verkürzt werden?

Gilt für den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin die gleiche Weiterbildungszeit wie für den Facharzt-Titel – fünf Jahre? Oder können Kurse aus der früheren Ausbildung angerechnet und der Quereinstieg spürbar verkürzt werden? Dr. med. Max Kaplan, BÄK-Vizepräsident und Hausarzt, folgert sich wie folgt: "Wer umsteigt, muss alle Inhalte der Weiterbildungsordnung zum Facharzt für Allgemeinmedizin nachweisen oder erwerben, wenn auch ohne vorgegebene Zeitabschnitte."6

Ein früherer Facharzt-Titel kann die Weiterbildungszeit jedoch deutlich verkürzen. So können Ärzte aus der unmittelbaren Patientenversorgung, wie Anästhesie, Augenheilkunde oder Chirurgie, 18 bis 36 Monate auf die stationäre Weiterbildungszeit in der Allgemeinmedizin angerechnet bekommen.

Laut der Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin Baden-Württemberg müssen Quereinsteiger folgende ergänzende Punkte vorweisen:

Eine 24-monatige Weiterbildung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung sowie

ein 80-stündiger Kurs in psychosomatischer Grundversorgung.7

Auch wenn der Deutsche Ärztetag den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin erleichtern will, die Inhalte bleiben unangetastet. Interessiert sich ein Facharzt für den Quereinstieg, werden vorhandene Qualifikationen individuell überprüft und ohne Zeitverzug anerkannt.8

Erfahrungen aus der Praxis: Von Gynäkologin, Orthopädin bis zum Unfallchirurg

Dr. Sigrid Schönhauser-Reyerding aus Nordrhein-Westfalen, frühere Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, hat sich für den Quereinstieg entschieden. Von ihrer Ausbildung als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe erkannte die Ärztekammer Westfalen-Lippe zweieinhalb Jahre an, zweieinhalb Jahre Weiterbildung musste sie noch absolvieren.9

Auch Dr. Tina Wildmoser-Buser hat den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin vollzogen. Sie wandte der Orthopädie den Rücken zu und ist nun glückliche Besitzerin einer Landarztpraxis in Rheinland-Pfalz. Zwei Jahre Weiterbildung musste sie noch zusätzlich zu ihrer Facharztausbildung ablegen. "Ich wusste, zwei Jahre sind überschaubar", sagt sie. "Wenn es mehr gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht überlegt."10

Allgemeininternisten im Fokus: attraktive Verkürzung auf 12 Monate in NRW

Für Allgemeininternisten in NRW, die den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin wagen wollen, stehen die Zeichen vielversprechend. Das Konsenspapier des Gesundheitsministeriums NRW, den Kammern, Kassenärztlichen Vereinigungen sowie gesetzlichen Krankenkassen gefällt zwar nicht allen, gute Voraussetzungen für den Quereinstieg bietet es aber allemal. Zunächst befristet bis Ende 2023.

Mit einem Facharzt-Titel der Inneren Medizin erfolgt der Quereinstieg in die Allgemeinmedizin in NRW statt in 24 Monaten in nur einem Jahr. In dieser Zeit werden alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, die laut Weiterbildungsordnung verpflichtend sind. Und natürlich noch kein Bestandteil des früheren Facharzt-Titels waren. Ein 80-stündiger Kurs "Repetitorium Allgemeinmedizin" sowie in psychosomatischer Grundversorgung sind obligatorisch.11

Quereinstieg Allgemeinmedizin: 9.000€ Gehalt für Ärzte der Inneren Medizin

Nicht nur in puncto Weiterbildungszeit macht NRW den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin verlockend. Mit einem Gehalt von 9.000€ monatlich, sollte zur vorherigen Stelle keine große Gehaltsdifferenz zu spüren sein. Die Förderung wird den Quereinsteigern während der ambulanten Weiterbildungszeit zuteil. Vorausgesetzt, die Weiterbildung findet in einer Gemeinde bis zu 40.000 Einwohnern statt. In einer unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Region kommt ein monatliches Plus von 500€ hinzu.12

Und das Beste: Die Spitzen-Förderung gilt nicht nur für Allgemeininternisten. Auch Fachärzte aus der unmittelbaren Patientenversorgung, wie Anästhesie oder Chirurgie, erhalten die gleiche Förderung. Ihre Weiterbildungszeit liegt jedoch bei 30 Monaten.13

Wie sieht die Förderung des Quereinstieges außerhalb von NRW aus?

Quereinsteiger bekommen die gleiche Förderung wie Ärzte, die ihre erste Facharztausbildung absolvieren. Allerdings liegt die Bezahlung normalerweise deutlich unter dem üblichen Gehalt. Sind die 9.000€ monatliche Förderung in NRW somit Spitzenreiter oder Mittelposition?

In Bayern wurde 2016 der Zuschuss angehoben - von zunächst 3.500€ auf 4.800€.14 Mittlerweile liegt die monatliche Förderung je Vollzeitstelle bei 5.400€. Mit der Förderung von 9.000€ können die anderen Ländern zwar nicht mithalten, aber sie orientieren sich bereits an der im Krankenhaus üblichen Vergütung. Auch außerhalb von NRW gibt es einen Gehaltszuschuss von 500€, liegt die weiterbildende Praxis in einem unterversorgten Gebiet. In einem von Unterversorgung bedrohtem Gebiet gibt es immerhin noch ein monatliches Plus von 250 Euro.15

