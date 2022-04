Start der Hausarzt-Tag-Saison 2022

Allgemeinmediziner sind die erste Anlaufstelle bei Erkrankungen und müssen stets auf dem neuesten Stand sein. Mit dem Hausarzt-Tag bietet esanum ihnen an 10 Terminen im Jahr die Möglichkeit für eine umfangreiche Fortbildung.

Was ist der Hausarzt-Tag?

Der Hausarzt-Tag ist eine Hybrid-Fortbildungsreihe der esanum academy, bei der Hausärztinnen und Hausärzte Informationen zu neuen Entwicklungen in ihrem Fachgebiet erhalten, die für ihre tägliche Arbeit von Bedeutung sind. Durch die Teilnahme am Hausazt-Tag können Allgemeinmediziner auch CME-Punkte erhalten, sie werden bei den zuständigen Landesärztekammern beantragt.

13 hochqualifizierte Vorträge beim Hausarzt-Tag

Das Hausarzt-Tag-Programm wird von einem wissenschaftlichen Komitee erarbeitet und deckt inhaltlich alle Funktionssysteme des menschlichen Körpers ab. Es baut auf neuen Forschungsergebnissen auf und auch Umfrage-Ergebnisse aus der vergangenen Hausarzt-Tag-Saison werden berücksichtigt.

Die Vorträge werden von praktizierenden Kolleginnen und Kollegen erarbeitet und behandeln Themen wie chronische Erkrankungen, Hautkrankheiten oder Cardio-Reno-Metabolics (CRM). Auch die Kommunikation in der Pandemie und das immer noch aktuelle Thema Impfen werden behandelt, ferner auch die Raucherentwöhnung zur Prävention von COPD, Neuigkeiten zu Typ-2-Diabetes und Kreuzschmerz. In der Umfrage aus der vergangenen Saison haben die Teilnehmenden sich kollegiale Tipps und Hinweise gewünscht: Sie werden im integrativen Teil "Praxis-News" berücksichtigt.

Zwei Möglichkeiten zur Teilnahme am Hausarzt-Tag

Hausarzt-Tag-Teilnehmende können die Veranstaltung vor Ort etwa in der Hamburger Handelskammer oder der Nürnberger Meistersingerhalle besuchen und sich dort direkt mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Auf Wunsch findet ein Großteil der Termine in diesem Jahr samstags statt. Ärzte können aber auch weiterhin per Livestream von zu Hause aus am Hausarzt-Tag teilnehmen, die Fortbildungsmodule lassen sich bequem vom Computer oder Smartphone aus belegen. Die Teilnehmenden können sich am Live-Voting beteiligen oder ihre Fragen an die Referenten im Chat stellen. Durch die Teilnahme an der Fortbildungsreihe steht nach der Veranstaltung das Angebot an Fachdiskussionen, Webcasts, Webinaren und themenbegleitenden redaktionellen Artikeln auf esanum.de zur Verfügung. Die Kosten für die Teilnahme am Hausarzt-Tag 2022 wurden zudem um 50 Euro gesenkt.

Weitere Termine für den Hausarzt-Tag

Die Fortbildungsreihe startete am 12. März, es gibt noch 8 weitere Termine für 2022: