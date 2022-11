Kliniken: Die attraktivsten Arbeitgeber für den Herbst 2022

Welche Arbeitgeber sind die beliebtesten für Klinikärzte- und ärztinnen? Das Treatfair Ranking verrät mehr über die Top-Arbeitsplätze.

Ranking der aktuell beliebtesten Arbeitgeber für Klinikärzte veröffentlicht

In Top Ten-Rankings für die verschiedenen Fachbereiche können sich Ärzte und Ärztinnen sowie Medizinstudierende orientieren, wenn sie auf der Suche nach einer neuen Stelle sind und wissen möchten, wo sie auf die besten Arbeitsbedingungen treffen können. Kriterien bei der Beurteilung sind u. a. die Zufriedenheit der Ärzteschaft mit Fort- & Weiterbildung, Arbeitsatmosphäre und für Patienten und Patientinnen zur Verfügung stehende Zeit. Für das Treatfair Ranking wurden alle Klinikabteilungen berücksichtigt, deren Mitarbeitende ihre Zufriedenheitsstimmen im Zeitrahmen vom 01.01.2021 bis 16.10.2022 abgegeben haben. Im Vergleich zum Treatfair Ranking aus dem Frühjahr 2022 konnten in der Mehrheit der Top 10 Rankings neue Klinikabteilungen präsentiert werden.

Zunehmende Bedeutung und Reichweite des Portals

Arzt und Treatfair Geschäftsführer Dr. Benedict Carstensen meint:

"Immer mehr Ärztinnen und Ärzte kennen das Treatfair Portal und nutzen es aktiv bei ihrer Stellensuche. Gleichzeitig geben immer mehr Ärztinnen und Ärzte ihre Stimmen zur Zufriedenheit ab".

Krankenhäuser profitieren im Fachkräftemangel daher immer mehr von der Präsenz auf dem Treatfair Portal. In Zeiten der vielerorts weit verbreiteten Unzufriedenheit unter dem Klinikpersonal, wünschen sich Ärzte und Ärztinnen die Möglichkeit, in Teams zu arbeiten, in denen Wertschätzung herrscht und gute Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Für die Arbeitgeber verbessert das Treatfair Portal die Bewerbersituation deutlich, weil es die Bemühungen der Kliniken um die Mitarbeitenden an den Rest der Ärzteschaft kommuniziert.

Bemühungen um Mitarbeitende zahlen sich aus

Vor dem aktuellen Hintergrund der zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen zeigen die vertretenen Kliniken, dass eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit trotz der zunehmenden Arbeitsverdichtung beispielsweise während der Corona-Pandemie möglich ist. Für bemühte Kliniken, die sich derzeit noch über keine hohe Mitarbeiterzufriedenheit freuen können, können die vertretenen Abteilungen als Inspiration und Vorbild dienen.

Die Top-Arbeitgeber der verschiedenen Fachbereiche

Innerhalb des Rankings wurden die attraktivsten Kliniken für diverse Fachbereiche aufgelistet, so beispielsweise für die Bereiche Gastroenterologie oder Kardiologie / Pneumologie / Nephrologie. Die beliebtesten Klinik-Arbeitgeber dieser Fachbereiche befinden sich in Bayern bzw. Baden-Württemberg.

Für den Fachbereich Allgemeine Innere setzt sich die Top 10 Liste folgendermaßen zusammen:

Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben Wernigerode, Zentrum für Innere Medizin Klinik Ottakring Wien, Zentrale Notaufnahme Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell, Innere Medizin Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel, Allgemeine Innere Medizin, Diabetologie und Angiologie Klinik Landstraße Wien, Zentrale Notaufnahme mit Aufnahmestation Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital, Interdisziplinäre Notaufnahme Klinikum Freising, Zentrale Notaufnahme Klinik Arlesheim, Innere Medizin Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, Notaufnahmezentrum Kliniken Sindelfingen, Zentrale Notaufnahme

Weitere Informationen zu den attraktivsten Arbeitgebern für weitere Fachbereiche finden Sie im Treatfair Ranking.